Європа засуджує підрив Каховської греблі й обіцяє допомогу Україні

Європейські посадовці покладають на Росію відповідальність за руйнування Каховської греблі на півдні України, що спричинило затоплення в низинах Дніпра.

Різке підвищення рівня води загрожує мешканцям Херсона та інших міст і сіл у регіоні, значна частина якого вже понад рік перебуває під російською окупацією, створюючи гуманітарні, екологічні й техногенні проблеми зокрема для Запорізької атомної електростанції.

Найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська.

У Києві заявляють, що вибух на греблі під контролем російських сил був здійснений, щоб перешкоджати українському наступу.

Українська військова речниця Наталя Гуменюк сказала в ефірі Радіо Свобода, що окупанти «намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування».

Російські представники стверджують, що гребля зруйнована внаслідок обстрілу українською артилерією, а з українського боку ще кілька місяців тому говорили, що росіяни замінували греблю.

Згідно з повідомленням президент України Володимира Зеленського «близько 2:50 ворог здійснив внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС».

«Руйнування цивільної інфраструктури чітко кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо Росію та її ставлеників до відповідальності», - написав уTwitter чільний посадовець ЄС, президент Європейської ради, Шарль Мішель.

Він повідомив, що порушить це питання на зустрічі керівників країн Європейського Союзу через кілька тижнів і запропонує надання більшої допомоги затопленим районам.

«Мої думки з усіма родинами в Україні, яких зачепила ця катастрофа», - додав Шарль Мішель.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який в ці дні перебував у Києві, сказав, що не знає, хто саме зруйнував Каховську греблю, але підкреслив, що це сталося «лише тому, що Росія вторглася в Україну».

«Ми далі будемо спостерігати за становищем, яке змінюється, але найкраще, що зараз може зробити Росія - це негайно вивести свої війська», - сказав британський міністр.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ сказав, що руйнування Каховської греблі знову показало жорстокість російської війни в Україні.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що спостерігає за становищем на Запорізькій АЕС, де реактори охолоджуються водою з Дніпра і знищення рівня води може становити загрозу.

«Відсутність охолоджувальної води в основних системах водяного охолодження впродовж тривалого періоду часу призведе до розплавлення палива та непрацездатності аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає», - сказав керівник МАГАТЕ зранку 6 червня.