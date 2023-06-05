Бельгія розслідує, чи використовується зброя, призначена для захисту України, на території Росії

Бельгія розслідує, чи була використана зброя, яку вона надіслала, щоб допомогти Україні захистити свою територію, у бойових діях за кордоном, після того, як у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що обладнання, вироблене бельгійською компанією, виявили в Бєлгородській області Росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо застеріг у понеділок від поспішних висновків, оскільки поставки до різних регіонів здійснювались десятиліттями і це могло призвести до того, що зброя може з'явиться в несподіваних місцях.

"Служби оборони та інформації почали розслідування, щоб бути абсолютно впевненими, що там сталося", — сказав Де Кроо бельгійській телекомпанії VRT. На вихідних The Washington Post опублікувала інформацію про те, що зброя з деяких країн-членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Польщу, Чехію та Бельгію, з’явилася в Бєлгороді, який межує з Україною.

Звіт The Post поставив під сумнів, існування в Україні належних засобів контролю. Де Кроо сказав, що країни Європейського Союзу постачали Україні зброю за умови, що зброя використовується лише в країні, яка зазнала вторгнення, для захисту своєї території.

"Правило дуже суворе", – сказав прем’єр, оскільки Росія, швидше за все, розцінить використання зброї за межами України як провокацію Заходу.

Хоча "перетік нашої зброї в інші конфлікти" можливий, сказав де Кроо, якщо підтвердиться, що зброя, призначена для захисту України, використовувалася під час бойових дій у Росії, "ми сприймемо це дуже серйозно".

The Washington Post повідомив, що стаття стосується рейду ополченців Легіону Вільної Росії та Російського добровольчого корпусу, які виступають проти президента Росії Володимира Путіна, до Росії. До групи, за повідомленнями, входять росіяни, які воюють на боці України.