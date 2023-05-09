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ООН непокоїть спалах туберкульозу на тлі конфліктів в Україні, Судані
Високопосадовці ООН, лідери індустрії охорони здоров’я та активісти вимагали в понеділок, щоб світ більше інвестував у розробку нових вакцин і боротьбу зі спалахом туберкульозу, спричиненим впливом COVID-19 і конфліктами, зокрема в Україні та Судані.
На багатолюдному мітингу, який переривався вигуками активістів: «Покінчимо з туберкульозом зараз!» - прозвучали промови багатьох хворих на туберкульоз, а також виступила заступниця Генерального Секретаря ООН Аміна Мохаммед, яка розповіла про те, як її батько передав туберкульоз її дворічній сестрі. Туберкульоз забрав його життя у віці 60 років, але її сестра, якій зараз 50 років, вижила.
Туберкульоз є найбільшою інфекційною хворобою, що спричиняє сьогодні життя в усьому світі, щодня вмирає близько 4400 людей, у тому числі 700 дітей, заявила д-р Лучіка Дітіу, виконавчий директор партнерства «Зупинити туберкульоз», перед слуханням у понеділок.
Слухання відбулись в рамках підготовки до зустрічі високого рівня 22 вересня.
Заступниця генерального секретаря ООН сказала, що глобальні зусилля з протидії туберкульозу врятували 74 мільйони життів з 2000 року, але понад 10,5 мільйона людей захворіли на цю хворобу, а приблизно 6,1 мільйона померли у 2021 році, і зараз це основна причина смерті людей з ВІЛ.
Епідемія туберкульозу спричинена безліччю факторів, включаючи бідність, недоїдання та ВІЛ, і непропорційно вражає найбільш уразливі верстви населення в усіх країнах, сказала Мохаммед, підкресливши, що ці чинники захворювання повинні бути розглянуті.
Вона сказала, що потрібно 22 мільярди доларів, щоб забезпечити всім людям з діагнозом туберкульоз доступ до якісного лікування до 2027 року, а також доступ до медичних і соціальних пільг, щоб вони не зазнавали фінансових труднощів, і додатково 5 мільярдів доларів на рік необхідні для досліджень та інновацій у сфері боротьби з туберкульозом.
«Ми можемо розробити безпечні та ефективні вакцини проти туберкульозу та прості універсальні магазини для якісних тестів і догляду», — сказала Мохаммед.
«Це змінило б ситуацію».
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН Тедрос Гебреєсус заявив у відеозверненні до учасників зустрічі, що COVID-19 «перевернув наш світ» на три роки, і на додаток до мільйонів смертей він позбавив мільйони людей необхідних послуг з охорони здоров’я, в тому числі при туберкульозі.
«Конфлікти в Європі, Африці та на Близькому Сході ще більше ускладнили доступ до рятувальних послуг для людей, які живуть з туберкульозом, — сказав він. - Ці виклики стали невдачею у боротьбі з туберкульозом, спростували значні досягнення останніх 20 років у розширенні доступу до профілактики, тестування та лікування».
Глава ВООЗ сказав, що зустріч високого рівня у вересні має стати поворотним пунктом у пожвавленні прогресу в боротьбі з туберкульозом не лише шляхом розширення існуючих інструментів, але й розробки нових інструментів, зокрема нових протитуберкульозних вакцин.
Ось чому ВООЗ «запропонувала створити раду щодо вакцини проти туберкульозу, щоб сприяти розробці, ліцензуванню та використанню нових вакцин проти туберкульозу», — сказав Гебреєсус.
Доктор Озлем Тюречі, головний медичний директор компанії BioNTech, яка разом з Pfizer розробила одну з основних вакцин проти COVID-19 за допомогою технології месенджерної РНК, розповіла на зустрічі, що кілька тижнів тому розпочала випробування нової вакцини-кандидата проти туберкульозу.
Дітіу з партнерства «Зупинити туберкульоз» сказала, що вакцину проти COVID-19 було розроблено менше ніж за рік, тоді як через брак грошей знадобилося 19 років, щоб довести три-чотири інші вакцини проти туберкульозу до фази 3 випробувань.
До COVID, який, як і туберкульоз, передається повітряно-крапельним шляхом, «ми не бачили дуже різких випадків туберкульозу, – сказала вона, – але після COVID ми побачили тип туберкульозу, який ми бачили у … фільмах, у яких люди плюються кров’ю і вони дуже слабкі і так далі».
Дітіу сказала, що економічні наслідки COVID і конфлікти, перш за все в Україні, а тепер і в Судані, мають «великий вплив» на зусилля з лікування людей з туберкульозом і діагностики нових випадків. Україна має найбільшу кількість хворих на туберкульоз у європейському регіоні – 34 000 – а також велику кількість хворих на стійкий до ліків туберкульоз, сказала вона на прес-конференції в четвер.
