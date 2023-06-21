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Хочу, щоб країна захищала мене, як я захищаю її —як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні
Павлу Лагойді 21. Від початку повномасштабного вторгнення хлопець захищав країну під Одесою, Миколаєвом, Херсоном і на Донеччині. Він — стрілець-зенітник 406 артилерійської бригади і відкритий гей. Його коханий — Владислав — теж у ЗСУ. Хлопці разом вже більше року, хоча більшість часу вони провели порізно, захищаючи країну на різних напрямках фронту. Нещодавно вони заручилися, однак, юридично перед державою, пара одне одному — ніхто.
“Наше життя кожного дня під загрозою. Я просто хочу, щоб мій Влад був поруч зі мною в будь-якій ситуації. Але за законом він не зможе забрати моє тіло, або прийти навідати мене в реанімації”, — пояснює хлопець.
Історія Павла не поодинока. У лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою, і щоб захистити свої права, люди вдаються до хитрощів.
У листопаді Лєда Космачевська опублікувала у Facebook допис, де оголосила про заручини. Але одружитися вона пообіцяла не своєму реальному партнерові, а другові дитинства, який служить у Збройних силах України від початку повномасштабного вторгнення і має партнера своєї статі. Восени 2022 року він запропонував дівчині одружитися, оскільки не має родичів першої ланки, і у випадку смерті, його партнер не матиме права розпоряджатися його тілом.
“Я розуміла, що ця пропозиція — про юридичний аспект. Коли ми обговорювали наш шлюб з другом, він розповів, що перед тим, як їхати на ротацію, більшість чоловіків його роти написали рапорти на одруження. Тобто вони можуть це зробити швидко, а він — ні”, — підсумовує Космачевська.
Вже невдовзі ситуація може змінитися. У березні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про цивільні партнерства — формат цивільного шлюбу для одностатевих та різностатевих пар. Зареєстровані цивільні партнери прирівнюватимуться до близьких родичів і матимуть схожі права та обов’язки. Наприклад, вони зможуть спільно володіти майном, успадковувати його, відвідувати один одного в реанімації, ухвалювати рішення в медичних закладах та розпоряджатися тілом у разі загибелі. Головна відмінність партнерства від шлюбу — вони матимуть простішу процедуру реєстрації та розірвання, а також партнерство не передбачає жодних прав і обов'язків стосовно дітей. Законодавці свідомо обійшли це питання.
Співавторка законопроєкту депутатка Верховної Ради України Інна Совсун розповідає, що ця ініціатива — реакція на звернення та історії ЛГБТ військових.
“Ми повинні виправити цю дискримінацію і показати, що цінуємо людей однаково, незалежно від того, кого вони кохають”, — каже депутатка.
Соціологічні опитування показують, що українці з кожним роком все більш толерантно ставляться до представників ЛГБТ спільноти. Якщо у 2016 році 60,4% людей не сприймали одностатеві пари, то у 2022 їх було вже 38,2%.
Цьогорічне дослідження КМІС та Національного демократичного інституту показало, що 56% опитаних підтримують цивільне партнерство для ЛГБТ пар. Цю ініціативу також публічно підтримали посольства 15 країн та Представництво ЄС в Україні. Проти висловилася Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка вважає, що під виглядом реєстрованих партнерств в Україні легалізують одностатеві шлюби.
Совсун пояснює, що наразі про одностатеві шлюби не йдеться. Адже для того, щоб дозволити шлюби одностатевим парам, треба змінювати Конституцію, а під час воєнного стану цього робити не можна. Однак, за словами депутатки, — це важливий крок на шляху до рівності. Як показує досвід інших країн, партнерство може бути як окремим інструментом для пар, які повʼязують шлюб із церковними уявленнями, так і переходом до визнання шлюбної рівності одно- та різностатевих пар.
“Є різні моделі, але світ рухається до вирівнювання прав одностатевих і різностатевих пар. В якому форматі — чи зі збереженням паралельно двох інститутів партнерств і шлюбів, або ж переходом тільки до шлюбів — різні країни по-різному еволюціонували. Але в будь-якому випадку тенденція до урівнювання в правах присутня і я впевнена, що вона не омине Україну, яка теж обрала європейський курс розвитку”, — каже Совсун.
