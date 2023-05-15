Блискавичне євротурне Зеленського: про зброю, членство в НАТО і умови для миру

Український президент Володимир Зеленський у понеділок 15 травня прибув до Великої Британії, відвідавши впродовж вихідних Італію, Німеччину, Францію і зустрівшись у Ватикані з Папою Римським.

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Після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Зеленський майже не виїздив за кордон, відвідавши лише Сполучені Штати у грудні, і зупинившись під час тієї поїздки у Польщі.

Але за п’ять місяців 2023 року український президент здійснив вже 12 візитів, підкреслюючи, що вважає особисті зустрічі важливими для залучення міжнародної підтримки України.

Першою країною, куди поїхав Зеленський після вторгнення були Сполучені Штати - найбільший постачальний військової допомоги Україні, але більшість наступних поїздок зосереджені у Європі.

Німеччина, оголосивши минулого тижня новий набір військової допомоги Україні на майже три мільярди доларів, утвердилася, як другий найбільший донор зброї для українців.

Велика Британія минулого тижня підтвердила, що вперше надала Україні крилаті ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів.

Французький президент Еммануель Макрон у неділю оголосив: «впродовж найближчих тижнів ми навчимо та оснастимо кілька українських батальйонів десятками одиниць бронетехніки та легких танків».

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні заявила у Римі, що Італія вірить у перемогу України і пообіцяла повну підтримку українцям включно з подальшим постачанням зброї.

НАТО - гарантії

Окрім закликів щодо збройної допомоги Володимир Зеленський під час останніх візитів помітно наголошував також на переконуваннях західних партнерів у тому, щоб вони підтримали просування України до вступу в НАТО.

У липні в столиці Литви Вільнюсі відбуватиметься зустріч керівників держав НАТО, і Україна демонструє активні дипломатичні зусилля, щоб заручитися підтримкою українських прагнень вступу в альянс.

В той час як Москва не подає ознак готовності відмовитися від своїх агресивних намірів щодо України, Київ наголошує, що членство в НАТО є найбільш дієвим способом гарантувати українську безпеку і зберігати мир у Європі.

Володимир Зеленський також переконує західних партнерів у тому, що основою для припинення російської війни в Україні і для встановлення справедливого миру має бути виведення всіх російських військ з української території.

Закордонні візити Зеленського з 24.02.2022

США - 21 грудня 2022

Польща - 22 грудня 2022

Британія - 8 лютого 2023

Франція - 8-9 лютого 2023

Бельгія - 9 лютого 2023

Польща - 9 лютого 2023

Польща - 5 квітня 2023

Фінляндія - 3 травня 2023

Нідерланди - 3-4 травня 2023

Італія - 13 травня 2023

Ватикан - 13 травня 2023

Німеччина - 14 травня 2023

Франція - 14-15 травня

Британія - 15 травня