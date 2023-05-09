Актуально
Україна 9 травня святкує День Європи, а Путін на параді виправдовує війну
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попри масовані російські бомбардування України прибула до Києва 9 травня в День Європи, який в Україні планують затвердити як державне свято.
Вона підкреслила, що саме Київ є найдоречнішим місцем для святкування Дня Європи, наголосивши у дописі у Твіттері, що в Україні «щодня захищають дорогі нам цінності».
Тим часом російський президент Владімір Путін скористався промовою на військовому параді 9 травня у Москві, щоб знову виправдати напад Росії на Україну.
Оминувши увагою те, що саме він в лютому минулого року віддав наказ розпочати нове вторгнення на українські території, Путін наполегливо стверджував, що Росія буцімто захищається.
Український президент Володимир Зеленський напередодні повідомив, що подав до Верховної ради законопроєкт, який називає 8 травня Днем пам’яті та перемоги, а 9 травня - Днем Європи.
Зеленський наголосив, що, відмовляючись від святкування перемоги над нацистською Німеччиною в один день з Росією, українці повертають «чесну історію без ідеологічних впливів».
«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок», - підкреслив Зеленський.
Натомість 9 травня за словами Зеленського: «Ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм».
Чому День Європи 9 травня?
День Європи 9 травня відзначає прагнення європейців створити умови для тривкого миру й добробуту на континенті після Другої Світової війни.
9 травня 1950 року французький міністр закордонних справ Робер Шуман виголосив пропозицію створити спеціальні структури співпраці європейських держав, що стали основою для Європейської економічної спільноти, яку 1993 року назвали Європейським Союзом.
Робер Шуман пропонував спочатку об’єднати засадничі тоді промислові галузі: вуглевидобування і виробництво сталі.
Першими у тому об’єднанні стали 6 країн: Франція, Західна Німеччина, Італія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург.
Ідея полягала не просто в тісній економічній співпраці, а в створенні системи, в якій війни між історичними європейськими суперниками: Німеччиною і Францією були б «не лише немислимими, але й матеріально неможливими».
«Мир у світі неможливо зберегти без творчих зусиль відповідних до небезпек, які йому загрожують», - проголошує декларація Шумана.
Далі французький міністр підкреслював: «Європа не буде створена одразу, чи відповідно до одного плану. Вона буде збудована конкретними досягненнями, які насамперед створюють фактичну солідарність. Згуртування держав Європи вимагає усунення віковічного протистояння Франції і Німеччини. Будь-які дії повинні насамперед стосуватися цих двох країн».
Всі новини дня
- Голос Америки
Українці - серед лауреатів Пулітцерівської премії за репортажі з Маріуполя
У США оголосили переможців Пулітцерівської премії 2023 року. Серед них - інформаційне агентство Associated Press у номінації «За служіння суспільству», яке нагородили за роботу в Маріуполі українських фотографів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також французької кореспондентки Лорі Хіннат. Про це йдеться на сайті Пулітцерівської премії.
На веб-сторінці премії вказані відзначені нагородою світлини та відео агенції Associated Press із Маріуполя, які демонструють вбиті тіла, злякані обличчя дітей, обстріляні будівлі, зокрема драмтеатру та пологового будинку. Роботу фотографів та кореспонденів агенції AP комітет премії назвав "сміливими репортажами з обложеного міста Маріуполя, які засвідчили вбивство мирних жителів під час вторгнення Росії в Україну."
На сторінці Associated Press у Твіттері вказано, що агенція "отримала Пулітцерівську премію за екстрені новинні фотографії для висвітлення війни в Україні. Фотографи створили нефільтрований погляд на жахи війни, збалансувавши документування новин і безпеку."
В агенції також зауважили, що протягом практично трьох тижнів Associated Press мала єдиних журналістів у Маріуполі. Виконавча редакторка AP Джулі Пейс зазначила: «Вони розповіли світові про людські втрати цієї війни в її перші дні. Вони слугували противагою російській дезінформації та допомогли відкрити гуманітарний коридор із Маріуполя силою своєї роботи».
Крім того, ще одне видання - The New York Times - отримало Пулітцерівську премію за міжнародні репортажі про війну в Україні, зроблені, зокрема, українським журналістом Стасом Козлюком. Як зазначено на сайті премії, нагорода вручена "За непохитне висвітлення вторгнення Росії в Україну, зокрема восьмимісячне розслідування загибелі українців у місті Буча та російського підрозділу, відповідального за вбивства".
У Твіттері видання зазначило: "Журналісти New York Times задокументували жорстокості війни в Україні, використали відеодокази, щоб довести найжахливіші військові злочини Росії та розкрили таємні плани Володимира Путіна."
У 2022 році Пулітцерівську премію у спеціальній номінації «Особлива згадка» присудили колективно українським журналістам «за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому висвітленню подій під час безжального вторгнення Володимира Путіна» в Україну.
Пулітцерівська премія - одна із найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики й театру у США, заснована видавцем "жовтої преси" Джозефом Пулітцером. Вона присуджується у 21 номінації.
Дивіть також:
- Голос Америки
“Російська Федерація знову і знову обирає ескалацію” – заступник речника Держдепу США. Відео
У Державному департаменті назвали "неприйнятними" чергові повітряні атаки росіян на українські міста.
- Голос Америки
У Нью-Йорку відбулася акція протесту проти російської війни в Україні. Відео
У Нью-Йорку цих вихідних відбулася акція протесту проти російської війни в Україні і перетворення 9 травня на день кремлівської пропаганди.
У День перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України. Відео
У День перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка, через 78 років після завершення Другої світової, змушена знову боротися за незалежність, і протистояти тепер уже російському вторгненню.
Форум