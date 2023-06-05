Впевненість ЗСУ контрастує із ознаками хаосу в Росії. На Заході коментують можливий контрнаступ

Україна демонструє тверду впевненість, в той час, як в Росії наростає хаос. Такими оцінками поділився генерал США у відставці, колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг у серії твітів.

Гертлінг прокоментував відео, яке поширила в неділю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На відео військові різних родів військ України прикладають вказівний палець до рота. Відпис під відео: "Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде".

Це відео, каже Гертлінг, демонструє впевненість українських військових "без вихвалянь, без пихи, без повідомлень про те, що відбувається ... просто нюансоване "ми готові і скоро почнемо".

"Ніколи не недооцінюйте свого ворога, але потрібно бути впевненим у своєму потенціалі", - твітує аналітик.

Він протиставляє впевненість українців хаосу, який, за певними ознаками, поширюється в Росії. Зокрема Гертлінг привертає увагу до критики уряду та війська Росії, яка звучить з боку Пригожина, очільника "Групи Вагнера", групи російських бойовиків, визнаної США міжнародною злочинною організацією. Також він вказує на повідомлення про те, що російські військові вбивають командирів перед тим, як дезертирувати, а також на антипутінські підрозділи, що нападають на російське місто Шебекіно.

Посадовці в США висловлювали впевненість в тому, що Україна має необхідне для успішного контрнаступу.

Так, в інтерв'ю CNN в неділю радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна в ході контрнаступу може повернути собі значну територію, яку окупували російські сили. "Ми переконані, що контрнаступ українців зустріне успіх", - зазначив посадовець.

Він, однак, наголосив, що український контрнаступ "не є іспитом". "Ми не будемо оцінювати контрнаступ України і казати: ви добре, чи погано використали те, що ми вам дали. - Ми хочемо підтримати Україну, щоб вона досягнула якомога більшого прогресу на полі бою, і була в якомога більш сильній позиції за столом перемовин".

Гертлінг прогнозує - українській контрнаступ може поєднувати як завдання із утримання території, так і завдання з руйнування ворожих сил. Він вказує - обидва завдання спираються на значну логістичну підготовку.

Напередодні Американський інститут вивчення війни підтвердив через геолокацію відео на якому видно, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей.

Редактор The Guardian з питань оборони Ден Саббах пише, що повідомлення про атаки в понеділок виглядають як перші кроки "ймовірно важкої майбутньої військової кампанії". Очевидно, додає Саббах, що йдеться про низку нападів, які випробовують слабкі місця російських сил.

В понеділок російське Міністерство обороні заявило, що росіянам вдалось "зупинити масштабний напад" українських сил в Донецькій області. В Україні заявляють, що не мають відомостей про такий напад.