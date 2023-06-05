Актуально
Бельгія розслідує, чи використовується зброя, призначена для захисту України, на території Росії
Бельгія розслідує, чи була використана зброя, яку вона надіслала, щоб допомогти Україні захистити свою територію, у бойових діях за кордоном, після того, як у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що обладнання, вироблене бельгійською компанією, виявили в Бєлгородській області Росії.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо застеріг у понеділок від поспішних висновків, оскільки поставки до різних регіонів здійснювались десятиліттями і це могло призвести до того, що зброя може з'явиться в несподіваних місцях.
"Служби оборони та інформації почали розслідування, щоб бути абсолютно впевненими, що там сталося", — сказав Де Кроо бельгійській телекомпанії VRT. На вихідних The Washington Post опублікувала інформацію про те, що зброя з деяких країн-членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Польщу, Чехію та Бельгію, з’явилася в Бєлгороді, який межує з Україною.
Звіт The Post поставив під сумнів, існування в Україні належних засобів контролю. Де Кроо сказав, що країни Європейського Союзу постачали Україні зброю за умови, що зброя використовується лише в країні, яка зазнала вторгнення, для захисту своєї території.
"Правило дуже суворе", – сказав прем’єр, оскільки Росія, швидше за все, розцінить використання зброї за межами України як провокацію Заходу.
Хоча "перетік нашої зброї в інші конфлікти" можливий, сказав де Кроо, якщо підтвердиться, що зброя, призначена для захисту України, використовувалася під час бойових дій у Росії, "ми сприймемо це дуже серйозно".
The Washington Post повідомив, що стаття стосується рейду ополченців Легіону Вільної Росії та Російського добровольчого корпусу, які виступають проти президента Росії Володимира Путіна, до Росії. До групи, за повідомленнями, входять росіяни, які воюють на боці України.
Всі новини дня
Приватний літак розбився у Вірджинії, після того, як викликав тривогу у Вашингтоні
Федеральні слідчі США з’ясовують обставини розбиття приватного літака у неділю в штаті Вірджинія після польоту над столицею країни. Пілот літака не реагував на повідомлення, що змусило військових підняти в повітря два винищувачі.
Поліція штату Вірджинія повідомила, що рятувальники прибули на місце аварії ввечері в неділю та не знайшли вцілілих.
Літак вилетів з аеропорту в Теннессі і майже досягнув запланованого пункту призначення в Нью-Йорку, однак розвернувся і попрямував назад на південний захід.
Федеральне авіаційне управління повідомило, що літак розбився в гірській місцевості поблизу Монтебелло, штат Вірджинія, приблизно за 200 кілометрів на південний захід від Вашингтона.
І Федеральне авіаційне управління, і Національна рада з безпеки на транспорті розслідують інцидент.
Командування протиповітряної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що винищувачам "дозволено летіти на надзвукових швидкостях, і жителі регіону могли почути ревіння". Реактивні літаки також випустили сигнальні ракети, щоб спробувати привернути увагу пілота літака Cessna 560 Citation V, йдеться в заяві NORAD.
У Білому домі заявили, що президент Джо Байден, який приблизно в той час грав у гольф на об’єднаній базі Ендрюс, "був проінформований про інцидент" і що звук гіперзвукової хвилі було чутно на базі.
Літак зареєстровано на Encore Motors of Melbourne Inc., і The Washington Post і The New York Times повідомили, що власник компанії Джон Румпел сказав, що на борту літака перебували чотири людини, включаючи його доньку, онуку та няню дитини.
Інформація для цієї статті надійшла від Associated Press і Reuters.
Керівники Данії і Британії обговорять у Вашингтоні «довготермінові потреби України» і F-16
Глави урядів Данії та Великої Британії цього тижня відвідують Вашингтон для розмов, які включатимуть питання координації допомоги українській армії і, ймовірно, узгодження можливих міжнародних гарантій безпеки для України, яка активно прагне запрошення в НАТО.
Данська прем'єр-міністрка Метте Фредеріксен зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні в понеділок 5 червня, а британський прем’єр-міністр Ріші Сунак має бути у США в четвер 8 червня.
Одним з питань буде ознайомлення з їхніми поглядами, і президент зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України.Джон Кірбі
Данія і Британія, разом з Нідерландами та Бельгією, стали ключовими партнерами у так званій «коаліції F-16 для України», що об'єднала держави, які зобов’язалися навчати українських пілотів використовувати західні бойові літаки і передати винищувачі Україні.
Сполучені Штати лише нещодавно погодилися на тривалі прохання Києва і заклики таких союзників як Велика Британія про потребу озброєння України сучасною авіацією західного виробництва для протистояння російській агресії.
Агенція Associated Press цитує речника Ради національної безпеки Джона Кірбі про те, що президент Байден хоче «ознайомитися з поглядами» європейських союзників і «зацікавлений у тому, щоб поділитися своїми - на довготермінові потреби України».
«І тут, справді, F-16 входять, якби-то, в дискусію», - зауважив Джон Кірбі.
Повідомляючи про візити Фредеріксен і Сунака, Associated Press вказує, що Данія з 1970-х років придбала десятки американських винищувачів F-16 і може надати певну кількість Україні.
