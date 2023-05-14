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- Голос Америки
"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було" - Годжес про далекобійні ракети
Британські ракети далекої дії Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму. При цьому українці, найімовірніше, використовуватимуть цю західну зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ, адже такі атаки могли би "змінити природу цієї війни".
Про це колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес, розповів в коментарі для Голосу Америки. Американський генерал у відставці привітав надання ЗСУ Storm Shadow і заявив, що його обурює те, що США й досі не надали Києву таку ж зброю - ATACMS: "Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було".
"Адміністрація (президента Байдена) ще не чітко визначила стратегічний результат, якого ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо їх (українців) стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами, - сказав Годжес. - Я вважаю, що це через те, що ми продовжуємо приймати поступові рішення щодо того, що ми надаємо, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим".
За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.
Нині український президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини підкреслив, що Київ не атакує територію Росії, а деокуповує суверенну землю: "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені – у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці до контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом і нашою Конституцією".
Раніше Голос Америки повідомляв, що експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі висловив припущення, що контрнаступ в Україні вже почався: "Часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка".
Він додав: "Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі".
А колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу. За словами військового, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.
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- Голос Америки
Президент Франції на зустрічі із Зеленським "підтвердить незмінну підтримку" України
Президент України Володимир Зеленський у неділю відвідає Париж для робочої вечері зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, йдеться у повідомленні палацу. Про це повідомляє канал CNN.
«Цей обмін дасть їм змогу продовжити та поглибити свій довірчий діалог після зустрічі 8 лютого минулого року в Парижі та їхні регулярні телефонні розмови з того часу», — додали в ньому.
Під час зустрічі Макрон «підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи відновлення законних прав України та захист її фундаментальних інтересів», йдеться у заяві.
«Таким чином сьогоднішня дискусія буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на термінові військові та гуманітарні потреби України. Обидва президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європі, зокрема на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція», – йдеться у повідомленні.
В неділю президент Зеленський перебував у Німеччині, це був його перший візит до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як повідомляв раніше Голос Америки, візит президента України Володимира Зеленського до Берліна є "сильним сигналом", і Німеччина підтримуватиме Україну, "доки це буде необхідно". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Керівник німецького уряду підкреслив, що Україна готова до миру на своїх справедливих умовах і "з повною підтримкою" Заходу.
Як філантроп Говард Баффет підтримує Україну. Відео
Представник однієї з найбагатших родин Америки фінансує низку соціальних проектів в Україні.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
У Туреччині розпочався підрахунок голосів – ЗМІ публікують перші результати виборів
В Туреччині розпочався підрахунок голосів на виборах президента і парламенту, повідомляє Gazete Duvar.
За підсумками підрахунку 15% бюлетенів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу – лише 37,40%, зазначають місцеві видання.
Після обробки даних із 21,3% урн Ердоган набирає 55,03% голосів, а Киличдароглу – 39%, уточнили журналісти.
Звідки ці дані – незрозуміло, адже закон забороняє публікувати дані раніше, ніж це зробить Верховна електоральна рада. Її сайт зараз не працює.
Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган керує країною – як прем’єр-міністр чи президент – вже понад 20 років. На виборах його головний конкурент – Кемаль Киличдароглу, висунутий спільно шістьма опозиційними партіями «Народного альянсу». Сам він представляє Національно-республіканську партію, яка захищає світський характер держави відповідно до завітів засновника Турецької республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, і відомий своїми виступами проти корупції та за проєвропейський шлях розвитку Туреччини.
Також на посаду президента балотується Сінан Оган від політичного блоку «Альянс АТА» («альянс предків»).
На думку експертів, це одні з найнапруженіших виборів в історії Туреччини. Якщо жоден із кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, 28 травня відбудеться другий тур. Більшість передвиборчих опитувань показували невелику перевагу опозиційного кандидата.
Для обрання одному із претендентів у першому турі необхідно набрати понад 50% голосів. В іншому випадку призначається другий тур, куди виходять два кандидати, які отримали найбільшу підтримку виборців.
Як повідомляв раніше Голос Америки, головний опонент Ердогана Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету. З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці. У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
- Голос Америки
Зеленський отримав у Німеччині премію за внесок в об'єднання Європи і вирушив до Франції
Народ України і президент Володимир Зеленський стали лауреатами Міжнародної премії імені Карла Великого за "боротьбу, щоб захистити не лише суверенітет своєї країни та життя її громадян, а й Європи та європейських цінностей". Нагородження традиційно відбулось у місті Аахен під час візиту Зеленського до Німеччини.
Премію Карла Великого присуджують із 1950 за внесок в об'єднання Європи, лауреатів визначає комітет Європарламенту. Раніше цю нагороду отримували президент Франції Еммануель Макрон і колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель, а також її було символічно присуджено валюті євро.
Нагорода підкреслила переконання комітету, що Україна заслуговує на "швидкий початок переговорів про вступ із Європейським Союзом".
"Українці завжди будуть робити Європу сильнішою, - сказав Зеленський. - Україна пропонує перемогу не просто у цій війні, а перемогу над агресією, анексією, депортацією, над катастрофою геноциду, будь-де у світі".
Канцлер Олаф Шольц у неділю висловив "повну підтримку" Німеччини для України на її шляху до членства в Європейському Союзі. "Володимир Путін, можливо, думав, що зможе змусити українську націю зійти зі шляху до Європи за допомогою насильства, але всі його танки, безпілотники та ракетні установки мали зовсім протилежний ефект", – сказав він.
Після того Зеленський вирушив до Парижа.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що український глава відвідав Ватикан і зустрівся із Папою Римським.
У статті використано матеріали Reuters
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