ООН: Чорноморська зернова ініціатива не інспектує зерно вже два дні

Служба координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН підтвердила, що інспекції поставок зерна не проводились у неділю та понеділок, а кількість інспекцій з 1 травня значно зменшилась до 2,9 інспекцій в день.

В звіті ООН за 8 травня йдеться про те, що 14 кораблів наразі перебувають в українських портах і завантажують приблизно 600 000 тонн зерна та продовольства.

Україна звинувачує Росію в блокуванні вивезення зерна. Водночас, навіть за найгіршої ситуації є "декілька сценаріїв" і Україна може задіяти "план "Б", заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Російські ЗМІ наводять заяву заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Вершиніна про те, що високі посадовці обговорять Чорноморську ініціативу в Стамбулі 10-11 травня. Подібну зустріч, яка планувалась на 5 травня в Стамбулі тоді відклали до цього тижня. Росія погрожує вийти із зернової ініціативи 18 травня.

Тим часом обмеження на поставки українського зерна, введені Європою розкритикував президент України Володимир Зеленський. Під час спільної прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Києві, він закликав Європу якомога швидше усунути обмеження і заявив, що такі дії лише "посилюють агресора".

2 травня Єврокомісія тимчасово заборонила поставки чотирьох видів української агропродукції (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. На транзит обмеження не поширюється.