Велика Британія літаків F-16 на озброєнні не має, але першою з поміж західних союзників оголосила, що починає базову програму навчання українських авіаторів, з якої вони можуть переходити на пілотування конкретних типів західних винищувачів.
США погодилися на те, щоб українських пілотів можна було навчати на американських літаках, але досі заявляли, що не мають планів напряму постачати F-16 Україні, проте дозволять це зробити союзникам.
НАТО - Україна
Президент Байден з європейськими партнерами ймовірно буде узгоджувати позиції перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі, де від них очікують відповіді на наполегливі заклики України запросити її до лав альянсу.
Україна подала офіційну заявку на вступ в НАТО у вересні минулого року, але у відповідь Києву заявили, що будуть допомагати українцям і вважатимуть українське членство в союзі в принципі можливим, але не зараз.
Президент Володимир Зеленський сказав нещодавно, що у Києві усвідомлюють, що Україна не може стати повноправним членом НАТО в умовах активної фази війни з Росією, але Київ стверджує, що настав час визначити конкретну «дорогу» до вступу.
Керівники Франції і Великої Британії тепер кажуть, що погоджується з доводами східноєвропейських лідерів, що Україну зрештою треба прийняти в Альянс, щоб гарантувати тривалий мир на сході Європи.
Французький президент Еммануель Макрон також сказав минулого тижня, що на перехідний період міжнародна спільнота і насамперед європейці повинні виробити дієві способи гарантувати безпеку України ще до того, як вона могла б бути захищеною в лавах НАТО.
Макрон зокрема вказував на приклад Ізраїлю, який отримує від партнерів, насамперед від США, велику військову допомогу включно з найновішими видами зброї.
Дивіться також: Історик Сергій Плохій: про роль України у світі, ядерну загрозу та можливі сценарії для Москви. Інтерв’ю
- Голос Америки
Ми вдячні за все, що отримуємо, але нам точно потрібно більше допомоги - посолка України в США Маркарова
Посолка України в США Оксана Маркарова в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation заявила, що Україна вдячна за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.
Відповідаючи на запитання ведучої Маргарет Бреннан про контрнаступ, Маркарова сказала: “У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю. Але, звісно, з додатковим обладнанням, з кожним центом, з яким ми зараз працюємо, ми сподіваємося, що наші командири, як тільки побачать можливість, почнуть це [контрнаступ - ред.]”.
У нас контрнаступ ніколи не припинявся, чесно кажучи. З 24 лютого ми зосереджувалися лише на тому, як звільнити нашу землю.Оксана Маркарова
“Чи це буде один, чи кілька контрнаступів, але що швидше ми зможемо звільнити всі свої територію і всіх наших людей, звичайно, то краще”, - додала Маркарова.
Маркарова нагадала в ефірі про смертоносні атаки ракетами та безпілотниками з боку Росії. “Це терор. Це руйнування, яке він приносить”, - наголосила дипломатка. Вона подякувала американцям в ефірі каналу CBS за допомогу та обладнання, зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS і додала: “Але також, знаєте, для розширення наших можливостей, які ми маємо зараз, нам точно потрібно більше”.
Також Оксана Маркарова наголосила, що від вступу України до НАТО виграє не тільки сама Україна, для якої це стане найкращою гарантією безпеки, але й Альянс, якому Україна, за її словами, забезпечить додану вартість.
На своїй сторінці у Facebook посолка поділилися телевізійними залаштунками: очікуючи на власну зйомку, мала змогу поспілкуватися із керівником американського банку Bank of America Брайяном Мойніганом.
- Голос Америки
Внаслідок контрнаступу Україна відвоює "стратегічно важливу територію" – посадовець Білого дому
"Ми віримо, що контрнаступ України буде успішним", - заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван в неділю в ефірі каналу CNN.
Салліван наголосив, що контрнаступ – "це не іспит". "Ми не оцінюємо український контрнаступ [очікуваний - ред.] і не кажемо - ви впоралися добре завдяки тому, що ми надали вам, чи що ви цього не зробили", - сказав посадовець. За його словами, США прагнуть підтримати Україну, щоб надати їй змогу досягнути якомога більшого прогресу на полі бою, щоб мати з часом найсильнішу позицію у перемовинах.
Салліван не назвав жодних очікувань щодо дати можливої готовності сторін до переговорів, але сказав, що контрнаступ матиме значний вплив на це. “Я ось що скажу: президент Зеленський сам сказав, що ця війна врешті-решт завершиться дипломатичним шляхом”, - цитує Джейка Саллівана CNN.
Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати, союзники та партнери зробили усе можливе, щоб допомогти Україні підготуватися до контрнаступу. Таку заяву озвучив цього тижня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
А газета Wall Street Journal цитувала слова українського президента про те, що Україна готова до контрнаступу, але він дорого коштуватиме країні.
Секретар РНБО України Олексій Данілов у інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera повідомив, що стратегія України щодо контрнаступу — повернути свої кордони та запевнив, що Збройні сили України готові до нього.
Тим часом Міністерство оборони України 4 червня оприлюднило відеоролик "Плани люблять тишу". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підписала відео словами "Оголошення про початок не буде".
Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також публікував у соцмережах відеоролик зі закликом “Прийшов час повертати своє”. На ньому під молитву, в якій вояки просять «благословити наш рішучий наступ», показане відео тренуваннями військових.
Дивіться також:
Форум