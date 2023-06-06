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Європа засуджує підрив Каховської греблі й обіцяє допомогу Україні
Європейські посадовці покладають на Росію відповідальність за руйнування Каховської греблі на півдні України, що спричинило затоплення в низинах Дніпра.
Різке підвищення рівня води загрожує мешканцям Херсона та інших міст і сіл у регіоні, значна частина якого вже понад рік перебуває під російською окупацією, створюючи гуманітарні, екологічні й техногенні проблеми зокрема для Запорізької атомної електростанції.
Найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська.Джеймс Клеверлі
У Києві заявляють, що вибух на греблі під контролем російських сил був здійснений, щоб перешкоджати українському наступу.
Українська військова речниця Наталя Гуменюк сказала в ефірі Радіо Свобода, що окупанти «намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування».
Російські представники стверджують, що гребля зруйнована внаслідок обстрілу українською артилерією, а з українського боку ще кілька місяців тому говорили, що росіяни замінували греблю.
Згідно з повідомленням президент України Володимира Зеленського «близько 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС».
«Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», - написав уTwitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.
Він повідомив, що порушить це питання на зустрічі керівників країн Європейського Союзу через кілька тижнів і запропонує надання більшої допомоги затопленим районам.
«Мої думки з усіма родинами в Україні, яких зачепила ця катастрофа», - додав Шарль Мішель.
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який в ці дні перебував у Києві, сказав, що не знає, хто саме зруйнував Каховську греблю, але підкреслив, що це сталося «лише тому, що Росія вторглася в Україну».
«Ми далі будемо спостерігати за становищем, яке змінюється, але найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська», - сказав британський міністр.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що руйнування Каховської греблі знову показало жорстокість російської війни в Україні.
Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.
«Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає», - сказав керівник МАГАТЕ зранку 6 червня.
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Він додав, що США загалом не підтримують атаки всередині Росії, але нагадав, що саме Росія завдає жорстоких ударів по цивільному населенню України.
«Загалом ми не підтримуємо напади всередині Росії, але Росія продовжує свої авіаудари по Києву, багато з яких спустошили цивільні райони, і Росія продовжує свої жорстокі напади на народ України. І тому важливо те, що Росія може закінчити цю війну в будь-який час, вивівши свої сили з України, замість того, щоб продовжувати щоденні жорстокі атаки на українські міста з людьми, націлюючись на цивільну інфраструктуру, націлюючись на цивільні території».
Він також додав, що союзники продовжують забезпечувати українські війська технікою та тренуванням, щоб Україна змогла повернути свої суверенні території.
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