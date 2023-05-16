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- Голос Америки
"Залізний купол" Києва? Оглядачі про збиття російських "Кинджалів" системами Patriot
Збройні сили України повідомили про знищення шести ракет "Кинджал", дев'яти ракет "Калібр" та трьох балістичних ракет С-400 та "Іскандер-М". Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, повідомляє командування. Там не уточнили, чи було використано американські системи ППО Patriot, але на початку травня саме ця установка вперше дозволила ЗСУ перехопити "Кинджал".
За даними міського голови Києва Віталія Кличка, загиблих унаслідок атаки Києва немає, є троє потерпілих, пошкоджені нежитлові приміщення і автомобілі в кількох районах столиці.
Як у коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману розповів колишній заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, Кремль використав різноманітні типи ракет та безпілотників, тож для українських сил захисту це була складна атака.
"Тому для систем протиповітряної оборони ситуація була надскладною, за кількістю цілей і необхідністю швидко приймати рішення бойовим розрахунком. Але враховуючи результати, а він - стовідсотковий, як дають засоби масової інформації та українські офіційні посадовці, то система протиповітряної оборони з успіхом витримала цей напад", - сказав Артеменко і додав, що це був перший випадок, коли Росія використала одразу шість "Кинджалів" для атаки в Україні.
"Знову сирени повітряної тривоги, знову варварські обстріли українських міст вранці. Росія досі не зрозуміла, що українці – у Тернополі та по всій країні – мають сталеві серця", - написала у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Американська дипломатка додала: "Вдячна за потужну роботу українських ППО".
"Минулої ночі була потужна повітряна атака на Київ, досить інтенсивна. Вибухи і тремтіння стін - непроста ніч. Сподіваюся, що всі в порядку", - твітувала британська посолка в Україні Мелінда Сіммонс.
"Дякую всім справжнім Patriotam України! Наполегливість президента і принципові політичні рішення союзників щодо надання сучасних засобів ППО рятують життя українських дітей і мирних мешканців. Вчасне надання сучасної бойової авіації – такої як F-16 – врятує ще більше життів, попередить неминучі жертви й наблизить закінчення війни. Допоможіть зброєю, а Росію ми поховаємо самі!" - написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данилов.
"Українська протиповітряна оборона минулої ночі майже напевно врятувала багато українських життів. Допомога Україні рятує життя та скорочує війну, - пише у Twitter воєнний дослідник Філліпс О'Браєн. - Цікава ознака того, що росіяни стурбовані… їхні боти/тролі більше не відчувають, що можуть сказати, що таких українських успіхів, як минулої ночі, не було, вони намагаються послабити цей наратив, кажучи на кшталт "Я чув, що Patriots були знищені"... схоже, що вони дещо доведені до відчаю".
"Моя теорія полягає в тому, що Влад(имир Путін) намагається вивести з ладу батареї Patriot у Києві, але Patriot розважаються, знищуючи іграшки смерті Влада", - пише воєнний кореспондент Роберт Янг Пелтон.
Протиповітряна оборона Києва значною мірою успішно захистила столицю від серйозних пошкоджень, пише New York Times. А видання Politico вже порівняло українське ППО у Києві із ізраїльським "залізним куполом".
При цьому Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня "високоточним ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot".
Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ЗСУ не коментуватимуть інформацію російських джерел, але нагадав, що були уражені 100% повітряних цілей, запущених Росією по Україні в ніч на 16 травня.
Попри підтвердження збиття "Кинджала" системою Patriot на початку травня з боку США, російські військові аналітики продовжують говорити, що збити цю російську ракету неможливо. Але західні експерти стверджують, що швидкість і невразливість цієї зброї значно перебільшена Кремлем.
"Якби "Кинджал" справді був гіперзвуковою ракетою, як стверджує Путін, тобто ракетою, здатною здійснювати складні маневри зі швидкістю понад 5 Махів, - тоді її було б надзвичайно важко перехопити нинішніми протиракетними системами", - сказав військовий експерт Девід Гемблінг Newsweek. - Однак усе вказує на те, що "Кинджал" - це просто балістична ракета повітряного запуску з обмеженою здатністю корекції курсу, а не справді гіперзвукова".
