Україна 9 травня святкує День Європи, а Путін на параді виправдовує війну

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попри масовані російські бомбардування України прибула до Києва 9 травня в День Європи, який в Україні планують затвердити як державне свято.

Вона підкреслила, що саме Київ є найдоречнішим місцем для святкування Дня Європи, наголосивши у дописі у Твіттері, що в Україні «щодня захищають дорогі нам цінності».

Тим часом російський президент Владімір Путін скористався промовою на військовому параді 9 травня у Москві, щоб знову виправдати напад Росії на Україну.

Оминувши увагою те, що саме він в лютому минулого року віддав наказ розпочати нове вторгнення на українські території, Путін наполегливо стверджував, що Росія буцімто захищається.

Український президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що подав до Верховної ради законопроєкт, який називає 8 травня Днем пам’яті та перемоги, а 9 травня - Днем Європи.



Зеленський наголосив, що, відмовляючись від святкування перемоги над нацистською Німеччиною в один день з Росією, українці повертають «чесну історію без ідеологічних впливів».



«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок», - підкреслив Зеленський.

Натомість 9 травня за словами Зеленського: «Ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм».



Чому День Європи 9 травня?



День Європи 9 травня відзначає прагнення європейців створити умови для тривкого миру й добробуту на континенті після Другої Світової війни.

9 травня 1950 року французький міністр закордонних справ Робер Шуман виголосив пропозицію створити спеціальні структури співпраці європейських держав, що стали основою для Європейської економічної спільноти, яку 1993 року назвали Європейським Союзом.

Робер Шуман пропонував спочатку об’єднати засадничі тоді промислові галузі: вуглевидобування і виробництво сталі.

Першими у тому об’єднанні стали 6 країн: Франція, Західна Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург.

Ідея полягала не просто в тісній економічній співпраці, а в створенні системи, в якій війни між історичними європейськими суперниками: Німеччиною і Францією були б «не лише немислимими, але й матеріально неможливими».

«Мир у світі неможливо зберегти без творчих зусиль відповідних до небезпек, які йому загрожують», - проголошує декларація Шумана.

Далі французький міністр підкреслював: «Європа не буде створена одразу, чи відповідно до одного плану. Вона буде збудована конкретними досягненнями, які насамперед створюють фактичну солідарність. Згуртування держав Європи вимагає усунення віковічного протистояння Франції і Німеччини. Будь-які дії повинні насамперед стосуватися цих двох країн».