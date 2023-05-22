Актуально
- Голос Америки
Ми не заохочуємо Україну до атак за межами кордонів, заявили в Держдепі у відповідь на питання щодо подій у Бєлгороді
В Держдепі США відмовились коментувати події в російському Бєлгороді.
"Я не маю нової інформації щодо дій на місцевості", - заявив речник Держдепу Меттью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати події в Бєлгороді, де місцевий губернатор заявив про напади саботажників та розвідувальних підрозділів ЗСУ. Своєю чергою радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".
У відповідь на прохання коментувати можливе застосування американського обладнання в Бєлгороді, Міллер зазначив, що США не заохочують і не надають можливості для нападів поза територією України.
"Ми чітко прояснили українцям, що ми не даємо можливостей і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує нападати на цивільних. Росія цілиться в школи та лікарні, школі та цивільну інфраструктуру. Україна вправі вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія".
Як повідомляв Голос Америки, 22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.
“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.
Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.
Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.
Всі новини дня
"Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції", – Держдеп США. Відео
В Держдепі США відмовились коментувати події в російському Бєлгороді. У відповідь на прохання коментувати можливе застосування американського обладнання в Бєлгороді, Міллер зазначив, що США не заохочують і не надають можливості для нападів поза територією України.
- Голос Америки
Парламентська асамблея НАТО закликає прискорити поставки винищувачів Україні
Парламентська асамблея НАТО у понеділок, 22 травня, ухвалила декларацію, в якій закликала уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу прискорити надання військового обладнання, якого терміново потребує Україна, зокрема винищувачів. Про це йдеться в повідомленні на сайті асамблеї.
В оприлюдненому документі, ухваленому ПА НАТО, що об’єднує парламентарів усіх 31 країн-членів Альянсу, йдеться, що Асамблея закликає уряди та парламенти країн-членів Північноатлантичного альянсу "продовжувати нарощувати та прискорювати поставки членами Альянсу військового обладнання, якого терміново потребує Україна, включно з додатковими боєприпасами, сучасною артилерією, ракетами, танками та бронетехнікою, системами протиповітряної оборони, винищувачами та необхідними елементами забезпечення, щоб допомогти Україні у зміцненні її обороноздатності і потенціалу, включаючи сухопутний, морський і повітряний компоненти".
Також у декларації міститься заклик "однозначно визнати "Групу Вагнера" злочинною та терористичною організацією та рішуче засудити її дії в Україні та інших частинах світу". Крім того, парламентарі просять продовжувати підтримувати створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії та "підтримувати національні та міжнародні суди в документуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та потенційних актів геноциду".
В ухваленій декларації парламентарі закликали на саміті НАТО, запланованому на 11-12 липня у Вільнюсі, підтвердити для України "законне місце в НАТО" і те, що Україна стане членом Альянсу. Для цього, як ідеться в декларації, уряди та парламенти Альянсу мають "узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО" та підкреслити "необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО".
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що під час зустрічі у Вільнюсі лідери Альянсу надішлють "рішуче повідомлення" щодо подальшої підтримки України. "Якщо Путін переможе, це стане величезною трагедією для героїчного народу України, але це також зробить Європу менш безпечною, і це дасть сигнал іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей, використовуючи силу… це зробить весь світ більш вразливим. - Ми повинні продовжувати підтримувати Україну!, – сказав Джоане.
Виступаючи на засіданні за допомогою відеозв’язку, міністр оборони України Олексій Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бронетехніку першочерговими потребами. "Підтримка України в цій війні на 100% відповідає інтересам ваших країн і громадян, яких ви представляєте… ми боремося за цивілізаційні цінності та європейські цінності", - зазначив Резніков.
Дивіться також:
- Голос Америки
Події в Бєлгороді мають заплутати росіян перед контрнаступом України, припускає генерал США у відст. Марк Гертлінг
Події в російському місті Бєлгород — це продовження формувальних операцій України перед контрнаступом, припускає генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.
За його словами в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів: рейди — тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах; обманні маневри — створення “видимості атаки” або початку наступу до початку справжнього наступу; та демонстративні наступальні дії — тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.
“Те, що відбувається в Бєлгороді може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару,” — наголошує Гертлінг у серії твітів.
Відомий експерт і колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер поширив повідомлення про події у Бєлгороді і нагадав, що саме Росія вторглася на територію суверенної України. “Вибач, за те, що програєш війну, Росіє. Твої збройні сили виявилися досить поганими. Щасливого понеділка”, — затвітив він.
Кінзінґер додає: "Якщо навіть один росіянин, або поціновувач Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вторглась до суверенної та вільної країни".
Старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро жартівливо твітує: “Хай живе Бєлгородська Народна Республіка”.
22 травня Російські добровольці з легіону “Свобода Росії” заявили про “повернення додому для боротьби за свободу”. В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що “звільнили” кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.
“Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край,” — йдеться у відео.
Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.
Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці — громадяни інших країн.
Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки сказав у коментарі “Суспільному”, що “Свобода Росії” та РДК розпочали операцію на території Росії з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Він наголошує, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з "цікавістю спостерігає".
Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про запровадження режиму “контртерористичної операції”. Він уточнив, що в людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. Він також повідомив, що принаймні троє людей постраждали внаслідок “диверсійної” атаки.
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що російські спецслужби протистоять “українським диверсантам” у Бєлгородській області і наголосив, що мета цього проникнення — відвернути увагу від Бахмутського напрямку. Раніше Засновник ПВК “Група Вагнера” Євген Пригожин заявив про “повне захоплення” Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що все ще контролює частину міста.
Українська служба Голосу Америки звернулась за офіційним коментарем до Державного департаменту США, однак там наразі ситуацію не коментують.
- Голос Америки
Польща готує звіт про збитки, яких завдав СРСР, у Москві теж вимагають компенсацій
Польща складає звіт щодо збитків, яких зазнала країна внаслідок дій Радянського Союзу. Про це в понеділок повідомив заступник міністра закордонних справ країни Аркадіуш Мулярчик, повідомляє польський телеканал TVP Info.
Журналісти телеканалу запитали посадовця про те, чи підготує Польща звіт про втрати від Радянського Союзу, схожий до звіту про втрати Польщі через напад Німеччини, який був опублікований минулого року. На це Мулярчик відповів, що Інститут військових втрат Польщі працює над таким звітом, і зауважив: "Це потрібно так само надійно задокументувати, як і втрати Польщі внаслідок нападу Німеччини, щоб ніхто не міг його підірвати".
Раніше, у неділю, 21 травня, голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, що Польща нібито має сплатити Росії відшкодування за "відбудову і розвиток" після Другої світової війни. Володін оцінив "борг" Польщі у понад 750 млрд доларів.
У вересні 1939 року СРСР узяв участь в розподілі Польщі разом із гітлерівською Німеччиною. 1 вересня 2022 р. у Польщі представили звіт про репарації за втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 1,32 трлн доларів. У жовтні 2022 р. МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.
Тоді у коментарі Reuters Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено, і Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну.
У січні 2023 р. Варшава офіційно звернулася до керівництва ООН щодо підтримки польської ініціативи щодо виплат Німеччиною воєнних репарацій Польщі за час Другої світової війни.
Берлін офіційно відхилив вимогу Варшави щодо сплати репарацій на суму 1,3 трильйона євро за збитки, завдані Польщі нацистською окупацією під час Другої світової війни, повідомило у вівторок, 3 січня, Міністерство закордонних справ Польщі.
Форум