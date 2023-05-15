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- Голос Америки
"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність" - Кая Каллас
Чим швидше Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію в понеділок. Вона також закликала покінчити з "сірими зонами" в Європі і прийняти Україну до НАТО та ЄС.
Серед передумов стійкого миру в Європі Каллас назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей.
Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність Росії.
"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила посадовиця.
Окремо Каллас вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.
"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - вказує політик.
Вона зауважує - Росія має визнати національну провину і взяти персональну відповідальність як основу для побудови свого майбутнього.
Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄСКая Каллас
Поки цього не відбулось, каже Каллас, Європа має зміцнювати власний захист, а також усунути сірі зони.
"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - заявила вона.
Із закликом прийняти Україну до НАТО звернувся і президент України Володимир Зеленський. у своєму відеозверненні до Копенгагенського саміту за демократію в понеділок Зеленський заявив: "Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність в Європі - схвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО".
Зеленський висловив сподівання, що країна отримає чіткий план дій щодо вступу до НАТО під час Вільнюського саміту в липні.
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На саміті в Ісландії ухвалять рішення щодо реєстру збитків України, завданих війною – фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що на саміті Європейської ради в Ісландії, який розпочнеться 16 травня, буде ухвалене рішення щодо створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні Росією під час війни.
«У Рейк’явіку ми обговоримо, як притягнути Росію до відповідальності. Я рішуче підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший, у напрямку російської компенсації», – сказала фон дер Ляєн у Брюсселі 15 травня.
Саміт у Рейк’явіку проходитиме 16-17 травня 2023 року.
У лютому 2023 року Міністерство юстиції повідомило, що уряд Нідерландів погодився на створення в Гаазі міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Планується, що цей реєстр стане частиною механізму репарацій за шкоду, яких Росія завдала українським громадянам, бізнесу та державі.
У міністерстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.
На засіданні того дня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.
У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».
У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».
На виборах президента в Туреччині очікується другий тур
Попередні результати підрахунку голосів на президентських виборах в Туреччині свідчать, що у виборах буде другий тур. Президент Реджеп Таїп Ердоган у понеділок висловив упевненість у своїй перемозі, а його головний суперник Кемаль Киличдароглу заявив, що «абсолютно точно виграє другий тур».
Ердоган, який перебуває при владі 20 років і є лідером, який найдовше керує країною, продемонстрував кращі результати, ніж очікувалося, але не подолав 50% поріг, необхідний для перемоги на голосуванні в неділю.
Після підрахунку понад 99,4% виборчих скриньок Ердоган лідирував з 49,4% голосів, а Киличдароглу отримав 45%, повідомив журналістам голова Вищої виборчої ради Ахмет Єнер.
Частину бюлетенів з-за кордону ще не підраховано. Другий тур виборів, у разі необхідності, відбудеться 28 травня.
Понад 64 мільйони людей, включаючи виборців з-за кордону, мали право голосувати в неділю, і майже 89% проголосували, повідомляє Associated Press.
І Ердоган, і Киличдароглу стверджують, що ці вибори є найважливішими в історії країни.
Оскільки інфляція перевищує 40%, а люди зіткнулись із ростом повсякденних витрат, економіка вважалася найважливішою проблемою для багатьох виборців.
Ердоган створив потужну виконавчу владу, яка дозволяє йому керувати за допомогою указів.
Критики заявляють, що через централізацію, влада не змогла швидко відреагувати на землетруси в лютому, які забрали понад 50 000 життів. Ердоган це звинувачення заперечує.
Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської демократії.
Ердоган наполягає, що його виконавчі повноваження є життєво важливими, враховуючи, що країна перебуває близько до зон конфлікту.
У своїй останній передвиборчій промові в п'ятницю Ердоган звинуватив президента США Джо Байдена в спробі усунути його від влади шляхом виборів.
Вашингтон заявив, що не приймає жодної сторони на виборах.
Останніми роками відносини між Туреччиною та її традиційними західними союзниками загострилися через поглиблення зв’язків Анкари з Москвою та занепокоєння щодо демократії.
Киличдароглу обіцяє перезавантаження західних союзників Туреччини.
В статті використано матеріали Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.
Блискавичне євротурне Зеленського: про зброю, членство в НАТО і умови для миру
Український президент Володимир Зеленський у понеділок 15 травня прибув до Великої Британії, відвідавши впродовж вихідних Італію, Німеччину, Францію і зустрівшись у Ватикані з Папою Римським.
Сьогодні – Лондон. Велика Британія - лідер у розширенні наших можливостей...
Після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Зеленський майже не виїздив за кордон, відвідавши лише Сполучені Штати у грудні, і зупинившись під час тієї поїздки у Польщі.
