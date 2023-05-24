Тверді заяви Британії, Німеччини і Франції на тлі «сподівань» Путіна на затягування війни в Україні

Європейські лідери намагаються довести Москві марність того, що вони називають сподіваннями Владіміра Путіна на затяжну війну в Україні і очікування Росії, що Захід втомиться допомагати українцям.

На тлі запеклих бойових дій і деяких передбачень, що російська війна проти України може тривати ще довго, керівники Великої Британії, Німеччини, Франції та інших держав заявляють, що допомагатимуть Україні надалі і будують плани зміцнення української обороноздатності та гарантій миру на майбутнє.

Досвід вчить нас, що завтра заморожений конфлікт перетворюється на війну...

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на безпековій конференції у Лондоні 23 травня заявив, що частково стратегія Путіна полягає у вичікуванні і сподіваннях, що його супротивники буду втомлені й виснажені, і «що західним демократіям набридне і вони відвернуться».

«Моє послання Путіну дуже просте - ми не йдемо геть… Правильним кроком Путіна було б вивести війська і припинити конфлікт», - наголосив Сунак.

Він проголосив, що британський уряд зараз «очолює обговорення з союзниками про те, які ми можемо укласти з Україною довготермінові багатосторонні й двосторонні домовленості, щоб забезпечити їй підтримку не лише впродовж літа, не лише допомогу минулого, чи наступного року, а довготермінову підтримку, на яку вони можуть розраховувати».

В той час як Британію віддавна вважали жорсткішою, коли йдеться про протидію Путіну, також щораз твердіші заяви стосовно Москви лунають і з Німеччини та Франції.

Німеччина

Німецький канцлер Олаф Шольц, представник Соціал-демократичної партії, яку довго вважали прихильною до Росії, заявив на зборах однопартійців у Берліні 23 травня, що підтримка України відповідає соціал-демократичним принципам незастосування сили, непорушності кордонів і територіальної цілісності держав у Європі.

За словами Шольца «з соціал-демократичної точки зору логічно і навіть неминуче те, що ми всіма силами підтримуємо український народ у його хоробрій боротьбі за захист своєї свободи та самовизначення як європейської країни».

«Ця гірка сторінка в історії нашого континенту, яку в імперіалістичному маренні розпочав Владімір Путін, завершиться тим, що вільна Україна стане повноправним членом Європейського Союзу», - заявив Олаф Шольц.

Франція

Французький президент Еммануель Макрон, який одразу після початку російського вторгнення в Україну сподівався якнайшвидше домовитися з Москвою про припинення бойових дій, минулого тижня застеріг від поспішних спроб за будь-яку ціну досягати перемир'я, і вказав на небажаність замороження війни.

«Мир не можна створити з замороження конфлікту… Досвід вчить нас, що завтра заморожений конфлікт перетворюється на війну, тому зараз не варто ставити це за головну мету. Метою має бути побудова тривалого миру, досягнутого шляхом переговорів, якими б на основі поваги статуту ООН були вирішені засадничі питання », - сказав Макрон, перебуваючи на саміті G7 у Японії 21 травня.

«В якийсь момент зброї треба буде замовкнути, треба буде дотримуватися міжнародних законів і треба буде поважати права українського народу», - заявив Макрон.

Політики визнають, що в час активних бойових дій і з огляду на те, що Росія ще не відмовляється від намірів загарбати принаймні частину України, конкретні міжнародні переговори щодо умов миру і про гарантії безпеки для України ще передчасні.

НАТО

Помітним у коментарях західних лідерів є те, що більшість з них досі оминають ключову українську вимогу - про вступ України в НАТО.

Президент Володимир Зеленський нещодавно зауважив, що Київ розуміє неможливість вступу України в альянс, коли триває активна фаза війни.

Проте Зеленський дав чітко зрозуміти, що вже у липні від саміту НАТО у Вільнюсі українці очікують визначення чіткого шляху для приєднання України, а також виступають за міжнародні гарантії безпеки Україні на перехідний період.

Україна офіційно подала заявку на вступ в НАТО восени 2022 року, але альянс досі офіційно не запросив Україну, і лише приблизно десять країн, переважно зі східної і північної Європи, заявили тоді, що підтримують українське членство.