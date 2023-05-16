Боррель закликав ЄС обмежити імпорт індійського палива, зробленого з російської нафти

"У містах і селищах України продовжують лунати сирени повітряної тривоги. Цивільні жителі продовжують шукати захисту в сховищах, деякі впродовж кількох днів поспіль. І поки Україна виходить із важкої зими, кількість жертв серед цивільного населення зростає до найвищого рівня за останні місяці", - про це у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, під час свого виступу заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Попереднє засідання, присвячене цій темі було у березні. Згідно з оновленими даними Верховного комісара ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення цивільними жертвами вже стало 23600 українця. Ці дані, за словами Гріффітса, - орієнтовні, реальні цифри, ймовірно, набагато вище.

Він також додав, що багато населених пунктів уздовж північно-східного кордону з Російською Федерацією та поблизу лінії фронту оточені, відрізані від води, їжі та медичної допомоги внаслідок важких наземних боїв і заблокованих доріг. Лише минулого тижня в Херсоні було пошкоджено житлові будинки, школу, амбулаторію та заклад для догляду за людьми похилого віку, в результаті чого десятки мирних жителів потребували притулку та медичної допомоги.

Гріффітс також згадав про обстріл гуманітарного складу Червоного хреста України в Одесі, а також мобільного госпіталю Червоного Хреста в Миколаєві. "Були знищені гуманітарні вантажі та життєво важливе медичне обладнання. На щастя, ніхто з гуманітарних працівників і волонтерів не постраждав. Але загроза для гуманітарних організацій і цивільного населення, яку створює остання хвиля атак, залишається постійною", - додав він.

У цілому ж майже 3,6 млн українців отримали гуманітарну допомогу в першому кварталі 2023 року. Мова йде про грошову та медичну допомогу, а також продукти харчування.

Торкнувся Гріффітс і теми продовження Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, "продовольство, яке експортують в рамках ініціативи, а також продовольство та добрива, експортовані з Російської Федерації, продовжують робити вирішальний внесок у глобальну продовольчу безпеку".

Наразі з українських портів вже експортовано більше 30 млн тон вантажу, з яких понад 55% до країн, що розвиваються, і близько 6% - до найменш розвинених країн. "Це включає трохи менше 600 тис тон пшениці, перевезених в рамках Всесвітньої продовольчої програми для прямої підтримки гуманітарних операцій в Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені", - заявив він.

Проте, ця його заява не зупинила постійного представника Росії при ООН Васілія Небєнзі під час засідання вчергове заявити про те, що угода набула комерційного характеру. "40% усієї продукції вивезено морським гуманітарним коридором експортовано до країн Євросоюзу. Частка найбідніших країн у таких закупівлях не дотягує до 3%. Майже рік сільгоспзапаси України виснажує і без того ситий Захід", - заявив він. І також додав, що ініціатива, згідно з позицією Росії, є пакетною, яка складалася з двох частин – вивозу і українського збіжжя, і російського аміаку. Процес експорту аміаку мав запуститися паралельно. "Проте цього так і не сталося. Українська сторона увесь час відмовлялася обговорювати питання розблокування аміакопроводу Тольятті-Одеса, що прописано у трьохсторонній угоді", - сказав він. Це, за словами Небензі, і є причиною, чому Росія погрожує не продовжити дію ініціативи.

У той же час постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, виступаючи, заявив, що разом з ООН і Туреччиною Україна прагне продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи без будь-яких затримок і збоїв у постачанні. Адже, на думку експертів, якщо Росія її заблокує, світові ціни на продовольство можуть знову суттєво зрости. "Цю похмуру перспективу слід сприймати серйозно. Огидно, що Росія все ще прикидається стороною, яка програла в угоді. Я навіть не буду нагадувати Раді [Безпеки ООН] про аморальність таких скарг з боку держави-агресора, яка була і залишається єдиною загрозою для продовольчих поставок у Чорному морі. Звернемося лише до даних, які чітко демонструють переваги для Росії від угоди", - заявив він.

Український посол також закликав звернутися до даних, які свідчать про те, що експорт російської пшениці в січні-лютому 2023 року майже подвоївся порівняно з аналогічним періодом роком раніше. "Тому ми вважаємо ці спекуляції спробою виправдати російські навмисні практики використання продовольчої зброї, і ми закликаємо міжнародну спільноту дати рішучу відповідь цьому", - додав він.

Про те, що саме дія ініціативи сприяла зменшенню світових цін на зернові, говорив і Гріффітс. За його даними, мова йде про падіння цін майже на 20% за останній рік.

Напередодні засідання посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія експортує зерно і добрива на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до початку повномасштабного вторгнення. На її думку, Росія намагається погрозами та саботажем експорту зерна з України підняти світові ціни на хліб та заробити на цьому.

Під час засідання Радбезу її заступник посол Роберт Вуд додав, що кожного дня, блокуючи та погрожуючи не продовжувати Чорноморську зернову ініціативу, Росія підвищує глобальні ціни на продукти харчування по всьому світу. "Це означає підвищення цін для всіх. І для країн з низьким та середнім доходом, і для ООН, яка також закуповує продовольство на світовому ринку. Ця ініціатива має вирішальне значення для стабілізації світових цін на продовольство та доставки їжі до голодуючих у світі", - повідомив він.

«Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня. І в той час поки Росія стримує поставки українського зерна, які би мали нагодувати голодних, вона успішно експортує свій величезний урожай зерна»

За його словами, Росія навмисно уповільнила темпи перевірки суден і суттєво скоротила кількість експортованого зерна, яке має допомогти задовольнити потреби найбільш вразливих верств населення світу. За останні кілька тижнів делегація Російської Федерації в Спільному координаційному центрі в Стамбулі неодноразово відмовлялася дозволити будь-який огляд суден, додав він. "Тепер Росія погрожує припинити співпрацю 18 травня. І в той час поки Росія стримує поставки українського зерна, які би мали нагодувати голодних, вона успішно експортує свій величезний урожай зерна", - каже посол.

Вуд також зазначив, що російський уряд регулярно посилається на необхідність виконання вимог щодо експорту російських продуктів харчування та добрив. Проте у тому самому документі, Росія зобов’язалася сприяти безперешкодному експорту продовольства, соняшникової олії та добрив з чорноморських портів України "Росія повинна виконувати свої зобов'язання. Росія повинна припинити тримати глобальну продовольчу безпеку заручником своїх цинічних ігор влади та отримання прибутку", - переконаний американський дипломат.

Про необхідність розблокування експорту та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи під час засідання зазначив практично кожен представник країни-члена Ради Безпеки, окрім Росії.