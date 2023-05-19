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ЗМІ повідомили про особисту участь Зеленського у саміті G7, РНБО каже про онлайн формат
Провідні іноземні видання з посиланням на джерела серед організаторів саміту "Групи семи" в японському місті Хіросіма повідомили, що президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь в саміті "Групи семи", який розпочався в п'ятницю.
Однак в Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі.
Напередодні, відповідаючи на питання преси щодо формату участі Зеленського у форумі, представник уряду США зазначив, що, за очікуваннями президент Зеленський візьме участь в саміті "в якомусь форматі", і "це буде нагода для лідерів спілкуватись з президентом Зеленським, як і під час попередніх зборів, коли лідери G7 збирались після початку війни 15 місяців тому".
Членами G7 є США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз.
Як повідомляв Голос Америки, лідери країн "Групи семи" видали спільну заяву щодо України, в якій підтвердили, що готові підтримувати Україну в оборонній, гуманітарній, економічній та дипломатичній сферах "стільки, скільки потрібно". Щодо бюджетної підтримки лідери G7 заявили, що Україна має відповідну допомогу на весь 2023 рік та початок 2024.
"Наша підтримка України не похитнеться, - йдеться в заяві, - Ми невтомні у нашій відданості зменшувати вплив російських незаконних дій на решту світу".
В п'ятницю Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де він планує виступити на саміті Ліги арабських держав і зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом.
"Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими", – повідомив голова держави, пише Радіо Свобода.
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- Голос Америки
Лідери G7 заявили про непохитну підтримку України, оголосили нові заходи проти Росії
Лідери країн "Групи семи" підтвердили, що готові підтримувати Україну в оборонній, гуманітарній, економічній та дипломатичній сферах "стільки, скільки потрібно". Щодо бюджетної підтримки лідери G7 заявили, що Україна має відповідну допомогу на весь 2023 рік та початок 2024. Про це йдеться в спільній заяві G7 що до України, виданій під час саміту в Хіросімі.
"Наша підтримка України не похитнеться, - йдеться в заяві, - Ми невтомні у нашій відданості зменшувати вплив російських незаконних дій на решту світу".
В спільній заяві наголошується на відданості і далі робити кроки, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання та складових, усунути можливості обходити санкції, зменшувати залежність Європи від російських енергоносіїв, а також розвивати програми, які забезпечать, що кошти Росії підуть на відновлення України. Так, в спільній заяві йдеться, що G7 проводять аудит заморожених російських активів і ці активи залишаться замороженими до того, як Росія сплатить за шкоду, завдану Україні.
Серед нових кроків, лідери "Групи Семи" оголосили про подальше обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи, включаючи обмеження на роботу представництв російських банків в третіх країнах, а також обмеження торгівлі та використання діамантів, які видобули, або переробили в Росії, зокрема через втілення ефективних технологій відслідковування таких діамантів.
"Ми далі обмежимо доступ Росії до наших економік", - йдеться в заяві.
Під час брифінгу для журналістів напередодні представник уряду США, ім’я якого не було названо, поділився очікуваннями, що під час саміту країни оголосять про нові санкції. За очікуваннями, Сполучені Штати додадуть до санкційного переліку ще приблизно 70 осіб та організацій з Росії і третіх країн, залучених до оборонного виробництва Москви, сказав чиновник, на додаток до санкцій проти понад 300 осіб, організацій, літаків і суден.
Без повної заборони на експорт
Група не оголошуватиме повну заборону на експорт до Росії, підтвердив Голосу Америки радник з національної безпеки Джейк Салліван під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до Хіросіми.
«Основна увага при запровадженні санкцій на саміті буде зосереджена на забезпеченні та ухиленні», — сказав Салліван.
Згідно з дослідженням GeoEconomics Center Atlantic Council, члени G7, головним чином в Європі, все ще експортують близько 4,7 мільярда доларів на місяць до Росії, приблизно 43% від довоєнного експорту.
Заходи, вжиті адміністрацією Байдена, стосуватимуться деяких із чотирьох способів, за якими, за словами Мінфіну США, росіяни ухиляються від санкцій: через членів родини та близького оточення, використання нерухомості для паркування активів, використання складних структур для маскування власності та переведення активів до країн, які не ввели санкції проти Росії.
Багатосторонні санкції вже поширюються на понад 4800 російських фізичних та юридичних осіб, включаючи президента Росії Володимира Путіна, його колишню дружину, керівника групи найманців "Групи Вагнера", яка відправляє бойовиків в Україну, речника Кремля та членів його родини та інших.
Кімберлі Донован, директор Ініціативи економічного державного управління в Геоекономічному центрі Атлантичної ради, сказала Голосу Америки, що посилення контролю може мати велике значення.
«Хоча минулий рік був, можливо, роком санкцій, я вважаю, що цей рік є роком забезпечення втілення цих санкцій, а також дивлячись на можливі додаткові експортні обмеження, щоб гарантувати, що Росія не зможе отримати військовий потенціал і технологію, необхідну для ведення війни", - сказала вона Голосу Америки.
