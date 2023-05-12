Головний опонент Ердогана повторно звинуватив РФ. Москва каже, що у турецькі вибори не втручається

Головний конкурент турецького лідера Реджепа Ердогана на президентських виборах Кемаль Киличдароглу 12 травня повторив звинувачення на адресу Росії.

«Якби у нас не було конкретних доказів, я б не твітив про це», – сказав Киличдароглу в інтервʼю Reuters і турецьким журналістам.

«Ми вважаємо за неприйнятне втручання іншої країни у внутрішні справи Туреччини під час фази виборів або в будь-який інший період. Ми проводимо вибори. Абсолютно неприйнятно втручатися в наш виборчий процес на користь іншої політичної партії. Я вважаю, що весь світ має знати про це», – додав опозиційний кандидат.

Увечері 11 травня Кемаль Киличдароглу написав у Twitter, що росіяни «стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті». Подробиць він не навів.

«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у тексті. Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу з Москвою.

Речник російського президента Дмитро Пєсков 12 травня сказав, що Москва «не втручається у внутрішні справи та в електоральні процеси» інших країн і цінує відносини з Туреччиною. «Ми офіційно заявляємо, що про жодне втручання йтися не може. І якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни», — сказав Пєсков.

Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.

11 травня із передвиборчих перегонів у Туреччині вийшов лідер лівоцентристської «Партії батьківщини» Мухаррем Індже. Його рішення, як повідомляють, може зміцнити позиції Киличдароглу. Журналістам Індже сказав, що знімає кандидатуру «заради країни». Раніше його різко критикували за те, що він вносить розкол до лав прихильників шестипартійного опозиційного «Народного альянсу» на чолі з Кемалем Киличдароглу і підвищує ймовірність проведення другого туру, пише Associated Press.

Після виходу з перегонів Індже залишаються три претенденти на президентську посаду, включаючи кандидата від альянсу АТА (Альянс предків) Сінана Огана.

На думку оглядачів, Росії вигідніше, якщо при владі залишиться Ердоган, який багато років активно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним. За нього Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії у зв’язку з агресією проти України. Водночас Туреччина постачає Україні деякі види озброєнь, зокрема безпілотники «Байрактар».

За посередництвом Туреччини було укладено «зернову угоду», що стосується умов вивезення зерна з українських портів, заблокованих Росією в перші місяці повномасштабного вторгнення.