Але за п’ять місяців 2023 року український президент здійснив вже 12 візитів, підкреслюючи, що вважає особисті зустрічі важливими для залучення міжнародної підтримки України.
Першою країною, куди поїхав Зеленський після вторгнення були Сполучені Штати - найбільший постачальний військової допомоги Україні, але більшість наступних поїздок зосереджені у Європі.
Німеччина, оголосивши минулого тижня новий набір військової допомоги Україні на майже три мільярди доларів, утвердилася, як другий найбільший донор зброї для українців.
Велика Британія минулого тижня підтвердила, що вперше надала Україні крилаті ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів.
15 травня Лондон оголосив новий набір збройної допомоги Україні: «Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Сполученим Королівством сотень ракет протиповітряної оборони та інших безпілотних літальних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотних літальних апаратів з дальністю дії понад 200 км. Усі вони будуть доставлені впродовж найближчих місяців...»
Французький президент Еммануель Макрон у неділю оголосив: «Упродовж найближчих тижнів ми навчимо та оснастимо кілька українських батальйонів десятками одиниць бронетехніки та легких танків».
Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні заявила у Римі, що Італія вірить у перемогу України і пообіцяла «повну підтримку» українцям включно з подальшим постачанням зброї.
НАТО - гарантії
Окрім закликів щодо збройної допомоги Володимир Зеленський під час останніх візитів помітно наголошував також на переконуваннях західних партнерів у тому, щоб вони підтримали просування України до вступу в НАТО.
У липні в столиці Литви Вільнюсі відбуватиметься зустріч керівників держав НАТО, і Україна демонструє активні дипломатичні зусилля, щоб заручитися підтримкою українських прагнень вступу в альянс.
В той час як Москва не подає ознак готовності відмовитися від своїх агресивних намірів щодо України, Київ наголошує, що членство в НАТО є найбільш дієвим способом гарантувати українську безпеку і зберігати мир у Європі.
Володимир Зеленський також переконує західних партнерів у тому, що основою для припинення російської війни в Україні і для встановлення справедливого миру має бути виведення всіх російських військ з української території.
Закордонні візити Зеленського з 24.02.2022
США - 21 грудня 2022
Польща - 22 грудня 2022
Британія - 8 лютого 2023
Франція - 8-9 лютого 2023
Бельгія - 9 лютого 2023
Польща - 9 лютого 2023
Польща - 5 квітня 2023
Фінляндія - 3 травня 2023
Нідерланди - 3-4 травня 2023
Італія - 13 травня 2023
Ватикан - 13 травня 2023
Німеччина - 14 травня 2023
Франція - 14-15 травня
Британія - 15 травня
- Голос Америки
"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було" - Годжес про далекобійні ракети
Британські ракети далекої дії Storm Shadow дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму. При цьому українці, найімовірніше, використовуватимуть цю західну зброю лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ, адже такі атаки могли би "змінити природу цієї війни".
Про це колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес, розповів в коментарі для Голосу Америки. Американський генерал у відставці привітав надання ЗСУ Storm Shadow і заявив, що його обурює те, що США й досі не надали Києву таку ж зброю - ATACMS: "Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було".
"Адміністрація (президента Байдена) ще не чітко визначила стратегічний результат, якого ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо їх (українців) стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами, - сказав Годжес. - Я вважаю, що це через те, що ми продовжуємо приймати поступові рішення щодо того, що ми надаємо, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що ми не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим".
За його словами, військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.
Нині український президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини підкреслив, що Київ не атакує територію Росії, а деокуповує суверенну землю: "Ми не атакуємо російську територію. Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому не зацікавлені – у нас немає на це часу, у нас немає на це сил і немає на це зайвої зброї. Ми зосередились на підготовці до контрнаступальних дій щодо деокупації згідно з міжнародним правом і нашою Конституцією".
Раніше Голос Америки повідомляв, що експерт Гудзонівського Інституту Люк Коффі висловив припущення, що контрнаступ в Україні вже почався: "Часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати. І може бути, що ми довго, місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу, був успіх чи поразка".
Він додав: "Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але, гадаю, наступного року знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для контрнаступу у 2024 році. Ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку, майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі".
А колишній військовий армії США, а нині - експерт Інституту зовнішньої політики Роберт Гамільтон вважає, що ракети великої дальності чи навіть західні літаки F-16, хоча важливі, але не критичні для успіху українського контрнаступу. За словами військового, значно важливіше у контрнаступі креативне планування, обман супротивника, напади там і тоді, де росіяни цього не очікують. А також злагоджена робота різних видів військ.
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