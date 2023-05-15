"Це не лише війна Путіна. Російський народ також несе відповідальність" - Кая Каллас

Чим швидше Путін зрозуміє, що зробив помилку, здійснивши вторгнення до України, тим швидше настане стійкий мир. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у своєму виступі на Копенгагенському саміті за демократію в понеділок. Вона також закликала покінчити з "сірими зонами" в Європі і прийняти Україну до НАТО та ЄС.

Серед передумов стійкого миру в Європі Каллас назвала надання Україні достатньої зброї, боєприпасів, навчання військових, щоб перемогти у війні, подальшу ізоляцію Росії та обмеження її фінансових можливостей.

Передумовою такого миру є і політична та судова відповідальність Росії.

"Без відповідальності, цикл насильства Росії ніколи не зупиниться", - наголосила посадовиця.

Окремо Каллас вказала на відповідальність всього російського суспільства за цю війну.

"Це не лише війна Путіна. Російський народ також відповідальний - поки територіальна експансія вважається доброчестю в Росії, а втрата людських життів - лише побічним продуктом, російська агресія рано чи пізно повернеться і в Європі не буде тривалого миру", - вказує політик.

Вона зауважує - Росія має визнати національну провину і взяти персональну відповідальність як основу для побудови свого майбутнього.

Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС

Поки цього не відбулось, каже Каллас, Європа має зміцнювати власний захист, а також усунути сірі зони.

"Стало очевидно, що для миру в Європі, Україна має бути в НАТО та ЄС", - заявила вона.

Із закликом прийняти Україну до НАТО звернувся і президент України Володимир Зеленський. у своєму відеозверненні до Копенгагенського саміту за демократію в понеділок Зеленський заявив: "Настав час усунути найбільшу безпекову невизначеність в Європі - схвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО".

Зеленський висловив сподівання, що країна отримає чіткий план дій щодо вступу до НАТО під час Вільнюського саміту в липні.