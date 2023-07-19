Актуально
Україна застерігала про Путіна ще 20 років тому, кажуть відкриті британські архіви
Документи британського уряду часів прем’єр-міністра Тоні Блера (на посаді 1997-2007) показують, що Україна ще на початку президенства Путіна застерігали західних партнерів про небезпеку світогляду, що утверджувався тоді в Кремлі.
Аналізуючи розкриті архівні документи, коментатори нагадують, що на початку двотисячних років Велика Британія, а також США та інші західні країни були готові до якнайтіснішої співпраці з Москвою і вважали Росію потенційно близьким союзником та корисним партнером.
У нас надто рожеві погляди на Путіна...Роджер Лідл, радник прем’єр-мінстра Блера
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший (на посаді 2001-2009) також тоді схвально відгукувався про Путіна, який обіцяв американцям допомогу Росії у боротьбі тероризмом після нападів у США 11 вересня 2001 року.
Вже тоді, як вказують записи, Україна застерігала, щоб Захід обережно дивився на Путіна, але ті застереження Києва сприймалися скептично зокрема через недовіру до тодішнього українського президента Леоніда Кучми.
Восени 2000 року у Києві був викрадений і вбитий журналіст Георгій Ґонґадзе, а оприлюднені згодом записи розмов з кабінету президента Кучми давали підстави для підозр про причетність найвищого українського керівництва до злочину.
«В той час, коли лейбористський прем’єр-міністр, ставши першим західним лідером, який відвідав Путіна в Москві, і доводив, що пану Путіну треба дати місце за найвищим міжнародним столом, документи оприлюднені Національним архівом показують, що в українських посадовців вже тоді наростали моторошні побоювання», - доходить висновку газета Independent.
У квітні 2000 року Владімір Путін обрав Лондон для свого першого закордонного візиту.
В Британії лунала стурбованість повідомленнями про звірства російської армії в Чечні, але Блер, хоча й говорив про важливість прав людини, виправдовував російську війну проти чеченців необхідністю боротьби з тероризмом.
Документи показують, що деякі посадовці в Лондоні, зокрема головний радник Блера Роджер Лідл вже тоді прислухалися до українських застережень про нового російського керівника.
«Українці, щоправда, пригнічені тим, що більшість Європи і нова адміністрація США ними нехтують. У нас надто рожеві погляди на Путіна (який за їхніми словами - кмітливий, презентабельний силовий політик, але не демократичний герой), і ми зневажаємо Україну», - цитує звіт Роджера Лідла газета Guardian.
Це міф, що ми завжди на нього тиснули і принижували Росію.Тоні Блер
Звіти й записи з британського архіву також показують, що уряд Тоні Блера не підтримував конкретні кроки України до Європейського Союзу, хоча українці і деякі британські посадовці вважали, що Лондон мав би прислухатися до бажань Києва.
З архівів відомо про листа президента Кучми до прем’єр-міністра Блера з проханням, аби Британія допомогла зі зближенням України з ЄС і НАТО, але британська підтримка була прохолодною.
Після початку лютневого вторгнення Росії в Україну 2022 року Тоні Блер стверджував, що Владімір Путін змінився.
«Перший Путін, якого я зустрів, дивився в бік Заходу, прагнув добрих відносин з Заходом… Я вважаю, що потім він побачив, що реформувати і змінювати Росію надто важко і він вирішив зміцнювати владу автократичним способом, а тоді став російським націоналістом. У другому втіленні, якщо можна так сказати, Путін був холоднокровний, хитрий і жорстокий, але все ще раціональний за мірками щодо нього. Тепер є побоювання, що він повністю відірваний від реалій і оточений людьми, які не кажуть йому правду… Колись в мої часи люди навіть говорили про те, що Росія могла стати членом Європейського Союзу і як її можна було залучити буквально до структур НАТО… Це міф, що ми завжди на нього тиснули і принижували Росію. Проблеми Росії не є результатом приниження з нашого боку - це результат поганого уряду в Росії», - сказав Тоні Блер в інтерв’ю американському новинному телеканалу CNN у травні 2022 р.
Всі новини дня
Голова МІ6 поділився оптимізмом щодо контрнаступу України, розповів, як британці зривають поставки зброї до РФ за допомогою ШІ
ПРАГА (AP) — Британські шпигуни вже використовують штучний інтелект (ШІ), щоб перешкоджати постачанню зброї в Росію, заявив у середу глава британського агентства MI6, прогнозуючи, що західним шпигунам доведеться все більше зосереджуватися на відстеженні зловмисного використання ШІ ворожими державами.
