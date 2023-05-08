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Можливість санкцій ЄС щодо китайських постачальників Росії обурює Пекін
Китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.
Представник міністерства коментував повідомлення про наміри Європейської комісії занести в санкційні списки китайські компанії, які постачають в Росію пристрої, що можуть застосовуватися у виробництві зброї для російської війни проти України.
Згідно з повідомленням агенції Reuters речник Ван Веньбінь назвав санкції «хибним шляхом» і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.
Приводом для заяви китайського міністерства стала стаття газети Fiainacial Times 7 травня про роботу Брюсселя над впровадженням санкцій щодо принаймні семи китайських компаній, зокрема продавців електроніки.
Reuters зауважує, що у тому списку є принаймні одна китайська компанія, яка вже перебуває під станціями США.
В ЄС офіційно не підтвердили ті повідомлення, але раніше західні представники заявляли про необхідність покарання тих компаній і урядів, які діють всупереч санкціям ЄС, США та інших країн запроваджених щодо Москви за російське вторгнення в Україну.
Тим часом нещодавно призначений китайський міністр закордонних справ Китаю Цін Ґан розпочинає європейський візит, в ході якого відвідає Німеччину, Францію та Норвегію.
Перед від'їздом до Європи Цін Ґан зустрівся з послом США у Пекіні Ніколасом Бернсом і заявив про потребу «стабілізації» китайсько-американських відносин.
Китай заявляє, що не підтримує російську війну проти України, але Пекін не засудив Росію за вторгнення і китайські представники не закликають до виведення російських військ з української території.
Китайський керівник Сі Цзіньпінь у березні відвідав Москву і заявив про готовність якнайширшої співпраці Китаю з Росією.
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Президент Байден закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї
Президент Байден у неділю закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї після масової стрілянини в Техасі, внаслідок якої загинуло восьмеро людей, в тому числі і діти.
«Я ще раз прошу Конгрес надіслати мені законопроект про заборону штурмової зброї та магазинів з великою кількістю патронів. Про запровадження універсальної перевірки особи. Вимогу безпечного зберігання. Припинення імунітету для виробників зброї. Я його відразу підпишу», – йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому в неділю.
Президент зазначив, що від часу підписання ним двопартійного закону про безпечні громади та прийняття двох десятків виконавчих указів, США досягли певного поступу на шляху приборкання хвилі насильства з використанням зброї. Він зазначив, що штати забороняють штурмову зброю, розширюють обмежувальні закони, але додав, що цього недостатньо.
«Занадто багато сімей мають порожні стільці за обідніми столами. Члени Конгресу від Республіканської партії не можуть продовжувати знижувати плечима у відповідь на епідемію. Твітів і молитов недостатньо», - написав президент.
Він нагадав, що лише цього року американські громади постраждали від приблизно 200 масових розстрілів, понад 14 000 американців загинули. Він наголосив, що головною причиною смерті американських дітей є насильство з використанням зброї.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло вісім відвідувачів торговельного центру, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив вогонь у торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.
Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.
У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.
У Техасі автівка врізалась у людей біля центру для біженців, семеро загинули
У прикордонному техаському місті Браунсвілль водій врізався в групу людей на автобусній зупинці біля притулку для безпритульних та мігрантів, семеро людей загинули та шестеро були поранені, повідомляє CNN.
Свідки на місці події затримали водія до прибуття офіцерів, повідомила поліція на прес-конференції. Водієві авто надали медичну допомогу та арештували за звинуваченням у необережному кермуванні, пише USA Today. Слідство триває.
Зупинка міського транспорту знаходиться через дорогу від притулку і не позначена. Не було лавки, і люди, які там чекали, сиділи вздовж узбіччя, пише AP. За словами правоохоронців, більшість жертв були венесуельцями.
Браунсвілль розташований на кордоні із Мексикою. За даними перепису 2022 року, майже 95% населення міста становлять люди латиноамериканського походження. Місто довгий час було епіцентром міграції через американо-мексиканський кордон.
- Голос Америки
Українці довели, що Patriot може знищувати гіперзвукові ракети РФ - джерело CNN у Пентагоні
США впевнені в правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети. Про це джерела у Пентагоні розповіли CNN.
Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела телеканалу, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі - те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію.
Це важливо зокрема тому, що президент Росії Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна подолати всі системи ППО.
Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно була б уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.
Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що командувач ВПС Микола Олещук повідомив у Telegram: "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» «Кинджал»" Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії».
Мін’юст США підозрює криптобіржу Binance у допомозі росіянам обходити санкції - Bloomberg
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржи Binance Holdings через підорзи, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.
Як повідомляє інформаційне агентство, відділ національної безпеки Міністерства юстиції розслідує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності - від відмивання грошей до фінансування тероризму.
Нещодавні конфіскації в ізраїльської NBCTF також демонструють, як уряди націлюються на криптокомпанії у своїх зусиллях запобігати незаконній діяльності.
Як повідомляє Радіо Свобода, представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У неділю Binance повідомили у твіттері, що тимчасово припиняють виведення $BTC, оскільки мережа #Bitcoin зіткнулася з проблемою перевантаження. Компанія запевнила, що команда наразі працює над виправленнями і якомога швидше відновить виведення $BTC.
В матеіалі використані джерела Reuters
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