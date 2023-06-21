МОК іще вирішує, чи допускати росіян і білорусів до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет ще має достатньо часу, щоб вирішити, чи братимуть російські та білоруські спортсмени участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі наступного року.

МОК ввів санкції проти Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але на початку цього року рекомендував дозволити росіянам і білорусам повернутися до міжнародних змагань як нейтральних спортсменів.

Відтоді чимало міжнародних спортивних федерацій вимагають від російських і білоруських атлетів змагатися без прапора чи гімну, а спортсменів, які підтримують війну або працюють за контрактом з військовими чи службами національної безпеки, виключили. Але це не включає Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, окреме рішення ще має прийняти МОК.

"Я думаю, що це (рішення) має бути гнучким, тому що це мінлива ситуація. Ми приймемо рішення щодо Парижа, коли буде відповідний час, і буде достатньо часу для прийняття цього рішення", – додав речник МОК Марк Адамс.

Париж прийматиме Літню олімпіаду з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Відбіркові змагання в багатьох видах спорту вже тривають, а російські та білоруські спортсмени змагаються з атлетами з азійських країн.

Раніше у ПАРЄ закликали не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов, а понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як "нейтральні" особи.

Окремо до цих заяв долучилася мерка Парижа Анн Ідальго. Вона неодноразово заявляла про те, що російських і білоруських спортсменів не вітатимуть у Парижі, "поки бомби і далі падають на Україну".

У статті використано матеріали Reuters