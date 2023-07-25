ООН відкидає заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у вівторок закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі щонайменше 50 українських військовополонених, які загинули минулого року під час вибуху в слідчому ізоляторі в Донецькій області. ООН відкинув твердження Москви, що військовополонені були вбиті ракетою.

В’язні, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули внаслідок вибуху 28-29 липня 2022 року. На неперевірених відеоматеріалах російських ЗМІ видно обгорілі залишки в’язниці та обвуглені тіла.

Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в'язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в'язнями.

Міністерство оборони Росії не відразу відповіло на електронний запит про коментар. Москва раніше заперечувала жорстоке поводження з військовополоненими.

«Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та їхні родичі заслуговують на правду та притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права», – заявив Верховний комісар з прав людини Фолькер Тюрк у зверненні до журналістів.

ООН заявила, що провела численні інтерв’ю з постраждалими та проаналізувала додаткову інформацію, додала, що інцидент «не був спричинений ракетою HIMARS».