Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, вона опиниться у війні проти НАТО - проект резолюції у Сенаті

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час прес-конференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.

Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.

"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО".

Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію, заявив сенатор Блументал.

"Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated - ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу".

У відповідь на прохання журналістки Української служби Голосу Америки Катерини Лісунової прокоментувати заяви Білого дому про те, що Вашингтон не надає Україні зброю далекого радіусу дії, "щоб не провокувати Росію", Грем заявив: "Вони говорили це про все, що якщо відправлять танки - це буде провокацією, якщо відправлять HIMARS - це буде провокація".

"Ми не намагаємось вторгнутись у Росію - ми намагаємось змусити Росію покинути Україну без застосування американських військових. Тож якщо ви не хочете використати сили на землі - а я не хочу цього, - то надайте їм ресурси, щоб вдарити по росіянах, якомога сильніше, у межах території України. ATACMS працюють краще, ніж HIMARS. HIMARS були ефективними. Танки були ефективними. Тому нам треба F-16, щоб мати кращу повітряну оборону для сил України на землі. Тож ця "драма" триває".

Грем додав: "Щоразу, коли ми готуємось відправити значне підсилення, вони кажуть ці речі. Фокусуйтесь на результаті. Результат - це вигнати росіян з України, стабілізувати світ, а про вторгнення до Росії не йдеться. Йдеться про зупинення агресії в Україні, попередження для Китаю. А тепер йдеться про те, що якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО".

Блументал нагадав про історію питання надання американської зброї Україні у протистоянні російській агресії: "Повертаючись до 2014 року, коли я був у (сенатському) Комітеті з питань озброєння, ми закликали надати (Києву) смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації, а тоді це був президент Обама: "Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію". Що ж, вторгнення сталось все одно. І це була відповідь на вторгнення у 2014".

"Тепер ідеться про (повномасштабне) вторгнення 2022, і сенатор Грем цілком правий: HIMARS, машини піхоти Bradley і Stryker, танки Abrams, Leopard і Challenger - на кожному кроці існує страх, й він нераціональний, але він, як виявилось, необґрунтований, що Володимир Путін якимось чином буде загострювати (ситуацію).

І кожного дня, коли ця війна продовжується, - це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру, знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв - це і є ескалація. І ми боїмось, що він і далі загострить ситуацію таким чином, що йтиметься про Статтю 5 (статуту НАТО). І ніхто не хоче відправляти американські сили туди на поле бою", - додав сенатор-демократ.