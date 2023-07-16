Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена - США

Сполучені Штати закликають Росію припинити використовувати продовольство як зброю і продовжити Чорноморську зернову угоду, що дозволяє експорт українського збіжжя через заблоковані РФ порти.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Україна готова й надалі продовжувати експортувати продовольство. Росія повинна припинити використовувати продовольство як зброю і грати з життям тих, хто залежить від цих поставок, а Чорноморська зернова ініціатива повинна бути продовжена, розширена і повністю реалізована на благо людей в усьому світі".

Американська дипмісія у Києві нагадує заклик Держдепу про те, що існує нагальна потреба продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу, забезпечивши кораблям доступ до портів України, щоб більше продовольства могло потрапити на світові ринки. Також там наводять історію українського фермера Володимира, який, як і тисячі аграріїв України працюють над тим, щоб українське сільське господарство годувало світ, навіть коли їхня країна стикається з війною та невизначеністю.

Тим часом, як пише Reuters, з Одеського порту вранці в неділю вийшло останнє судно в межах угоди перед закінченням її дії - 17 липня. Росія не погоджувалася реєструвати нові кораблі з 27 червня.

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерріш чекає відповіді від президента Росії Володимира Путіна щодо пропозиції продовжити угоду.

Під час телефонної розмови в суботу Путін сказав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі, що зобов'язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства та добрив ще не виконані, повідомили в Кремлі. Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

За рік з часу підписання Чорноморська ініціатива, як повідомляє ООН, уможливила експорт понад 32 мільйонів тонн продовольчих товарів з українських портів до 45 країн світу, а понад 725 000 тонн пшениці, наданої через Світову продовольчу програму, допомогла впоратися з голодом у найбідніших державах.

В організації повідомляють, що 51% перевезеного продовольства в межах ініціативи, укладеної за посередництва ООН і Туреччини, склала кукурудза, 27% - пшениця, 6% - соняшник, 5% - соняшникова олія. Угода допомогла знизити світові ціни на продукти харчування на 11,6% після різкого зростання їх від початку повномасштабної російської війни в Україні.

У статті використано матеріали Reuters