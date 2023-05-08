Можливість санкцій ЄС щодо китайських постачальників Росії обурює Пекін

Китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

Представник міністерства коментував повідомлення про наміри Європейської комісії занести в санкційні списки китайські компанії, які постачають в Росію пристрої, що можуть застосовуватися у виробництві зброї для російської війни проти України.

Згідно з повідомленням агенції Reuters речник Ван Веньбінь назвав санкції «хибним шляхом» і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.

Приводом для заяви китайського міністерства стала стаття газети Fiainacial Times 7 травня про роботу Брюсселя над впровадженням санкцій щодо принаймні семи китайських компаній, зокрема продавців електроніки.

Reuters зауважує, що у тому списку є принаймні одна китайська компанія, яка вже перебуває під станціями США.

В ЄС офіційно не підтвердили ті повідомлення, але раніше західні представники заявляли про необхідність покарання тих компаній і урядів, які діють всупереч санкціям ЄС, США та інших країн запроваджених щодо Москви за російське вторгнення в Україну.

Тим часом нещодавно призначений китайський міністр закордонних справ Китаю Цін Ґан розпочинає європейський візит, в ході якого відвідає Німеччину, Францію та Норвегію.

Перед від'їздом до Європи Цін Ґан зустрівся з послом США у Пекіні Ніколасом Бернсом і заявив про потребу «стабілізації» китайсько-американських відносин.

Китай заявляє, що не підтримує російську війну проти України, але Пекін не засудив Росію за вторгнення і китайські представники не закликають до виведення російських військ з української території.

Китайський керівник Сі Цзіньпінь у березні відвідав Москву і заявив про готовність якнайширшої співпраці Китаю з Росією.