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- Голос Америки
Хребет НАТО - тепер від Гельсінкі до Чорного моря, каже конгресмен-республіканець США
Голова комітету збройних сил Палати представників США, конгресмен-республіканець Майк Роджерс в статті для Foreign Policy закликає США в свої політиці щодо НАТО більше звертати увагу на співпрацю з країнами східного флангу.
Тепер "хребет НАТО" простягається не від Парижа та Берліна, а є на сході - від Гельсінкі до Чорного моря, вважає американський законодавець. На його переконання країни Східної Європи та Балтії “гостріше, ніж їхні західні сусіди, розуміють загрозу з боку Росії та необхідність колективної рішучості протистояти їй”.
Партнерство США-Польща для протистояння російській загрозі
Політик переконує, що Сполучені Штати повинні взяти до уваги досвід та військові рішення Польщі перед лицем російської загрози. І, як наслідок – переорієнтувати своє партнерство всередині Альянсу “на тих, чия поведінка найбільше відповідає його стратегічним цілям”.
Таку позицію конгресмена опубліковано у виданні Foreign Policy.
Як голова комітету Палати представників у справах збройних сил Роджерс підтримав створення у Польщі постійного штабу V корпусу армії США. Це, на його думку, разом із готовністю США захищати своїх східноєвропейських союзників, зробить НАТО більш убезпеченим зараз і утримає Росію від подальшої агресії в довгостроковій перспективі.
“Однак потрібно зробити більше, щоб зміцнити обороноздатність нашого Альянсу та стримати спільні загрози, з якими ми стикаємося. По-перше, настав час перекинути нинішні сили США в Європі до країн, які найбільше інвестують у власну безпеку”, – вважає Роджерс.
Він запевняє, що саме на сході, з країнами, “які справді розуміють російську загрозу”, американські війська будуть найбільш корисними та матимуть найбільший вплив на стримування”.
Переміщення американських сил зі “Старої Європи” у “Нову Європу”
Роджерс пише, що запропонував окремий розділ до Закону про дозвіл на національну оборону, маючи на меті “змусити Пентагон розглянути переміщення американських сил зі “Старої Європи” у “Нову Європу”.
“Настав час для Сполучених Штатів віддати перевагу членам Альянсу, які розуміють російську загрозу та сприймають її серйозно”, – наголошує Роджерс.
Настав час для Сполучених Штатів віддати перевагу членам НАТО, які розуміють російську загрозу та сприймають її серйозно.Майк Роджерс
Він також каже про те, що загрози, які стоять перед НАТО, наразі зовсім інші, ніж на момент його заснування. А ще особливо наголосив на внескові Польщі у протистояння з Росією, що є чи не найбільшим у Європі: країна планує подвоїти чисельність армії (до 300 000 військових, що зробить її найбільшою в Європі) та виділити на оборону понад 4 % ВВП (таке співвідношення значно перевищить внесок, наприклад, Канади та Німеччини).
Роджерс вважає, варто докладати зусиль задля зміцнення східного флангу НАТО, у тому числі “шляхом тиску на адміністрацію Байдена для прискорення передачі танків M1A2 Abrams”, що потрібні для стримування та навіть можливої відсічі російським військам у разі вторгнення.
Політик наполягає і на прискоренні американсько-польського спільного виробництва протитанкових ракет, а також на забезпеченні відстеження російських крилатих, балістичних і гіперзвукових ракет, які загрожують НАТО.
Гроші для України зміцнюють НАТО
“Гроші, які витрачають на Україну Польща, Естонія, Латвія, Литва, Велика Британія та Румунія насправді допомагають налагодити наші системи шляхом розширення виробництва, найму нових працівників і стандартизації озброєнь НАТО, що відрізняються від радянських успадкованих систем, роблячи армію США та весь Альянс більш готовий до будь-якої майбутньої боротьби”, - наголосив Роджерс.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрічався з представниками країн Бухарестської дев’ятки та заявив, що східноєвропейські країни, які входять її складу, є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.
Байден сказав, що ці країни «знають краще за всіх, що поставлено на карту».
Бухарестська дев'ятка, міністри оборони якої зустрічалися минулого місяця, виступила проти спроб відбудувати російську імперію та продемонструвала єдність щодо безпеки східного флангу НАТО - цитував Голос Америки відповідні заяви посадовців.
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