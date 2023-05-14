"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було" - Годжес про далекобійні ракети

Британські ракети далекої дії Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму. При цьому українці, найімовірніше, використовуватимуть цю західну зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ, адже такі атаки могли би "змінити природу цієї війни".

Про це колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес, розповів в коментарі для Голосу Америки. Американський генерал у відставці привітав надання ЗСУ Storm Shadow і заявив, що його обурює те, що США й досі не надали Києву таку ж зброю - ATACMS: "Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було".

"Адміністрація (президента Байдена) ще не чітко визначила стратегічний результат, якого ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо їх (українців) стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами, - сказав Годжес. - Я вважаю, що це через те, що ми продовжуємо приймати поступові рішення щодо того, що ми надаємо, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим".

За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.

Нині український президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини підкреслив, що Київ не атакує територію Росії, а деокуповує суверенну землю: "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені – у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці до контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом і нашою Конституцією".

Раніше Голос Америки повідомляв, що експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі висловив припущення, що контрнаступ в Україні вже почався: "Часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка".

Він додав: "Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі".

А колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу. За словами військового, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.