Ми не заохочуємо Україну до атак за межами кордонів, заявили в Держдепі у відповідь на питання щодо подій у Бєлгороді

В Держдепі США відмовились коментувати події в російському Бєлгороді.

"Я не маю нової інформації щодо дій на місцевості", - заявив речник Держдепу Меттью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати події в Бєлгороді, де місцевий губернатор заявив про напади саботажників та розвідувальних підрозділів ЗСУ. Своєю чергою радник президента України Михайло Подоляк заявив , що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".

У відповідь на прохання коментувати можливе застосування американського обладнання в Бєлгороді, Міллер зазначив, що США не заохочують і не надають можливості для нападів поза територією України.

"Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує нападати на цивільних. Росія цілиться в школи та лікарні, школі та цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія".

Як повідомляв Голос Америки, 22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.

“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.

Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.

Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.