Зеленський закидає міжнародним організаціям «відсутність», але Червоний хрест каже, що працює

Президент Володимир Зеленський гостро скритикував недостатню участь міжнародних організацій у допомозі цивільному населенню на півдні України, де принаймні 600 квадратних кілометрів території залиті водою внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.

Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні.

Українські представники кажуть, що особливо важке становище склалося на окупованому російськими військами лівому березі Дніпра на Херсонщині, де українські рятувальники потрапляють під вогонь окупантів.

8 червня Володимир Зеленський був у Херсоні, а напередодні він заявив: «Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги».

«…Потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна», - заявив Зеленський.

Товариство Червоного Хреста України наполягає, що його активісти беруть участь допомозі потерпілим на залитих територіях, але підкреслює, що не може діяти в окупованих росіянами районах.

«Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні», - стверджує організація, осередок якої містяться в Київ.

Товариство Червоного Хреста України називає своїми партнерами міжнародні організації: Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інші національні товариства.

Організації Червоного хреста діють на основі міжнародних Женевських конвенцій підписаних після Другої Світової війни і передбачають надання доступу представникам Червоного хреста для допомоги цивільним у зонах війни і зокрема доступ до військовополонених.