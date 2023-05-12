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Головний опонент Ердогана повторно звинуватив РФ. Москва каже, що у турецькі вибори не втручається
Головний конкурент турецького лідера Реджепа Ердогана на президентських виборах Кемаль Киличдароглу 12 травня повторив звинувачення на адресу Росії.
«Якби у нас не було конкретних доказів, я б не твітив про це», – сказав Киличдароглу в інтервʼю Reuters і турецьким журналістам.
«Ми вважаємо за неприйнятне втручання іншої країни у внутрішні справи Туреччини під час фази виборів або в будь-який інший період. Ми проводимо вибори. Абсолютно неприйнятно втручатися в наш виборчий процес на користь іншої політичної партії. Я вважаю, що весь світ має знати про це», – додав опозиційний кандидат.
Увечері 11 травня Кемаль Киличдароглу написав у Twitter, що росіяни «стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті». Подробиць він не навів.
«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у тексті. Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу з Москвою.
Речник російського президента Дмитро Пєсков 12 травня сказав, що Москва «не втручається у внутрішні справи та в електоральні процеси» інших країн і цінує відносини з Туреччиною. «Ми офіційно заявляємо, що про жодне втручання йтися не може. І якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни», — сказав Пєсков.
Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.
11 травня із передвиборчих перегонів у Туреччині вийшов лідер лівоцентристської «Партії батьківщини» Мухаррем Індже. Його рішення, як повідомляють, може зміцнити позиції Киличдароглу. Журналістам Індже сказав, що знімає кандидатуру «заради країни». Раніше його різко критикували за те, що він вносить розкол до лав прихильників шестипартійного опозиційного «Народного альянсу» на чолі з Кемалем Киличдароглу і підвищує ймовірність проведення другого туру, пише Associated Press.
Після виходу з перегонів Індже залишаються три претенденти на президентську посаду, включаючи кандидата від альянсу АТА (Альянс предків) Сінана Огана.
На думку оглядачів, Росії вигідніше, якщо при владі залишиться Ердоган, який багато років активно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним. За нього Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії у зв’язку з агресією проти України. Водночас Туреччина постачає Україні деякі види озброєнь, зокрема безпілотники «Байрактар».
За посередництвом Туреччини було укладено «зернову угоду», що стосується умов вивезення зерна з українських портів, заблокованих Росією в перші місяці повномасштабного вторгнення.
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- Голос Америки
"Рухайся повільно, щоб просунутись швидко" - екс-командувач армії США в Європі про підготовку України до контрнаступу
В підготовці до контрнаступу не варто квапитись, вважає колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг. У серії твітів генерал США у відставці наголосив наскільки складним є процес підготовки до ефективного контрнаступу українських сил.
"Ті, хто хоче, щоб контрнаступ почався, повинні мати терпіння. Він буде повільним, а потім швидким", - твітує експерт.
Гертлінг згадав пораду свого ментора, сказану в час, коли він готував підрозділ до бойових дій: "Рухайся повільно, щоб просунутись швидко". Подібну пораду, на думку Гертлінга, генерал Залужний чує зараз, а чеський президент Пьотр Павел нещодавно публічно закликав українського президента Володимира Зеленського не зважати на тиск і атакувати, коли буде готовий.
ЗСУ отримували різні види озброєння від багатьох країн, військові мали навчитись цим озброєнням керувати, що потребує часу, вказує Гертлінг.
"Коли навчання завершуються, скажімо, в Німеччині, Польщі, Естонії чи інших країнах, вони повертаються до України, їх приймають і залучають інші партнерські підрозділи, - твітує експерт. - Разом вони рухаються вперед, наближаються до передової і інтегруються до ще більших підрозділів".
"Тепер помножте це на, за оцінками, 9 бригад ... легко зрозуміти чому потрібно стільки часу. Командувачі оцінюють, коли буде готовність", - додає Гертлінг.
