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США попередили Грузію про санкції, якщо до країни полетять підсанкційні російські літаки
Державний департамент США попередив, що може запровадити санкції, якщо грузинські авіакомпанії обслуговуватимуть російські літаки, які потрапили під санкції. Про це представник американського зовнішньополітичного відомства заявив у коментарі грузинському виданню Accent news.
«Західні держави, включно зі США, заборонили польоти російських авіакомпаній у своєму повітряному просторі. У разі відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією це викличе наше занепокоєння і уможливить запровадження санкцій проти грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть російські літаки, що перебувають під імпортним та експортним контролем», – ідеться у відповіді Держдепартаменту.
У відомстві наголосили, що Захід засуджує дії РФ і вважає, що «зараз не час поглиблювати відносини з Росією». «Грузинському народу потрібно, щоб Путін вивів війська з території Грузії, окупованої Росією, а не відновлював пряме авіасполучення або скасовував візовий режим», – додали у відомстві.
Президент РФ Володимир Путін 10 травня підписав укази, згідно з якими Росія відновить авіасполучення з Грузією, перерване у 2019 році з ініціативи російської сторони, а також скасує візовий режим для громадян Грузії.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це неприйнятно, «поки Росія продовжує агресію проти України» і окуповує грузинську територію.
У міністерстві економіки Грузії натомість повідомили, що готові дозволити прямі рейси російських авіакомпаній і літаків, які не потрапили під санкції, але поки що російські перевізники не подавали таких заявок.
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Зеленський і адмірал НАТО кажуть про важливість західної зброї, щоб якістю долати російську кількість
Президента України, а також командувач НАТО підкреслили необхідність забезпечення української армії якісною зброєю і технікою, щоб протидіяти кількісній перевазі, на яку покладається Росія.
Українці будуть зосереджуватися на якості з західними системами зброї і з західним навчанням.Роб Бауер
На тлі очікувань українського контрнаступу кілька західних представників, і зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен, нещодавно висловили думку, що «українці вже мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати території, захоплені силою Росією за останні 14 місяців».
Ще наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО доставили в Україну «98%» обіцяної бойової техніки.
Але Володимир Зеленський в оприлюдненому 11 травня інтерв’ю для британських журналістів заявив, що Україна ще очікує «деякі речі» зокрема бронетехніку.
«Морально готові. З точки зору мотивації, наші військові готові. З точки зору комплектації бригад, ми готові. З точки зору техніки, не все ще дійшло», - сказав Зеленський кореспондентові Бі-Бі-Сі у Києві.
За словами українського президента починати контрнаступ без додаткового спорядження і зброї «неможливо», бо це означало б загрозу більших втрат українців.
Тим часом Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в день наради військових командувачів країн альянсу в Брюсселі 10 травня також підкреслив важливість зброї і спорядження для української армії.
Адмірал Бауер сказав, що Росія у війні проти України буде щораз більше покладатися на кількісну перевагу хоч і застарілої техніки, а також на можливість мобілізувати більше солдатів, які, за його словами, «не добре навчені».
А Україна на думку адмірала в наступні місяці «зосереджуватиметься на якості з західними системами зброї і з західним навчанням».
«Нема сумнівів, що НАТО буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно», - підкреслив Роб Бауер.
Адмірал Бауер окремо зауважив, що головну роботу у справі військових постачань Україні виконує не альянс, а очолювана США група країн, яка окрім 31 члена НАТО об'єднує загалом понад 50 держав.
- Голос Америки
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