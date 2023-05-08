Актуально
- Голос Америки
"Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора" - в Європі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій
8 травня в Європі відзначають перемогу сил союзників над нацистською Німеччиною в Європі і згадують про теперішню війну Росії в Україні. У вівторок до Києва планує прибути президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб відзначити День перемоги в Європі, повідомили в прес-службі посадовиці.
Український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, наголосив на ролі українців в перемозі в Другій світовій війні і заявив, що подає до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
9 травня в Україні відзначатиметься День Європи, заявив український президент. "Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - йдеться в заяві.
В Європі цього дня відбуваються урочисті церемонії, паради. Під час вшанувань пам'яті учасників Другої світової згадують і про українських військових, які воюють в теперішній війні проти російського вторгнення.
"В День перемоги в Європі ми вшановуємо українських захисників, які безстрашно щодня борються за мир та свободу у всій Європі, - йдеться в соцмедійному дописі Міністерства оборони Литви. - Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора".
"В День перемоги в Європі, ми із глибокою шаною і вдячністю згадуємо чоловіків та жінок, які віддали все в Другій світовій війні за свободу, - йдеться в дописі Міністерства закордонних справ Великої Британії у Twitter. - Ми також думаємо про українських друзів, які борються з тиранією сьогодні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб поновити мир в Європі".
Зі словами підтримки України перед 8 травня звернулось представництво США в НАТО. Дипломати нагадали, що навіть російський президент Путін 18 років тому говорив про право кожної країни на самовизначення.
"В той час, як Сполучені Штати та наші союзники по НАТО і партнери готуються вшанувати День перемоги в Європі 8 травня, ми рішуче підтримуємо право України та кожної іншої країни обирати власний шлях", - йдеться в дописі представництва США в НАТО.
Росія планує святкувати День перемоги 9 травня, однак цього року святкування будуть значно меншими ніж зазвичай, в багатьох містах скасовано традиційний марш "Безсмертний полк".
Всі новини дня
Китай та США бачать потребу стабілізувати відносини
ПЕКІН, 8 травня (Reuters) – Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив у понеділок про нагальну необхідність стабілізувати китайсько-американські відносини після низки «помилкових слів і вчинків», які призвели до глибокого заморожування відносин.
Цінь під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом, зокрема підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання і не відходити від принципів «єдиного Китаю».
Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму минулого року, коли тодішній спікер Палати представників США Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який претендує на острів як на свою територію.
У відповідь Пекін перервав офіційні канали зв’язку зі Сполученими Штатами, включно з військовими.
«Головним пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким нещасним випадкам між Китаєм і Сполученими Штатами», — сказав Цінь Бернсу, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Китаю.
Напруга між державами зменшилася минулого листопада, коли лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли інтенсифікувати діалог.
Але напруга знову посилилась в лютому, коли китайська повітряна куля пролетіла в повітряному просторі США, і у відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіна.
«Серія помилкових слів і вчинків Сполучених Штатів відтоді підірвала важко завойований позитивний імпульс китайсько-американських відносин», - сказав Цінь.
«Порядок денний діалогу та співпраці, узгоджений обома сторонами, було порушено, і відносини між двома країнами знову наткнулися на холодний лід».
Виклики
Бернс в дописі у Twitter про свої переговори з Цінєм, також говорив про необхідність привнести стабільність у відносини.
«Ми обговорили виклики у відносинах США та Китаю та необхідність стабілізації зв’язків і розширення спілкування на високому рівні», – сказав Бернс.
Минулого тижня Блінкен висловив сподівання на проведення візиту, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярні лінії зв’язку на всіх рівнях.
Також минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його відвідати країну «найближчим часом» для переговорів щодо запобігання глобальній кліматичній кризі. Це зміцнює надію на відновлення одних із найважливіших у світі відносин між державами.
Тайвань залишається найболючішим питанням у китайсько-американських відносинах. Минулого місяця Китай влаштував військові навчання поблизу Тайваню після того, як президент Тайваню Цай Ін Вень зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.
З 1979 року відносини США і Тайваню регулюються Законом США про відносини з Тайванем, який дає правову основу для надання Тайваню засобів для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.
У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США схвалив надання Тайваню зброї на суму до 1 мільярда доларів США, використовуючи тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.
Міністерка фінансів США попередила про "фінансову катастрофу", якщо не буде піднято борговий ліміт
Глава Мінфіну США Дженет Єллен попередила в неділю про «економічну та фінансову катастрофу» для Сполучених Штатів і світової економіки, якщо президент США Джо Байден і Конгрес не зможуть домовитися про підвищення ліміту боргу країни, щоб уряд міг продовжувати оплачувати свої рахунки.
"На початку червня у нас закінчуються гроші" на поточні виплати, сказала Єллен виданню ABC, але визнала, що існує "значна непевність" щодо того, коли саме це трапиться.
Казначейство США вже вжило «надзвичайних заходів», щоб продовжувати виплачувати борги після досягнення ліміту запозичень країни в 31,4 трильйона доларів у січні, але Єллен зауважила: "Наша спроможність так робити зменшується, бо гроші почнуть закінчуватися".
