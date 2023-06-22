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Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, вона опиниться у війні проти НАТО - проект резолюції у Сенаті
Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час прес-конференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.
Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.
"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО".
Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію, заявив сенатор Блументал.
"Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто (Eviscerated - ред.), якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу".
У відповідь на прохання журналістки Української служби Голосу Америки Катерини Лісунової прокоментувати заяви Білого дому про те, що Вашингтон не надає Україні зброю далекого радіусу дії, "щоб не провокувати Росію", Грем заявив: "Вони говорили це про все, що якщо відправлять танки - це буде провокацією, якщо відправлять HIMARS - це буде провокація".
"Ми не намагаємось вторгнутись у Росію - ми намагаємось змусити Росію покинути Україну без застосування американських військових. Тож якщо ви не хочете використати сили на землі - а я не хочу цього, - то надайте їм ресурси, щоб вдарити по росіянах, якомога сильніше, у межах території України. ATACMS працюють краще, ніж HIMARS. HIMARS були ефективними. Танки були ефективними. Тому нам треба F-16, щоб мати кращу повітряну оборону для сил України на землі. Тож ця "драма" триває".
Грем додав: "Щоразу, коли ми готуємось відправити значне підсилення, вони кажуть ці речі. Фокусуйтесь на результаті. Результат - це вигнати росіян з України, стабілізувати світ, а про вторгнення до Росії не йдеться. Йдеться про зупинення агресії в Україні, попередження для Китаю. А тепер йдеться про те, що якщо вони використають ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО".
Блументал нагадав про історію питання надання американської зброї Україні у протистоянні російській агресії: "Повертаючись до 2014 року, коли я був у (сенатському) Комітеті з питань озброєння, ми закликали надати (Києву) смертоносну зброю. Відповідь від адміністрації, а тоді це був президент Обама: "Ні, тому що ми не хочемо провокувати Росію". Що ж, вторгнення сталось все одно. І це була відповідь на вторгнення у 2014".
"Тепер ідеться про (повномасштабне) вторгнення 2022, і сенатор Грем цілком правий: HIMARS, машини піхоти Bradley і Stryker, танки Abrams, Leopard і Challenger - на кожному кроці існує страх, й він нераціональний, але він, як виявилось, необґрунтований, що Володимир Путін якимось чином буде загострювати (ситуацію).
І кожного дня, коли ця війна продовжується, - це день, коли він загострює війну. Він атакує інфраструктуру, знищення дамби спричиняє хвороби, втрату врожаїв - це і є ескалація. І ми боїмось, що він і далі загострить ситуацію таким чином, що йтиметься про Статтю 5 (статуту НАТО). І ніхто не хоче відправляти американські сили туди на поле бою", - додав сенатор-демократ.
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“Це божевілля” - конгресмен Тед Ліу, колишній військовий США, пристрасно закликав надати Україні ATACMS та зміцнити повітряні сили
Конгресмен Тед Ліу, колишній військовий ВПС США, під час виступу з трибуни Конгресу закликав надати Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS.
“Ми повинні надати українцям зброю, яка необхідна для перемоги. Чесно кажучи, це не має жодного сенсу: чому ми даємо їм HIMARS, але чомусь кажемо: «О, тут є якась червона межа, і ми не можемо дати їм цю систему», лише тому, що ця система сягає трохи далі. Звичайно, ми можемо це зробити і повинні. Нам треба це зробити”, - наголосив конгресмен Ліу перед голосуванням за проект резолюції у Комітеті із закордонних справ, що закликає адміністрацію президента США надати Україні достатню кількість ракет ATACMS.
“Я твердо вірю в мир і дипломатію. Я вважаю, що найшвидший спосіб досягти миру – це переконати Володимира Путіна, що він не зможе перемогти в Україні військовим шляхом. Поки він це не зрозуміє, він буде продовжувати війну в Україні”, - наголосив конгресмен від штату Каліфорнія, який прослужив в американському війську понад 25 років, з них чотири роки - на бойовій службі у Військово-повітряних силах США, зокрема, в Гуам та Іраку.
“Я чітко розумію, що у війні перемагає та сторона, яка робить вибір перемогти", - сказав законодавець.
"Мені дуже приємно, що зараз ми починаємо бачити, як країни НАТО ухвалюють рішення підтримати Україну, щоб вона могла перемогти. Недостатньо просто підтримати українців, щоб вони не програли. Якщо ми так будемо робити, є великий ризик, що ми програємо. Американська громадськість і наші союзники по НАТО не можуть продовжувати фінансувати Україну рік за роком, і рік за роком. Американська громадськість цього просто не витерпить. Тому ми повинні ухвалити рішення про перемогу”, - заявив американський законодавець. Відео з виступом у Конгресі офіс законодавця опублікував у мережі Twitter.
Тед Ліу привітав рішення адміністрації Джо Байдена дозволити тренувати українців на американських винищувачах F-16.
“Прослуживши у ВПС на бойовій службі, я вважаю, це божевілля - дивитися на сучасну війну і не визнати, що повітряні сили є критичними. Повітряні можливості є критичними. Я радий, що країни НАТО нарешті прийшли до цієї точки зору”, - зазначив член Палати представників від Демократичної партії.
Тед Ліу також наголосив, що в разі поразки України, Сполученим Штатам доведеться витратити значно більше грошей, ніж зараз виділяється на підтримку України. “Тому що на той момент нам треба буде витратити значно більше грошей на фінансування кожної країни НАТО, яка буде робити все можливе, щоб Росія не напала на них далі”, - сказав конгресмен-демократ Ліу.
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу підтримав резолюцію про надання Україні ракет ATACAMS у середу, 21 червня і направив її на голосування у Палаті представників. Резолюція набуде чинності після того, як за її проголосують обидві палати Конгресу. Резолюція - не закон, вона не має обов'язкової сили до виконання, однак вона фіксує точку зору Конгресу США в цьому питанні.
Конгресмен від Республіканської партії Майкл Маккол - один із підписантів проекту резолюції, перед голосуванням наголосив: якщо США вирішили допомагати Україні, то “повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі”.
“Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.
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