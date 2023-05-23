Коаліція F-16 для України працює над «першим етапом» - навчанням пілотів

Представники європейських країн, які зобов'язалися допомогти озброїти Україну бойовими літаками західного виробництва, кажуть, що після згоди США стосовно винищувачів F-16 вони активізували співпрацю щодо організації навчання українських пілотів, але про терміни постачання літаків ще не говорять.

На зустрічі міністрів оборони держав ЄС у Брюсселі 23 травня пріоритетним також назвали виконання європейської обіцянки забезпечити українську армію впродовж року мільйоном одиниць боєприпасів.

Україні буде потрібна здатність оборонятися так довго як це буде треба впродовж війни, а також після війни.

Міністри заявили, що мають намір виконати план, хоча лунають застереження про недостатність виробничих потужностей у Європі, а також зауваження про дії Угорщини, яка блокує виділення 500 мільйонів європейських фондів через двосторонні суперечки угорського уряду Віктора Орбана з Києвом.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель висловив у вівторок упевненість, що стосовно Угорщини європейські партнери незабаром знайдуть рішення.

Нідерландська міністерка оборони Кайса Оллонґрен на зустрічі в Брюсселі сказала, що в «коаліції» щодо F-16 разом з Нідерландами до співпраці вже залучені «Данія, Бельгія, Велика Британія та інші союзники», і що розраховують на долучення додаткових країн.

«Навчання пілотів - це перший крок, бо потрібно мати пілотів, які зможуть літати на тих літаках. А наступним кроком буде погляд на власне літаки… Зараз це ще не на порядку денному», - сказала Кайса Оллонґрен.

Відповідаючи на запитання журналістів, вона визнала, що на цьому етапі російської війни в Україні найнагальнішим є забезпечення українців боєприпасами, але підкреслила, що важливими є і довготермінові намагання підвищити обороноздатність України.

«Ми не знаємо скільки ще буде тривати ця війна, але ми знаємо, що Україні буде потрібна здатність оборонятися так довго як це буде треба впродовж війни, а також після війни. Отже, внесок у, наприклад, навчання українських пілотів на F-16 матиме наслідки пізніше, чи під час війни, чи після війни, але це корисна інвестиція, бо вона є внеском у безпеку України», - сказала Кайса Оллонґрен.

Німецький канцлер Олаф Шольц цього тижня заявив, що рішення надати Україні західні бойові літаки є також сигналом для Росії, «щоб вона не сподівалася досягти успіху, навіть якщо розраховує на тривалу війну».