1 червня Європейський суд з прав людини задовольнив позов гей пари проти України і визнав що неможливість легалізувати одностатеві стосунки є дискримінацією і порушує Європейську конвенцію з прав людини. Тепер Україна на шляху до євроінтеграції зобовʼязана це виправити. Совсун вважає, що це рішення суттєво вплине на підтримку законопроєкту у парламенті, який, пояснює вона, є більш консервативним ніж українське суспільство.
“Вони не можуть сперечатися з рішенням Європейського суду з прав людини. Я хочу подивитися на те, як депутати будуть пояснювати, чому не можна приймати закон, коли цього вимагає напряму ЄСПЛ в умовах, особливо коли ми активно працюємо над євроінтеграцією”, — каже Совсун.
Водночас, законодавиця радить запастися терпінням — оскільки законопроєкт обʼємний і передбачає дуже широкий перелік змін, то навіть за найсприятливіших обставин, його розгляд займе щонайменше півроку.
“Я не маю сумнівів, що законопроєкт про цивільне партнерство буде ухвалений, але ми маємо налаштуватися на марафон. Так само як із сертифікацією Стамбульської конвенції — це була десятилітня битва, яку ми виграли”, — говорить депутатка.
На рішення депутатів Павло чекає на фронті. Хлопець впевнений — зараз вдалий момент, щоб зрушити це питання, адже й він зокрема воює за цінності рівності та недискримінації.
“Люди не розуміють, для чого ми піднімаємо цю тему під час війни. Тому що до війни нас бачили, але нас не чули. А зараз ми хочемо, щоб нас побачили, нас почули, що ми також хочемо вільно жити у вільній країні. Я беру участь у цій війні і хочу, щоб моя країна захищала мене так, як я захищаю її”, — пояснює хлопець.
Крім того, вважає Лагойда, війна багато прояснила для кожного українця і зараз суспільство готове взяти на себе відповідальність за впровадження рівності. Хлопець пояснює це на прикладі своєї мами.
“До війни у нас були дуже натягнуті стосунки. Вона знала про мене, але ми про це майже не говорили. Тепер вона на це реагує спокійно. Раніше в неї був пріоритет виховувати мене так, як вона хотіла, а тепер — будь-ким хочеш, головне повертайся живим”.
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- Голос Америки
Британія підтримує ідею вступу України до НАТО за спрощеною процедурою
Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Про це заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України, пише Guardian.
Він припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.
У процесі створення так званої карти членства кандидати отримують оцінки та поради для виконання критеріїв НАТО щодо оборони та інших питань. Якби Україна пропустила цей етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу в 2020 році.
Виступаючи на конференції у Лондоні, Клеверлі відзначив, що реформування Збройних сил України відбувається під час війни: "Ми бачили, як Україна розвивалася, і розвивалася неймовірно швидко". Він додав, що генсек "Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог плану дій щодо членства виконуються".
"Я думаю, що позиція Сполученого Королівства була б дуже позитивною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнаючи, що пропозиція як Швеції, так і Фінляндії цього не вимагала, і українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії для вимоги членства в НАТО. через їхні дії на полі бою, - додав Клеверлі. - Я думаю, що всі союзники по НАТО це визнають".
Напередодні Голос Америки повідомляв, що висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше, а також на відміну від того, що останнім часом лунало від керівників таких держав як США, чи, наприклад Німеччина.
Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий "шлях" до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ після нарад міністрів оборони 15-16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники "не будуть обговорювати запрошення" України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, "наближення України до НАТО".
- Голос Америки
- Reuters
Конференція у Лондоні: Україна просить в Заходу ще $ 6 млрд. на відновлення. Обговорюють страхування інвестицій від воєнних ризиків
На конференції у Лондоні Україна закликала західні країни виділити ще понад 6 мільярдів доларів на проекти з відбудови у наступні 12 місяців. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми поставили перед собою амбітну мету – отримати зобов’язання на цю суму в результаті цієї конференції", – заявив Шмигаль на конференції із відбудови України.
За словами Шмигаля, Україна має справу з найбільшим проектом реконструкції в Європі з часів Другої світової війни.
