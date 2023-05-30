МВФ попередньо схвалив перегляд програми та покращив оцінки економіки України

Перший перегляд програми Розширеного фінансування для України отримав погодження на рівні персоналу, оголосили сьогодні в Міжнародному валютному фонді. Це відкриває шлях для другого траншу обсягом майже 900 мільйонів доларів, за умови схвалення виконавчим правлінням фонду.

В рамках програми загальним обсягом 15,6 млрд дол., затвердженої наприкінці березня, Україна вже отримала 2,7 млрд доларів.

Всі кількісні критерії програми було виконано, повідомили у Фонді за результатами перегляду.

Голова місії Фонду Гевін Грей наголосив на "визначній стійкості" української економіки, що дало підстави Фонду покращити оцінку української економіки до 1-3 відсотків зростання ВВП, з оцінок на час схвалення програми, які складали від мінус 3% до плюс 1%, коли програму було затверджено.

"На додаток до жахливих гуманітарних жертв, російське вторгнення до України продовжує мати спустошливий вплив на економіку, - йдеться в повідомленні МВФ. - Під час зими Україна зіткнулась зі спустошливими атаками на критичну інфраструктуру і ракетні обстріли тривають по всій країні. Попри це українська економіка виявляє визначну стійкість - економічна діяльність в першому кварталі потужно відновилась і енергосистема відновлюється після атак на критичну інфраструктуру, стабілізовані ринки валюти, інфляція почала уповільнюватись".

Важливим кроком для успішного перегляду стало те, що Верховна Рада напередодні затвердила законопроект 8401 в першому читанні. Законопроект зокрема передбачає повернення до довоєнних рівнів оподаткування для певної категорії малого бізнесу. Затвердження законопроекту демонструє донорам готовність українського уряду приймати складні рішення, каже керівник місії Фонду Гевін Грей.

Потреби України великі, донори готові допомогти, але важливо з точки зору розподілу тягаря, щоб український уряд відіграв свою роль

"Потреби України великі, донори готові допомогти, але важливо з точки зору розподілу тягаря, щоб український уряд відіграв свою роль. Це важливо, щоб забезпечити готовність донорів підтримувати Україну, як вони і заявляли", - сказав Грей відповідаючи на питання Голосу Америки про те, як знайти баланс між необхідністю забезпечити бюджетні надходження та підтримати економічне відновлення в Україні.

"Закон має три компоненти: перше - поновлення перевірок, друге - повернення касових апаратів - це адміністративні заходи, які широко розглядаються, як важливі для рівних правил гри в Україні. Також є зміни до спрощеного режиму оподаткування, що означає повернення до довоєнних рівнів", - додав Грей і сказав, що обговорення цієї реформи тривали з минулого року.

Серед наступних кроків в рамках програми, які, за очікуваннями, Україна втілить восени - повернення системи декларування активів, а також заходи в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.