«Це чудово, той факт, що український народ насправді демонструє дивовижну стійкість, роблячи все можливе, щоб підтримувати послуги з лікування туберкульозу, – сказала Дітіу. - Але очевидно, що багато людей покинули країну».
Тим не менш, за її словами, було докладено значних зусиль для виявлення хворих, але всі стурбовані зменшенням доступу до лікування людей в Україні.
Згідно з даними Партнерства «Зупинити туберкульоз», яким керує Управління ООН з обслуговування проектів і спрямоване на створення світу без туберкульозу, у 2021 році 18 000 людей у Судані пройшли лікування. Дітіу сказала, що ситуація з хворими на туберкульоз через триваючі бойові дії та крах більшої частини системи охорони здоров’я «імовірно схожа на бомбу, що може вибухнути».
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- Голос Америки
США та союзники НАТО можуть перевести виробництво мікросхем у Східну Європу, щоб позбутися залежності від Китаю – заступник генсека НАТО
Країни НАТО ризикують тим, що можуть стати надто залежними від Китаю, сказав заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу у Вашингтоні у вівторок.
За його словами, європейці зробили висновок зі своєї надмірної залежності від російських енергоносіїв, але їм потрібно не повторити подібної помилки з Китаєм.
"Нам слід бути значно обережнішими, щоб переконатися, що ми не замінюємо одну залежність іншою, особливо в критичних секторах, особливо в тому, що стосується нашої національної безпеки", – сказав заступник генсека НАТО.
Відповідаючи на запитання з аудиторії щодо того, як не потрапити у залежність від китайських поставок, Мірча Джоане сказав, що це не має означати, що "ми повинні від’єднатися від Китаю, не вести справи з Китаєм".
За його словами, є багато шляхів, як продовжувати торгувати, але при цьому "захищати свої критичні ланцюги поставок та інфраструктуру".
На його думку, потрібні будуть такі заходи, як експортний контроль, скринінг, альтернативні шляхи постачання, а також повернення виробництва в Західні країни – "reshoring" на противагу попередньому процесу "off-shoring", коли виробництво відправлялося до інших країн.
"Я вважаю, що це зараз роблять США на переговорах із Кореєю, Японією чи Тайванем щодо обчислювальної потужності мікропроцесорів. Я вважаю, що ЄС має законний інтерес у тому, щоб переконатися, що вони є частиною того, що я називаю reshoring. Я думаю, нам сподобається цей термін", – каже Джоане.
Він також наголосив, що свою роль у цьому поверненні критичного виробництва до країн Заходу можуть зіграти країни Східної Європи, які мають освічену робочу силу, країни, як його рідна Румунія. У цьому зв’язку він згадав устаткування китайської компанії Huawei з мереж мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).
"Я вважаю, що наша частина Європи повинна бути в активнішому зв’язку з нашими західними друзями, а також союзниками нашої Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні, і переконатися, що ми є частиною цієї дружньої підтримки. Отже, як тільки ми забезпечимо безпеку, ми зможемо вести бізнес з Китаєм чи з ким-небудь іншим", – сказав Джоане.
Західні країни висловлювали побоювання, що завдяки своїм технологіям у телекомунікаціях Китай може стежити за громадянами та урядами західних країн.
Як повідомляв Голос Америки, минулого року президент США Джо Байден підписав закон про субсидії для напівпровідникової промисловості США та фінансування наукових досліджень, щоб підвищити конкурентоспроможність країни та розв'язати проблеми ланцюгів постачань.
Зокрема, закон передбачає інвестиції обсягом у 280 мільярдів доларів на посилення розвитку американських новітніх технологій на тлі глобального дефіциту мікросхем.
Виробники мікросхем, які захочуть отримати фінансування США, не можуть робити нові високотехнологічні інвестиції в Китаї чи інших "країнах, які викликають занепокоєння" щонайменше протягом десяти років.
Виступ високопосадовця НАТО організував вашингтонський дослідницький центр "Атлантична Рада", головною темою зустрічі була посткомуністична трансформація Східної Європи та ролі Європейського Союзу та НАТО в регіоні та у відбудові України.
- Голос Америки
Блінкен: Україна має необхідні ресурси, щоб повертати території
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна має необхідні засоби, щоб повертати території, захоплені Росією за час повномасштабного вторгнення. Про це Блінкен заявив у вівторок під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.
