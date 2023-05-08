Китай та США бачать потребу стабілізувати відносини

ПЕКІН, 8 травня (Reuters) – Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив у понеділок про нагальну необхідність стабілізувати китайсько-американські відносини після низки «помилкових слів і вчинків», які призвели до глибокого заморожування відносин.

Цінь під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом, зокрема підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання і не відходити від принципів «єдиного Китаю».

Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року, коли тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який претендує на острів як на свою територію.

У відповідь Пекін перервав офіційні канали зв’язку зі Сполученими Штатами, включно з військовими.

«Головним пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами», — сказав Цінь Бернсу, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.

Напруга між державами зменшилася минулого листопада, коли лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли інтенсифікувати діалог.

Але напруга знову посилилась в лютому, коли китайська повітряна куля пролетіла в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.

«Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів відтоді підірвала важко завойований позитивний імпульс китайсько-американських відносин», - сказав Цінь.

«Порядок денний діалогу та співпраці, узгоджений обома сторонами, було порушено, і відносини між двома країнами знову наткнулися на холодний лід».

Виклики

Бернс в дописі у Twitter про свої переговори з Цінєм, також говорив про необхідність привнести стабільність у відносини.

«Ми обговорили виклики у відносинах США та Китаю та необхідність стабілізації зв’язків і розширення спілкування на високому рівні», – сказав Бернс.

Минулого тижня Блінкен висловив сподівання на проведення візиту, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярні лінії зв’язку на всіх рівнях.

Також минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його відвідати країну «найближчим часом» для переговорів щодо запобігання глобальній кліматичній кризі. Це зміцнює надію на відновлення одних із найважливіших у світі відносин між державами.

Тайвань залишається найболючішим питанням у китайсько-американських відносинах. Минулого місяця Китай влаштував військові навчання поблизу Тайваню після того, як президент Тайваню Цай Ін Вень зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

З 1979 року відносини США і Тайваню регулюються Законом США про відносини з Тайванем, який дає правову основу для надання Тайваню засобів для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.

У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів США, використовуючи тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.