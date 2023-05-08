"Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора" - в Європі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій

8 травня в Європі відзначають перемогу сил союзників над нацистською Німеччиною в Європі і згадують про теперішню війну Росії в Україні. У вівторок до Києва планує прибути президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб відзначити День перемоги в Європі, повідомили в прес-службі посадовиці.

Український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, наголосив на ролі українців в перемозі в Другій світовій війні і заявив, що подає до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

9 травня в Україні відзначатиметься День Європи, заявив український президент. "Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм", - йдеться в заяві.

В Європі цього дня відбуваються урочисті церемонії, паради. Під час вшанувань пам'яті учасників Другої світової згадують і про українських військових, які воюють в теперішній війні проти російського вторгнення.

"В День перемоги в Європі ми вшановуємо українських захисників, які безстрашно щодня борються за мир та свободу у всій Європі, - йдеться в соцмедійному дописі Міністерства оборони Литви. - Справжньої перемоги не буде поки земля України не буде вільна від сил агресора".

"В День перемоги в Європі, ми із глибокою шаною і вдячністю згадуємо чоловіків та жінок, які віддали все в Другій світовій війні за свободу, - йдеться в дописі Міністерства закордонних справ Великої Британії у Twitter. - Ми також думаємо про українських друзів, які борються з тиранією сьогодні. Ми продовжимо робити все можливе, щоб поновити мир в Європі".

Зі словами підтримки України перед 8 травня звернулось представництво США в НАТО. Дипломати нагадали, що навіть російський президент Путін 18 років тому говорив про право кожної країни на самовизначення.

"В той час, як Сполучені Штати та наші союзники по НАТО і партнери готуються вшанувати День перемоги в Європі 8 травня, ми рішуче підтримуємо право України та кожної іншої країни обирати власний шлях", - йдеться в дописі представництва США в НАТО.

Росія планує святкувати День перемоги 9 травня, однак цього року святкування будуть значно меншими ніж зазвичай, в багатьох містах скасовано традиційний марш "Безсмертний полк".