"Справа не лише в зброї, а й у підготовці українських військових, - сказав головний дипломат США. - і Сполучене Королівство бере активну участь у цій підготовці. Важливо також, щоб українці могли обслуговувати обладнання, яке ми їм надаємо. І звісно, щоб у них були вивірені плани для досягнення успіху. За моїми власними оцінками, у всіх цих вимірах українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців".
Своєю чергою Клеверлі додав, що союзники постійно координують надання допомоги Україні між собою та з Україною, щоб переконатись, що вона відповідає потребам на полі бою.
"Ми постійно переоцінюємо та координуємо між собою та з українцями, підтримку, яку ми їм надаємо, щоб переконатися, що вона відповідає потребам часу: протитанкові ракети на ранніх етапах, згодом системи протиповітряної оборони, навчання їхніх сухопутних військ, надання бронетехніки та боєприпасів — все це створює можливість для них чинити ефективний спротив російським військам і витісняти їх з України", - заявив Клеверлі.
Британський дипломат не надав деталі майбутніх пріоритетів, вказавши, що "будь-що пов’язане з оперативними деталями щодо характеру, часу чи масштабу нашої майбутньої підтримки поки недоречно обговорювати публічно".
Клеверлі підкреслив ефективність зусиль союзників, а також волю українців у боротьбі проти російської агресії.
"Ми щоразу бачили, як українці і політично, і у військовому плані швидко вчилися, були зосереджені на ефективному використанні підтримки, яку ми їм надаємо, незмінно перевершували наші очікування і, звісно, очікування Володимира Путіна", - заявив британський дипломат.
Посадовець нагадав, що допомога Україні має надходити незалежно від того, як розвиватиметься ситуація на полі бою: "Це не кіно, це реальне життя і тут не може бути певності. Українці незмінно перевершують наші очікування, але на війні не може бути жодних гарантій. Тому ми маємо визнати, що ми надаємо українцям величезну підтримку, і нам потрібно продовжувати їх підтримувати, незалежно від того, чи принесе цей майбутній контрнаступ величезні переваги на полі бою".
Як повідомляв Голос Америки, американські видання припускають, що Британія, ймовірно, готується надіслати Києву ракети великої дальності. Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.
- Голос Америки
Британія: Потрібно надати Україні найкращі інструменти для швидкої перемоги. Відео
"Наша позиція в тому, що Україна повинна бути успішною, переможною, і найбільш гуманний спосіб це зробити — це перемогти швидко, і найкращий спосіб для цього — щоб ми надали їм для цього найкращі інструменти, тут і зараз", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
- Голос Америки
У США на місце генерала Міллі можуть призначити кар'єрного пілота винищувача F16, генерала ВПС Чарльза Брауна
Об'єднаний комітет начальників штабів США може очолити колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Q. Браун молодший.
Як повідомляють американські ЗМІ, президент США Джо Байден може призначити на цю посаду генерала військово-повітряних сил США Чарльза Q. Брауна молодшого.
Нинішній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закінчує свою каденцію в жовтні цього року.
Видання АР з посиланням на офіційних осіб пише, що Браун вже протягом тривалого часу вважається фаворитом на цю посаду, і президент Байден, ймовірно, вже незабаром оголосить кандидатуру на цю посаду.
За даними АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.
Якщо його затвердить Сенат, у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Об'єднаного комітету начальників штабів будуть чорношкірі чоловіки.
Браун служив у Європі та в Тихоокеанському регіоні. За даними видання Air Force Magazine, він був пілотом F-16 та командувачем підрозділу на авіабазі Кунсан (Південна Корея) та на авіабазі Авіано (Італія). Пізніше він служив заступником командувача Центрального командування США та головою Тихоокеанських військово-повітряних сил.
“Мало які військові операції США можуть бути успішними або навіть початись без авіації”, - заявив генерал Браун у своїй промові “Повітряні війська - це відповідь”, яку він оголосив під час симпозіуму AFA Warfare Symposium у штаті Колорадо кілька місяців тому.
У липні минулого року під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо генерал Чарльз Q. Браун молодший заявив, що офіційні особи США розглядають можливість навчання українських пілотів, повідомляє видання Military.com.
“Я гадаю, у нас є таке розуміння і відповідальність, як і у всіх наших союзників та партнерів, бути готовими навчати їх (українців) різних можливостей і на різні види військ, — сказав Браун і додав: — Частиною цього є розуміння, куди Україна хоче рухатись, і як ми їх підтримуємо там, де вони є зараз".
А в інтерв'ю виданню Reuters у 2022 році генерал Браун заявляв, що США та союзники обговорюють “довгостроковий план України щодо того, як підтримати їхні ВПС, та ті військово-повітряні сили, які українцям знадобляться в майбутньому».
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