Більшість санкцій запроваджено США, а не іншими членами G7.
Членами G-7 є США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз. У саміті, що розпочався в п'ятницю, планує взяти участь і президент України Володимир Зеленський.
Ще один аргумент Кіссінджера за Україну в НАТО
Один з найавторитетніших політичних теоретиків ветеран американської дипломатії Генрі Кіссінджер заявив про збільшення підстав для задоволення давніх прагнень України до вступу в НАТО.
Для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО.Генрі Кіссінджер
Його голос додається до доводів інших авторитетних діячів, які вважають, що українське членство в альянсі може бути найкращою гарантією відновлення тривкого миру в Європі.
Генрі Кіссінджер, якому цього місяця виповнюється 100 років, тривалий час належав до тих у західних колах, хто вважав, що Україні краще підходила б позаблоковість за зразком Фінляндії після Другої Світової війни.
Але після лютневого російського вторгнення в Україну 2022 року Кіссінджер сказав, що готовність Москви йти на повномасштабну відкриту війну зруйнувала аргументи на користь нейтральності України.
У промові під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі в січні 2023 року він заявив, що Україні потрібні гарантії НАТО і зокрема її членство в альянсі «було б належним наслідком».
Тепер Генрі Кіссінджер додає, що розвиток війни створив ще один, на його думку, важливий аргумент на користь залучення України до військово-політичного союзу.
В інтерв’ю журналу The Economist він сказав, що внаслідок військового посилення України завдяки західним озброєнням Європі краще мати таку потужну державу в структурі НАТО.
«Зараз ми озброїли Україну до такого рівня, на якому вона буде найкраще озброєною державою з найменш стратегічно досвідченим керівництвом у Європі. Якщо війна закінчиться так, як це напевне буде - з втратами багатьох здобутків Росії, але зі збереженням Севастополя, то ми можемо мати невдоволену Росію, але також і невдоволену Україну тобто рівновагу невдоволення. Тому для безпеки Європи краще мати Україну в НАТО, де вона не зможе приймати національних рішень стосовно територіальних претензій», - міркує Генрі Кіссінджер.
Колишній дипломат навіть заявив: «Якби я розмовляв з Путіним, я б сказав, що йому також було б безпечніше з Україною в НАТО».
Якщо судити по плодах наших дій, Україна – вже в Альянсі.Володимир Зеленський
Коментарі Генрі Кіссінджера додаються до активних дискусій про те, яку відповідь має дати НАТО під час саміту у Вільнюсі в липні на вимогу українських керівників стосовно чіткого визначення шляху України до членства.
«Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які так героїчно й успішно б’ються заради нашої спільної свободи, наших спільних цінностей, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами Альянсу», - сказав президент Володимир Зеленський 14 травня в Німеччині, додавши, що «Якщо судити по плодах наших дій, Україна – вже в Альянсі, але де-юре рішення поки що не ухвалене. Варто ухвалити це рішення! І варто визначити алгоритм – це мотивує наших воїнів».
Колишній шведський урядовець, а зараз коментатор з міжнародних питань Карл Більдт також наполягає, що на саміті у Вільнюсі НАТО має уникнути того, що сталося в Бухаресті 2008 року.
Карл Більдт в статті для Project Syndicate натякає, що теперішня російська війна є одним з наслідків того, що 2008 року лідери НАТО не змогли дати належної відповіді на заявлені прагнення про вступ в альянс України, а також Грузії.
Він вказує на складність тодішньої ситуації в якій, наприклад, значна частина українського суспільства не підтримувала вступ в НАТО, а керівники Німеччини і Франції намагалися задобрювати Москву.
На відміну від 2008 року більше не можна залишати сумнівів, що членство одного дня настане.Карл Більдт
Але на думку Карла Більдта те, що вирішили зробити на саміті в Бухаресті було «найгіршим» з можливого, пообіцявши, що Україна і Грузія будуть членами, але відмовившись від конкретних кроків для втілення тієї обіцянки.
«Було створене враження відкритих для вступу дверей, що одночасно розпалювало полум’я в Росії і роздмухувало сподівання тих, хто підтримував ідею… Розмитий компроміс НАТО не становив реальної загрози Росії, бо він насправді не наближав Україну і Грузію до членства. До того як Путін нелегально анексував Крим 2014 року, Україна дотримувалася політики нейтральності щодо Росії і НАТО», - нагадує колишній міністр закордонних справ і прем’єр-міністр Швеції.
Карл Більд вважає, що тепер «майстри слова повинні будуть видати рішення, яке надає чіткий шлях до українського членства навіть якщо не йтиметься про негайний вступ. На відміну від 2008 року більше не можна залишати сумнівів, що членство одного дня настане».
«Безпека України є ключовою для європейської стабільності і так буде впродовж десятиліть. НАТО було створене насамперед для опору агресії і для охорони Європи. У Вільнюсі вирішуватиметься не лише майбутнє України, але також і альянсу», - завершує свої думки Карл Більдт.
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