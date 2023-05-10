Росія все більше робить ставку на кількість війська, протиставляючи це якості війська України

Американська армія має систему протиповітряної оборони «Залізний купол» і готова надати її Україні для захисту від російських ракетних ударів, якщо буде відповідний запит уряду, сказав командувач військ космічної та протиракетної оборони армії США.

Виступаючи у вівторок на слуханнях у Комітеті у справах збройних сил Сенату Конгресу США керівник Командування космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США (USASMDC) генерал-лейтенант Деніел Карблер заявив, що з двох американських батарей «Залізний купол», одна закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга зараз завершує впровадження нового обладнання.

«Таким чином, армія має одну батарею, доступну для розгортання якщо надійде запит», – сказав генерал-лейтенант Карблер, відповідаючи на запитання незалежного сенатора Артура Кінґа зі штату Мен.

Сенатор Кінґ запитував, чому США не запропонували Україні систему «Залізний купол», яка є розгорнута в Ізраїлі, і в створенні якої США брали участь, вклавши в неї, за даними сенатора, близько 3-х мільярдів доларів.

Під час слухань помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам сказав, що не знає, чи такі системи були «запропоновані Україні». Він сказав, що США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) і 12 систем протиповітряної оборони Avenger.

Система протиповітряної та протиракетної оборони «Залізний купол», створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію «Залізного купола», пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.

Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система «Залізний купол», яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, є ефективна проти загроз, для боротьби з якими вона була розроблена – ракет, артилерії та повільних крилатих ракет.

Система, що розгорнута в Ізраїлі, має понад 2000 заявлених перехоплень, що робить її однією з найбільш ефективних в історії, говорить Том Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Але, як він каже, вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською «зброєю вибору» у війні проти України.

Як каже Карако, більш пристосованими для боротьби з крилатими ракетами є система NASAMS, яка захищає американську столицю і «успішно використовується в Україні проти російських крилатих ракет».

Як писав Голос Америки, за повідомленнями українських протиповітряних сил, минулого тижня українським військовим вдалося збити російську надзвукову крилату ракету «Кинджал» за допомогою американської системи протиракетної оборони Patriot.