Естонія видала США росіянина, якого звинувачують у передачі РФ технологій для війни в Україні

Росіянин Вадим Конощенок, який за підозрами є діючим офіцером ФСБ, постане перед судом в американському Брукліні сьогодні за звинуваченнями у створенні мережі закупівель та відмивання коштів для російського уряду. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Влада Естонії заарештувала Конощенка в грудні за запитом Сполучених Штатів, і передала його до США 13 червня.

"За звинуваченнями, він був ключовим учасником схеми, призначеної, щоб надавати виготовлену в США електроніку та боєприпаси на підтримку російської війни та розробки зброї, в порушення експортних обмежень, економічних санкцій та кримінального законодавства", - заявив прокурор США Бреон Піс.

Американські прокурори вимагають, щоб підозрюваний залишався під вартою до суду, вказуючи на високий ризик втечі.

В Мін'юсті США подякували Естонії за співпрацю в руйнуванні воєнної машини Кремля.

"Вадим Конощенок, за звинуваченнями, надавав сучасні американські технологічні товари та боєприпаси Росії для використання в незаконному та неспровокованому вторгненні до України, - заявив директор програми Міністерства юстиції США KleptoCapture Адамс. - Далеко від поля бою на Конощенка тепер чекає правосуддя в американському суді завдяки рішучій підтримці естонських партнерів та федеральних прокурорів і агентів, які присвятили час та талант руйнуванню воєнної машини Кремля".

В грудні прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом росіянам і двом громадянам США у незаконному отриманні чутливих технологій США та боєприпасів для передачі російській армії.

Сім обвинувачених пов’язані з двома московськими компаніями з оптової торгівлі машинами та обладнанням, які діяли під керівництвом Федеральної служби безпеки Росії або ФСБ, правонаступника радянського КДБ, згідно з обвинувальним висновком від 5 грудня, оприлюдненим у вівторок.

Дві компанії «Сернія Інжиніринг» і ТОВ «Сертал», разом із кількома іншими, які вважаються «важливими для воєнної машини Російської Федерації», перебувають під санкціями міністерств фінансів і торгівлі США після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

У обвинувальному акті йдеться, що “Сернія” очолювала «мережу незаконних закупівель», ухилялась від санкцій США та Заходу, щоб «придбати важливу військову техніку та технології подвійного призначення, включаючи напівпровідники, для російської армії, ВПК та науково-дослідних установ».

Згідно з обвинуваченням, так звана "мережа Сернія" діяла щонайменше з 2017 року, і один обвинувачений нібито намагався незаконно переправити до Росії ще минулого місяця тисячі куль, які використовуються в снайперських гвинтівках.

Щоб приховати участь російського уряду та справжню особу кінцевих користувачів, “Сернія” і “Сертал” керували великою мережею підставних компаній і банківських рахунків по всьому світу, а поставки здійснювалось в основному через Естонію, Фінляндію, Німеччину та Гонконг, згідно з обвинуваченням.

Конощенок, який проживав в Естонії, нібито відправляв, або контрабандою вивозив електроніку подвійного призначення американського походження, тактичну амуніцію військового класу та інші експортно-контрольовані товари з балтійської країни до Росії.

У жовтні Конощенка зупинили на естонському кордоні з 35 різними видами чипів та інших електронних компонентів, а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм (приблизно 0,26 дюйма), які використовуються у військових снайперських гвинтівках, згідно з обвинуваченням.

Наприкінці листопада його знову зупинили на російсько-естонському кордоні з приблизно 20 гільзами, що містили тисячі американських куль, у тому числі тактичних і військових снайперських патронів калібру .338, йдеться в документах обвинувачення.