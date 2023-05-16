"Залізний купол" Києва? Оглядачі про збиття російських "Кинджалів" системами Patriot

Збройні сили України повідомили про знищення шести ракет "Кинджал", дев'яти ракет "Калібр" та трьох балістичних ракет С-400 та "Іскандер-М". Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, повідомляє командування. Там не уточнили, чи було використано американські системи ППО Patriot, але на початку травня саме ця установка вперше дозволила ЗСУ перехопити "Кинджал".

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, загиблих унаслідок атаки Києва немає, є троє потерпілих, пошкоджені нежитлові приміщення і автомобілі в кількох районах столиці.

Як у коментарі журналісту Української служби Голосу Америки Андрію Гетьману розповів колишній заступник командувача Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко, Кремль використав різноманітні типи ракет та безпілотників, тож для українських сил захисту це була складна атака.

"Тому для систем протиповітряної оборони ситуація була надскладною, за кількістю цілей і необхідністю швидко приймати рішення бойовим розрахунком. Але враховуючи результати, а він - стовідсотковий, як дають засоби масової інформації та українські офіційні посадовці, то система протиповітряної оборони з успіхом витримала цей напад", - сказав Артеменко і додав, що це був перший випадок, коли Росія використала одразу шість "Кинджалів" для атаки в Україні.

"Знову сирени повітряної тривоги, знову варварські обстріли українських міст вранці. Росія досі не зрозуміла, що українці – у Тернополі та по всій країні – мають сталеві серця", - написала у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Американська дипломатка додала: "Вдячна за потужну роботу українських ППО".

"Минулої ночі була потужна повітряна атака на Київ, досить інтенсивна. Вибухи і тремтіння стін - непроста ніч. Сподіваюся, що всі в порядку", - твітувала британська посолка в Україні Мелінда Сіммонс.

"Дякую всім справжнім Patriotam України! Наполегливість президента і принципові політичні рішення союзників щодо надання сучасних засобів ППО рятують життя українських дітей і мирних мешканців. Вчасне надання сучасної бойової авіації – такої як F-16 – врятує ще більше життів, попередить неминучі жертви й наблизить закінчення війни. Допоможіть зброєю, а Росію ми поховаємо самі!" - написав у Twitter секретар РНБО Олексій Данилов.

"Українська протиповітряна оборона минулої ночі майже напевно врятувала багато українських життів. Допомога Україні рятує життя та скорочує війну, - пише у Twitter воєнний дослідник Філліпс О'Браєн. - Цікава ознака того, що росіяни стурбовані… їхні боти/тролі більше не відчувають, що можуть сказати, що таких українських успіхів, як минулої ночі, не було, вони намагаються послабити цей наратив, кажучи на кшталт "Я чув, що Patriots були знищені"... схоже, що вони дещо доведені до відчаю".

"Моя теорія полягає в тому, що Влад(имир Путін) намагається вивести з ладу батареї Patriot у Києві, але Patriot розважаються, знищуючи іграшки смерті Влада", - пише воєнний кореспондент Роберт Янг Пелтон.

Протиповітряна оборона Києва значною мірою успішно захистила столицю від серйозних пошкоджень, пише New York Times. А видання Politico вже порівняло українське ППО у Києві із ізраїльським "залізним куполом".

При цьому Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня "високоточним ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot".

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ЗСУ не коментуватимуть інформацію російських джерел, але нагадав, що були уражені 100% повітряних цілей, запущених Росією по Україні в ніч на 16 травня.

Попри підтвердження збиття "Кинджала" системою Patriot на початку травня з боку США, російські військові аналітики продовжують говорити, що збити цю російську ракету неможливо. Але західні експерти стверджують, що швидкість і невразливість цієї зброї значно перебільшена Кремлем.

"Якби "Кинджал" справді був гіперзвуковою ракетою, як стверджує Путін, тобто ракетою, здатною здійснювати складні маневри зі швидкістю понад 5 Махів, - тоді її було б надзвичайно важко перехопити нинішніми протиракетними системами", - сказав військовий експерт Девід Гемблінг Newsweek. - Однак усе вказує на те, що "Кинджал" - це просто балістична ракета повітряного запуску з обмеженою здатністю корекції курсу, а не справді гіперзвукова".