Напередодні цієї конференції Денис Шмигаль провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він подякував Сполученим Штатам за “непохитну підтримку” України в час війни. Шмигаль заявив, що на конференції у Лондоні презентуватиме “дуже конкретні проекти, не просто декларації”, зокрема, в енергетичній сфері, в сільському господарстві та в продовольчому секторі.
Блінкен, своєю чергою, наголосив на важливості відновлення України, зауваживши, що Київ вже має працювати над створенням “максимально привабливого інвестиційного клімату”, щоб не лише перемогти у війні, але й забезпечити процвітання у майбутньому.
“Ми знаємо, що ми також повинні зосередитися на інших питаннях, не тільки на економічному відновленні України, але й на питанні економічного майбутнього, оскільки її успіх визначатиметься як на полі бою, її здатністю захищатись та, зрештою, стримувати подальшу російську агресію, так і успіхом країни – суспільства, яке вона будує, включаючи сильну та динамічну економіку, сильну та динамічну демократію”, - заявив Ентоні Блінкен.
За словами Блінкена, прем’єр-міністр Шмигаль на зустрічі має розповісти “про всі зусилля, які він і український уряд докладають для створення такого середовища, щоб створити міцну основу для успішної, динамічної України в майбутньому”.
Основний виклик для більшості компаній, які потенційно могли б інвестувати в Україну, це страхування від воєнних збитків і руйнувань. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про запуск Рамкової програми Лондонської конференції щодо страхування воєнних ризиків, яка може прокласти шлях до зменшення інвестиційних ризиків.
"Разом із нашими союзниками ми будемо продовжувати нашу підтримку оборони України та контрнаступу, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, поки вони продовжуватимуть перемагати у цій війні", — сказав Сунак.
Над програмою британського уряду буде працювати компанія Марш МакЛеннан. Її представники на конференції заявили, що схема страхування від воєнних ризиків має бути доступною в безпрецедентному масштабі та матиме державну підтримку
На Конференції з відновлення України у Лондоні зібралося понад 1000 осіб, які причетні до ухвалення рішень в державних та приватних секторах своїх країн.
Міжнародні банки розвитку створюють спільну інвестиційну платформу для України
19 міжнародних банків розвитку підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільної інвестиційної платформи для інвестицій в Україну.
Меморандум, підписано в ході Конференції з відновлення України, що триває цими днями в Лондоні, повідомили в Європейському банку реконструкції та розвитку.
Перший віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко привітала домовленість. "Координація інвестицій, особливо в приватному секторі, допоможе відновленню української економіки", - твітує урядовиця.
Домовленість про створення такої платформи було досягнуто на рівні міжнародних банків розвитку країн "Групи семи" ще в травні.
Серед банків-учасників інвестиційної платформи, крім ЄБРР, - банки розвитку з Японії, Італії, Канади, США, Великої Британії та Німеччини. Спільна інвестиційна платформа, за задумом, допоможе банкам, які не присутні в Україні, брати участь в проектах відбудови.
ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, прагне збільшити допомогу Україні ще до того, як завершиться війна. "Що більше Україна отримає підтримки зараз, то більше економіка зможе відновитись", - cказала в інтерв'ю Голосу Америки президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Вона наголосила на тому, що український бізнес продовжує працювати, попри складнощі, вважаючи це важливим внеском до перемоги. "Бізнес постраждав, але багато компаній вижили. Це дуже важливо, бо зменшує ціну відбудови", - заявила Рено-Бассо.
- Голос Америки
Євросоюз узгодив 11-й пакет санкцій проти Росії та постачальників Кремля
Посли ЄС 21 червня узгодили 11-й пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, таке рішення має на меті посилення експортних обмежень для організацій, що підтримують Кремль.
“Це завдасть ще одного удару по військовій машині Путіна”, - написала фон дер Ляєн у Twitter, вітаючи політичну домовленість послів.
Швеція, котра головує наразі у Раді ЄС, повідомляє своєю чергою, що пакет санкцій містить низку заходів, спрямованих на протидію ухиленню Росії та її постачальників встановленим обмеженням.
Урсула фон дер Ляєн також запевнила, що розроблений інструмент боротьби з обходом санкцій не дозволить Росії отримати товари, що підпадають під санкції.
Як повідомляв Голос Америки, ухваленню попереднього - 10-го - пакету санкцій передували напружені перемовини. 10-й пакет включав посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, котрі використовує Росія.
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