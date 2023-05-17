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Посольства у Китаї кажуть про вимоги не виставляти символи підтримки України
Посольства і представництв міжнародних організацій у Китаї, згідно з повідомленням агенції Reuters, отримали вимоги від китайського уряду не демонстрували символи підтримки України виставлені після початку російського вторгнення в Україну в лютому минулого року.
Агенція посилається на неназваних дипломатів і подає цитату з того, що названо письмовою вимогою китайського міністерства з датою 10 травня: «Не використовуйте зовнішні стіни будівель для виставляння політизованої пропаганди, щоб уникнути розпалювання суперечок між країнами».
В тому листі конкретно не сказано про українські прапори чи інші символи, але агенція каже, що чотири дипломати в Пекіні, які побажали залишатися неназваними, сказали, що в цьому випадку очевидно йдеться про прояви солідарності з Україною.
Китайська сторона ще не подавала офіційних роз’яснень стосовно того листа посольствам.
Українські символи у Пекіні розміщували зокрема на будівлях дипломатичних представництв Великої Британії, Канади, Німеччини, Польщі та місії Європейського Союзу.
Повідомлення з’явилося на тлі дискусій стосовно того, чи може Пекін відігравати неупереджену роль у дипломатичних намаганнях покласти край російській війні проти України.
Чільний китайський дипломат Лі Хуей цього тижня здійснює поїздку, відвідуючи Україну, Польщу, Францію і Росію, для, як заявило китайське зовнішньополітичне відомство, «пошуку політичного вирішення української кризи».
Китайські посадовці, так само як і російські, не називають напад Росії на Україну вторгненням, а також подібно до російських джерел не використовують слово війна, коли йдеться про бойові дії між Росією і Україною.
У Пекіні кажуть, що дотримуються принципів територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і зокрема коли йдеться про Україну, але на відміну від більшості країн світу Китай досі не засудив Росію за напад на Україну і не вимагав вивести російські війська з української території.
26 квітня відбулася перша за понад рік після початку лютневого російського вторгнення телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського з китайським керівником Сі Цзіньпінем.
Перед тим у березні Сі Цзіньпінь здійснив триденний державний візит до Москви, який в умовах міжнародної ізоляції Росії став поодиноким виявом зовнішньої підтримки російського президента Владіміра Путіна.
В річницю лютневого російського вторгнення в Україну китайське міністерство закордонних справ оприлюднило документ під назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи».
Дванадцять пунктів того документа проголошують: «1.Повагу до суверенітету всіх країн; 2.Відмову від менталітету Холодної війни; 3.Припинення бойових дій; 4.Відновлення мирних переговорів; 5.Розв’язання гуманітарної кризи; 6.Захист цивільних і полонених; 7.Охорону атомних електростанцій; 8.Зменшення стратегічних ризиків; 9.Сприяння експорту збіжжя; 10.Припинення односторонніх санкцій; 11.Збереження стабільності ланцюгів постачань; 12.Сприяння постконфліктній відбудові».
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- Голос Америки
Резолюцію про спецтрибунал за агресію проти України підтримав Комітет із закордонних справ у Конгресі США
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував у вівторок, 16 травня, за резолюцію із закликом до президента США підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Документ спрямували на розгляд Палати представників.
Відповідну резолюцію зареєстрували у Палаті представників Конгресу США 31 січня 2023 р. Її подав конгресмен-демократ Білл Кітінг за співавторства 25 конгресменів від двох провідних партій США, зокрема, республіканців Джо Вілсона та Браяна Фіцпатріка, демократів Марсі Каптур, Майка Квіглі та Джима Макговерна.
Представляючи резолюцію перед членами комітету, Білл Кітінг зазначив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.
"У березні Державний департамент оприлюднив заяву, в якій висловив підтримку спеціальному трибуналу для злочину агресії в Україні. І минулого тижня представники Державного департаменту відвідали Естонію, щоб зустрітися з групою наших союзників та обговорити особливості створення такого трибуналу. Я хочу подякувати Державному департаменту за зусилля з підтримки розслідування воєнних злочинів, а також за постійні зусилля з пошуку консенсусу щодо спеціального трибуналу для переслідування злочинів та агресії. Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього", - сказав Кітінг.
Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини. "Я підтримую цю постанову. Ми почули від генерального прокурора України про жахливі звірства. Я мав нагоду побувати з ним у Бучі, побачити місця масових поховань, дітей, розстріляних у потилицю, п'ятирічних, зґвалтованих до смерті групою Вагнера, окупацію територій, вивезення дітей із домівок, розбомблені пологові будинки, розбомблені цивільні, порушення всіх Женевських конвенцій. Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним," - сказав Маккол.
У тексті ухваленої резолюції, опублікованому на сайті комітету, йдеться: "Закликаємо президента підтримати створення Спеціального трибуналу щодо покарання злочину агресії проти України. Зважаючи на те, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну; зважаючи на те, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до величезних руйнувань цивільної інфраструктури в Україні, переміщення мільйонів українців як всередині України, так і за її межі, масового порушення глобальних постачань продовольства, що призвело до посилення відсутності продовольчої безпеки для найбільш уразливих верств населення світу, а також загибель тисяч українців, мирних жителів і військовослужбовців.”
У резолюції конгресмени наголошують на порушенні Росією статей Статуту ООН та наголошують, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства.”
Згідно з резолюцією, Палата представників Конгресу США рішуче засуджує повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну; підтримує народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію; підкреслює суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів; вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним співтовариством; визнає необхідність створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України; визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генеральної Асамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу; і закликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України.
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