"Настане день, коли ми не зможемо платити за рахунками", — сказала вона.
Байден запросив лідерів Конгресу до Білого дому у вівторок, щоб обговорити, як запобігти кризі, що насувається.
Президент-демократ протягом кількох місяців закликав Конгрес, включно з Палатою представників, де більшість належить республіканцям, підвищити межу боргу без інших умов.
Але натомість республіканці Палати представників із перевагою у два голоси минулого місяця схвалили збільшення боргу на рік, додавши при цьому значне скорочення державних витрат на соціальні програми та заходи з контролю клімату, проти яких виступають Байден і демократи Конгресу.
США ніколи не допускали дефолту за своїм боргом — виплати за програмами, які вже схвалив Конгрес, — але Єллен попередила, що якщо в уряду закінчаться кошти, виплати відсотків за державними облігаціями США, які тримають американці та іноземні уряди, можуть бути обмежені, щомісячні виплати соціального страхування літнім людям та оплата медичних послуг їхнім лікарям можуть бути відкладені, а підприємства можуть звільнити тисячі працівників.
"На фондовому ринку може статися різке падіння", — сказала вона. Єллен поставила кредитоспроможність країни під сумнів.
Сполучені Штати підвищували боргову межу 78 разів як за президентів-демократів, так і за президентів-республіканців.
На тлі поточної невизначеності деякі вашингтонські аналітики передбачають, що Байден і опоненти-республіканці можуть найближчими тижнями досягти угоди, яку обидві сторони могли б назвати своєрідною перемогою, з підвищенням боргу та окремою згодою Байдена обмежити витрати у фінансовому році, який починається 1 жовтня.
Радники Білого дому також обдумували, чи застосувати вперше 14-ту поправку до Конституції США, яка говорить, що повна довіра та довіра Сполучених Штатів не повинні ставитися під сумнів.
Застосування положення майже напевно призведе до юридичного оскарження з боку тих, хто виступає проти одностороннього збільшення граничної суми боргу.
Єллен не виключила використання конституційного положення, але назвала в переліку поганих варіантів. "Я не хочу розглядати екстрені варіанти", - сказала вона.
Можливість санкцій ЄС щодо китайських постачальників Росії обурює Пекін
Китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.
Представник міністерства коментував повідомлення про наміри Європейської комісії занести в санкційні списки китайські компанії, які постачають в Росію пристрої, що можуть застосовуватися у виробництві зброї для російської війни проти України.
Згідно з повідомленням агенції Reuters речник Ван Веньбінь назвав санкції «хибним шляхом» і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.
Приводом для заяви китайського міністерства стала стаття газети Fiainacial Times 7 травня про роботу Брюсселя над впровадженням санкцій щодо принаймні семи китайських компаній, зокрема продавців електроніки.
Reuters зауважує, що у тому списку є принаймні одна китайська компанія, яка вже перебуває під станціями США.
В ЄС офіційно не підтвердили ті повідомлення, але раніше західні представники заявляли про необхідність покарання тих компаній і урядів, які діють всупереч санкціям ЄС, США та інших країн запроваджених щодо Москви за російське вторгнення в Україну.
Тим часом нещодавно призначений китайський міністр закордонних справ Китаю Цін Ґан розпочинає європейський візит, в ході якого відвідає Німеччину, Францію та Норвегію.
Перед від'їздом до Європи Цін Ґан зустрівся з послом США у Пекіні Ніколасом Бернсом і заявив про потребу «стабілізації» китайсько-американських відносин.
Китай заявляє, що не підтримує російську війну проти України, але Пекін не засудив Росію за вторгнення і китайські представники не закликають до виведення російських військ з української території.
Китайський керівник Сі Цзіньпінь у березні відвідав Москву і заявив про готовність якнайширшої співпраці Китаю з Росією.
Президент Байден закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї
Президент Байден у неділю закликав Конгрес ввести додаткові обмеження на обіг зброї після масової стрілянини в Техасі, внаслідок якої загинуло восьмеро людей, в тому числі і діти.
«Я ще раз прошу Конгрес надіслати мені законопроект про заборону штурмової зброї та магазинів з великою кількістю патронів. Про запровадження універсальної перевірки особи. Вимогу безпечного зберігання. Припинення імунітету для виробників зброї. Я його відразу підпишу», – йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому в неділю.
Президент зазначив, що від часу підписання ним двопартійного закону про безпечні громади та прийняття двох десятків виконавчих указів, США досягли певного поступу на шляху приборкання хвилі насильства з використанням зброї. Він зазначив, що штати забороняють штурмову зброю, розширюють обмежувальні закони, але додав, що цього недостатньо.
«Занадто багато сімей мають порожні стільці за обідніми столами. Члени Конгресу від Республіканської партії не можуть продовжувати знижувати плечима у відповідь на епідемію. Твітів і молитов недостатньо», - написав президент.
Він нагадав, що лише цього року американські громади постраждали від приблизно 200 масових розстрілів, понад 14 000 американців загинули. Він наголосив, що головною причиною смерті американських дітей є насильство з використанням зброї.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло вісім відвідувачів торговельного центру, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив вогонь у торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.
Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.
У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.
Форум