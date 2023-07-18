РФ безвідповідально заохочує цивільних їхати через зону бойових дій в Криму - ISW

Підрив Кримського мосту в понеділок призвів до значних заторів на шляхах, але замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму, російська та окупаційна влада заохочують росіян їхати через зону бойових дій, відзначає американський Інститут вивчення війни.

"Російська та окупаційна влада все ж продовжує просувати окупований Крим для туризму, закликаючи росіян їхати через зону бойових дій, замість того, щоб радити їм уникати цього, як це робив би відповідальний уряд", - йдеться в огляді ISW за 17 липня. Аналітики вказують, що деякі військові блогери в Росії навіть зауважували, що напад на міст не має зменшити потік туристів.

В українському уряді побачили прояв тероризму в тому, що Росія спрямовує населення на окуповану територію України в обʼїзд. На цьому у коментарі Голосу Америки напередодні наголосила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Це знов таки прояв тероризму ворожого, тому що вони намагаються наситити регіон, де очікують просування сил оборони, мирним населенням. Ховатись за мирними знов”, – сказала Гуменюк в понеділок.

Керченський міст, зауважують аналітики, був одним із двох сухопутних шляхів для військових поставок до окупованих частин Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В ISW вказують - напад на міст, ймовірно, матиме тривалий вплив на російські поставки до окупованих районів півдня України.

В Білому домі напередодні припустили, що удар по мосту не матиме відчутного впливу на стратегічну здатність Росії використовувати півострів для переміщення своїх військових сил.

"Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії, на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все ще стоять в обороні. Вони все ще воюють з українськими силами, все ще намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військ в Україні. Тож я припускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу", - сказав пресі координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.