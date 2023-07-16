Південна Корея надасть Україні обладнання для розмінування

Південна Корея надасть Україні більше обладнання для розмінування та більше гуманітарної допомоги, заявили представники Сеула після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва.

"Ми думаємо розширити підтримку міношукачів і обладнання для розмінування, оскільки потреба України в них була оцінена як надзвичайно велика", – сказав заступник радника Юна з національної безпеки Кім Те Хьо.

Юн пообіцяв збільшити допомогу під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у суботу під час раптового візиту до Києва після участі в саміті НАТО в Литві та відвідування Польщі, де він висловив солідарність з Україною.

На прес-конференції після суботньої зустрічі із Зеленським Юн сказав, що Південна Корея надасть "більший масштаб військових постачань" Україні цього року після торішніх постачань нелетальних товарів, таких як бронежилети та шоломи.

Нагадаємо, за словами Зеленського, це був перший візит в історії відносин України та Південної Кореї, і на якому обговорюється "все, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для нормованого міжнародного порядку".

"Повернення депортованих дорослих і дітей, імплементація Формули Миру та підготовка Глобального Саміту Миру, продовольча та енергетична безпека та економічне співробітництво... Я впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим націям і глобальним позиціям України та Республіки Корея", – написав президент України у Twitter.

Південна Корея є союзником США та значним експортером зброї, яку купує, зокрема, сусідня з Україною Польща. Але досі Сеул, посилаючись на своє законодавство, що не дозволяє надавати летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни, та на вплив Росії на Північну Корею, уникав постачання зброї в Україну, обмежуючись наданням гуманітарної та фінансової допомоги.

Під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в четвер Юн заявив, що Південна Корея може бути хорошим партнером у відбудові України. "Ми розглядаємо вторгнення Росії в Україну як виклик свободі, правам людини та верховенству права міжнародної спільноти", – сказав Юн.

На думку оглядачів, яких цитує Reuters, хоча візит Юна не був цілком несподіваним, він "дуже важливий", враховуючи, що небагато інших азійських лідерів відвідували Україну. Але, на їхню думку, ще зарано говорити про те, чи візит Юна означатиме зміну політики в бік надання більшої підтримки України.