У своїй промові, Річард Мур назвав машинне навчання як величезним потенційним активом, так і серйозною загрозою, а також заявив, що співробітники британської зовнішньої розвідки «об’єднують свої навички зі штучним інтелектом і масштабними даними, щоб ідентифікувати та перешкоджати надходженню зброї до Росії для використання проти України».
Називаючи Китай «єдиним найважливішим стратегічним фокусом» для свого агентства, Мур сказав, що «ми будемо дедалі частіше отримувати розвідувальні дані про те, як ворожі держави використовують ШІ у шкідливий, безрозсудний і неетичний спосіб».
Мур, який раніше попереджав, що Захід відстає від конкурентів у перегонах ШІ, сказав, що його служба «разом із союзниками має намір виграти перегони, щоб опанувати етичне та безпечне використання ШІ». Але він переконаний - штучний інтелект не замінить потребу в людях-шпигунах, стверджуючи, що «людський фактор» залишатиметься вирішальним в епоху швидкого розвитку машинного навчання.
«Поки штучний інтелект тралить океан інформації з відкритих джерел, ще більш цінною стає інформація отримана за допомогою добре закинутої вудки, таємниці поза мережами», — сказав він.
«Унікальні характеристики агентів-людей у потрібних місцях стануть ще важливішими», - сказав він і підкреслив здатність шпигунів «впливати на рішення всередині уряду чи терористичної групи».
Мур сказав, що контрнаступ України виявився «важким», але заявив, що оптимістично налаштований на успіх
Мур також сказав аудиторії в резиденції британського посла в Празі, що російська військова кампанія в Україні вичерпалася і «існує мало шансів на відновлення російських військ». Він сказав, що контрнаступ України виявився «важким», але заявив, що оптимістично налаштований на успіх.
Мур сказав, що уряд президента Путіна розривають «продажність, внутрішні чвари та бездушна некомпетентність», а заколот лідера найманців "Групи Вагнера" Євгена Пригожина «викрив невблаганний розпад нестабільної автократії, якою керує Путін».
Він звинуватив Росію у використанні "Вагнера" як засобу імперіалізму в Африці, пропонуючи лідерам Центральноафриканської Республіки, Малі та інших країн «фаустівський пакт» про захист в обмін на передачу мінеральних багатств Росії.
Мур також вказав, що Іран розпалює конфлікт в Україні, постачаючи Росії безпілотники та іншу зброю, що, за його словами, «викликало внутрішні чвари на найвищому рівні режиму в Тегерані».
Публічна промова про шпигунство все ще є новинкою для британських спецслужб. Уряд відмовлявся навіть підтвердити існування MI6 до 1992 року, а публічні виступи її керівників нечасті. Мур вирішив виступити в середу в столиці Чехії, де в 1968 році відбувся рух за свободу «Празька весна», розгромлений радянськими танками.
В єдиній іншій публічній промові Мура після того, як він став головою Секретної розвідувальної служби (МІ6) майже три роки тому, він також говорив про силу та загрозу ШІ. У зверненні в листопаді 2021 року він звинуватив Захід у тому, що він повільно рахується з руйнівним впливом штучного інтелекту та відстає від противників, які «вливають гроші й амбіції» в штучний інтелект та інші передові технології.
У цій промові він сказав, що Китай є «єдиним найбільшим пріоритетом» агентства, і сказав, що Британія та її союзники «повинні протистояти та стримувати дії Росії, які суперечать міжнародній системі, заснованій на правилах».
Через три місяці Росія вторглася в Україну.
"Ми будемо боротися і переможемо" - Дмитро Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН. Відео
“Ні геноциду під виглядом миру! Ми будемо боротися і переможемо. Бо ми хочемо жити". З такими словами міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Генасамблеї ООН, яка зібралась на відкриті дебати, аби обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.
ППО, боєприпаси, довгострокова підтримка України: підсумки “Рамштайн-14”. Відео
Забезпечення нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони та боєприпасах, а також довгострокова підтримка України - такими були основні теми 14-го засідання у форматі “Рамштайн”. Подробиці – від Остапа Яриша.
"Світ не має вводитись в оману останньою брехнею Москви", – Міллер. Відео
Одразу після припинення участі у Чорноморській зерновій угоді, що поставило під загрозу найуразливіші країни світу, Росія запустила ракети й безпілотні дрони на Одесу.
Форум