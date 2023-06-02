Блінкен: Москва казала, що має другу в світі армію, тепер видно, що її армія - друга в Україні. Війна стала "стратегічним провалом" Росії

"Загарбницька війна Путіна проти України є стратегічним провалом - вона значно зменшила силу та вплив Росії на роки вперед", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у великій промові в Гельсінкі в п'ятницю.

Будь-яка мирна домовленість, яка дозволяє Путіну консолідувати контроль над захопленою територією є неприйнятною і не принесе стійкого та справедливого миру, вказав Блінкен. Він підкреслив, що США віддані допомозі України, щоб не лише встояти перед лицем агресії, але і досягнути добробуту.

У своєму виступі в Фінляндії, яка нещодавно приєдналась до НАТО, головний дипломат США наголосив на провалах Путіна. Війна, яку Путін розв'язав проти України, послабила Росію, виявила єдність єдності міжнародної спільноти в протистоянні Путіну та захисті Статуту ООН , заявив посадовець.

"Якщо подивитись на довгострокові стратегічні цілі президента Путіна, без сумнівів: Росія перебуває в значно гіршому становищі сьогодні, ніж до повномасштабного вторгнення: у військовому, економічному та геополітичному планах", - додав головний дипломат США.

Він перелічив основні стратегічні провали Москви.

- Путін сподівався послабити західні союзи, але тепер НАТО більш об'єднане, а ЄС більше співпрацює зі США та НАТО, ніж будь-коли раніше, каже Блінкен. "ЄС та країни-члени надали більше 75 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, включаючи безпекову допомогу на 18 мільярдів доларів - від систем протиповітряної оборони до танків Leopard та боєприпасів".

- Москва хотіла збільшити енергозалежність Європи, натомість Європа відмовляється від російських енергоресурсів, а обмеження ціни на російську нафту зменшило доходи Росії на 43% в перший рік війни. Росія безповоротно втратила ринки в Європі, каже Блінкен.

Багато хто вважає російське військо другим за силою в Україні - його обладнання, технологія, керівництво, солдати, стратегія, тактика та бойовий дух є визначенням провалу

- Москва заявляла, що її армія друга в світі, але тепер "багато хто вважає російське військо другим за силою в Україні - його обладнання, технологія, керівництво, солдати, стратегія, тактика та бойовий дух є визначенням провалу, навіть в час, коли Москва завдає спустошливої, нерозбірливої та невиправданої шкоди Україні та українцям".

- Російська економіка через війну "стала тінню того, якою вона могла бути", вказав Блінкен

- Перед війною Росія зміцнювала партнерство з Китаєм, але "через 18 місяців російського вторгнення двостороннє партнерство стало більш однобоким", - каже посадовець.

Україна ніколи не стане Росією. Україна стоїть. Суверенна. Незалежна. Твердо контролює власну долю. В цій - основній меті Путіна - він зазнав найбільш разючого провалу

- Вплив Росії зменшується в міжнародних організаціях, а також в світі. "Відкрито заявляючи про імперські амбіції, використовуючи продовольство та паливо в якості зброї, президент Путін зменшив вплив Росії на кожному континенті".

- Путін хотів стерти Україну, її ідентичність, культуру, суб'єктність та територію, але отримав зворотнє. "Україна ніколи не стане Росією. Україна стоїть. Суверенна. Незалежна. Твердо контролює власну долю. В цій - основній меті Путіна - він зазнав найбільш разючого провалу".