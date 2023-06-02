Щодо плану вступу України до НАТО в Альянсі наразі ще різноголосся

Висловлювання європейських лідерів вказують на, наразі, відсутність одностайності у відповіді на українські заклики, щоб вже у найближчі місяці був узгоджений план стосовно вступу України в НАТО.

Президент Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молодові 1 червня сказав, що альтернативою повноправному членству в НАТО і в ЄС є «або відкрита війна, або повзуча російська окупація».

Український керівник казав, що погоджується, що в умовах війни набуття членства в НАТО неможливе, але наполягає на узгоджені конкретного плану вступу України.

Наші країни мають разом поміркувати над гарантіями безпеки для України, які, більше того, повинні просувати до членства в НАТО.

«Влітку у Вільнюсі на саміті НАТО потрібне чітке запрошення України до членства, а також гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО. Восени потрібне чітке позитивне рішення щодо нашого вступу до ЄС», - заявив український президент.

Україна ще у вересні 2022 року у розпал бойових дій проти російського вторгнення, оголосила те, що Київ назвав офіційною заявкою на вступ в НАТО.

Тоді на підтримку українського членства висловилися уряди лише десятка з тридцяти членів альянсу - переважно держави східної Європи.

Тепер до прибічників визначення якнайшвидшого і чіткого «шляху» України до членства в НАТО долучився президент Франції Еммануель Макрон.

Про те, що Україні належить «повноправне місце в НАТО» заявив і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Найбільш обережно з поміж керівників провідних європейських держав щодо запрошення України в НАТО наразі висловлюється канцлер Німеччини Олаф Шольц.

На пресконференції у Молдові він говорив, що потрібно якомога швидше сформулювати гарантії безпеки для України, але підкреслив, що вони мають бути «відмінними від тих, які зараз пов’язані з членством в НАТО».

НАТО завжди чітко заявляло про політику відкритих дверей, але водночас очевидно, що посеред війни ми не можемо говорити про нове членство.

Також стримано на заявку України про вступ в НАТО досі відповідали у США.

Президент США Джо Байден 1 червня проголосив, що нещодавній вступ Фінляндії ще більше зміцнив НАТО і додав, що «Швеція буде в альянсі якнайшвидше», але не згадав про прагнення України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами НАТО в Норвегії зауважив, що запрошення України мають підтримати всі члени Північноатлантичного альянсу.

Тим часом Угорщина, яка разом з іншою країною НАТО - Туреччиною затягує з ратифікацією членства Швеції, відкрито заявляє, що не хоче вести мову навіть про можливість вступу України в НАТО.

«Ми не можемо говорити про вступ в НАТО країни, яка в стані війни. Ми також не можемо говорити про графік вступу такої країни», - заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто на зустрічі міністрів альянсу в Осло 1 червня.

Угорський прем’єр-міністр Віктора Орбан залишається найбільш приязним у відносинах з Росією у порівнянні з іншими керівниками країн альянсу і має тертя з Україною.

Угорщина єдина з країн НАТО відмовилася надавати українцям військову допомогу, і Будапешт гучно заперечує навіть проти економічних санкцій ЄС щодо Росії.