Україна отримала значну кількість зброї від Заходу. Зокрема цього тижня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow. Воллес назвав це виваженою та пропорційною відповіддю на ескалацію з боку Росії і висловив переконання, що ракети дозволять Україні виштовхнути російські сили, які базуються на її території.
«Україна має право захищатися, - сказав Воллес у своєму виступі в британському парламенті в четвер. - Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території".
Україна підвищує якість своїх Збройних сил в той час, як Росія зосереджується на кількості. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.
У спілкуванні з пресою після засідання військового комітету НАТО в Брюсселі цього тижня, Бауер прокоментував майбутній розвиток війни Росії в Україні. Він вказав, що Росія все більше покладається на додаткову мобілізацію та використання у війні значної кількості застарілих танків, намагаючись кількістю переважити українське військо.
"Ми побачимо, що росіяни зосередяться на кількості, більшій кількості мобілізованих, погано навчених з застарілим оснащенням, але у великій кількості", - каже посадовець. А українці, зауважує він, "зосередяться на якості із західними системами зброї та західним навчанням. Це буде велика зміна у наступні місяці, я б сказав".
- Голос Америки
Блінкен прокоментував намір Лондона постачати Україні ракети великої дальності дії
Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував надання Британією Україні ракет великої дальності, про що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у четвер.
Пізніше у четвер, на прес-конференції у Вашингтоні державного секретаря Блінкена запитали, чи змінили США свою позицію щодо надання Україні подібного роду ракет після британського рішення.
На це питання Блінкен відповів, що для того США створювали коаліцію з близько 50 країн, щоб різні країни могли постачати ту зброю, яку вони мають, і якої потребує Україна.
«Саме тому у нас є коаліція країн, які підтримують Україну. Різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, залежно від власних технологій, залежно від того, що є найбільш доцільним. Тож завдяки цьому процесу ми надали деякі унікальні речі для України. Інші країни можуть робити щось інше, ніж ми», – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання журналіста.
На запитання про те, чи підтримують США британське рішення, і чи немає страху ескалації через те, що британці постачатимуть ракети більшої дальності, Блінкен відповів, що постачання зброї Україні «робиться через коаліцію, це скоординований процес», яким керує міністр оборони США Ллойд Остін.
«Міністр Остін керує цим уже багато місяців. І, як я вже казав раніше, справа не лише в системах озброєння. Це навчання, тому що ви можете дати комусь чудову систему зброї; але якщо вони не знають, як цим користуватися, це не принесе їм користі. Це технічне обслуговування, тому що якщо вони не знають, як це підтримувати, ви віддаєте їм це, і воно розвалюється за сім днів, це не принесе великої користі. І, звісно, це розуміння того, як використовувати всі ці речі в злагодженому та ефективному плані – загальному озброєнні, як це називають у бізнесі. Над усіма цими речами ми працювали, і робимо це скоординовано. Різні країни беруть на себе різні частини цього процесу», – сказав Блінкен.
Як повідомив Голос Америки, у четвер, 11 травня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow напередодні контрнаступу проти російських військ.
Storm Shadow – це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів. Досі максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.
Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.
Раніше під час візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що хоче прискорити перемогу України, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз".
Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.
Банки розвитку країн G7 створюють інвестиційну платформу для України
Банки розвитку країн "Групи семи" домовились створити інвестиційну платформу для України, повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку.
Серед банків-учасників інвестиційної платформи, крім ЄБРР, - банки розвитку з Японії, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини. Спільна інвестиційна платформа, за задумом, допоможе банкам, які не присутні в Україні, брати участь в проектах відбудови.
"Потреби України в період відбудови - широкі і перевищують масштаб будь-якої однієї установи. В результаті потрібна уважна координація між партнерами України, щоб максимізувати ефективність, створити синергію та збільшити ефект", - йдеться в повідомленні ЄБРР.
ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, прагне збільшити допомогу Україні ще до того, як завершиться війна. "Що більше Україна отримає підтримки зараз, то більше економіка зможе відновитись", - cказала в інтерв'ю Голосу Америки президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Вона наголосила на тому, що український бізнес продовжує працювати, попри складнощі, вважаючи це важливим внеском до перемоги. "Бізнес постраждав, але багато компаній вижили. Це дуже важливо, бо зменшує ціну відбудови", - заявила Рено-Бассо.
Домовленість було досягнуто під час обговорень в Токіо, де відбувається зустріч міністрів фінансів країн "Групи семи". Звертаючись до преси в Токіо, міністерка фінансів США Дженет Єллен напередодні назвала серед пріоритетів зустрічі міністрів допомогу Україні і підкреслила, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
Вона також схвально відгукнулась щодо програми МВФ, яку нещодавно фонд оголосив для України, в рамках якої донори передбачили допомогу обсягом 115 мільярдів доларів впродовж декількох років для підтримки економічної стабільності в Україні та фінансування нагальних потреб відбудови.
"Програма підтримає відданість президента Зеленського [реформам] щодо підзвітності та високих стандартів управління. Це допоможе українським посадовцям в сфері економіки впевнено просувати економічні питання в наступні місяці та роки", - заявила Єллен.
ООН не має запасного плану, якщо Росія вийде з зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй заявляє, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.
"Немає плану Б для Чорного моря, - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік у відповідь на запитання про те, що станеться, якщо Росія виконає погрози вийти з угоди 18 травня. - Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор".
З моменту підписання 22 липня в Стамбулі Чорноморська зернова ініціатива сприяла безпечному експорту понад 30 мільйонів метричних тонн зерна та інших продуктів харчування з трьох чорноморських портів України на світові ринки.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння між Росією та Організацією Об’єднаних Націй заспокоїв банки, страховиків, вантажовідправників та інших учасників приватного сектору. Але Москва неодноразово скаржилася, що не отримує достатньої вигоди від угоди.
Москва захищає "національні інтереси Росії, сільгоспвиробників, виробників добрив, - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін. - Ініціатива, яка приносить односторонню користь, навряд чи може бути визнана та підтверджена всіма".
Однак посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила журналістам у четвер: "Росія експортує просто чудово. Вона експортує зерно та добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до повномасштабного вторгнення".
"Погрози Росії стосуються грошей і влади. Чим більше Росія перешкоджає експорту України, тим вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків", - сказала вона.
Росія сповільнила експорт українського зерна в рамках угоди, загальмувавши обов’язкову перевірку суден.
Дані Стамбульського спільного координаційного центру, який здійснює нагляд за інспекціями, показують, що кількість інспекцій суден, які прямують до України та виходять з країни, суттєво зменшилась з найвищого показника в жовтні (4,4 інспекції на вхід на день і 6,3 на вихід) до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід на день в травні.
"Росіяни традиційно грають із процедурами Чорноморської зернової ініціативи», — сказав посол Джим О’Брайен, який очолює Управління координації санкцій Державного департаменту США. - Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх".
JCC повідомляє, що на даний момент у турецьких водах перебуває 26 суден із понад мільйоном метричних тонн зерна та продуктів харчування. Українці повідомили їм, що ще 62 очікують переходу в українські порти, щоб забрати поставки на експорт.
У четвер чотири сторони угоди — Україна, Росія, Туреччина та ООН — зустрілися в Стамбулі, щоб обговорити майбутнє зернової угоди.
Організація Об’єднаних Націй підкреслила важливість Чорноморської зернової ініціативи для підтримки стабільних світових цін на продовольство, а також доступності їжі, особливо для найбідніших країн. Більше половини українського зерна, експортованого за угодою, було спрямовано до країн, що розвиваються.
"Зрозуміло, що якщо ця ініціатива не зможе тривати, ... це матиме негативний вплив на глобальну продовольчу безпеку, на світові ціни на продовольство, – сказав журналістам речник ООН Дюжаррік. - Важливо, щоб усі, хто до цього причетний, безпосередньо чи на периферії, виконували свої обов’язки".
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