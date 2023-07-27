Костін назвав "історичним кроком" повідомлення, що США нададуть МКС дані про воєнні злочини Росії

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, планував визнати себе винним за звинуваченнями в ухиленні від оподаткування, але після того, як федеральний суддя піддала сумніву умови угоди, яку його адвокати досягли з прокуратурою, молодший Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину.

Гантер Байден прибув до федерального суду у східному місті США Вілмінгтон, штат Делавер, щоб визнати себе винним за звинуваченнями в несплаті податків на 100 000 доларів США у 2017 та 2018 роках із доходу понад 1,5 мільйона доларів США за обидва роки, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Ймовірно, ця угода позбавила б його тюремного терміну.

Але суддя США Меріеллен Норейка відмовилася прийняти угоду. Вона поставила під сумнів умови угоди, яку його адвокати уклали з прокуратурою, зокрема щодо загального імунітету від майбутнього судового переслідування в рамках інших розслідувань, включаючи закордонні ділові угоди Гантера Байдена, які, як стверджують республіканці, приносили фінансову вигоду його батькові до того, як він був обраний президентом.

Адвокати Гантера Байдена швидко провели перемовини з прокурорами в залі суду і, здавалося, досягли нової угоди, яка охоплює податкові питання Гантера Байдена з 2014 по 2019 рік, визнали вживання кокаїну та володіння зброєю, погодившись, що це не дає йому імунітету від будь-якого іншого потенційного переслідування.

Але ця домовленість також не спрацювала і Гантер Байден не визнав себе винним у податкових звинуваченнях. Норейка призупинила розгляд справи, але сказала, що вона може пізніше затвердити угоду між адвокатами Гантера Байдена та прокурорами, коли буде рішення щодо формулювань угоди.

Умови початкової угоди про визнання провини у зв’язку з обвинуваченнями в тому, що він не сплатив податки в 2017 і 2018 роках, досягнутої між адвокатами Гантера Байдена та федеральним прокурором, оголосили минулого місяця.

Але Норейка мала їх затвердити. У більшості випадків американські судді приймають угоди про визнання провини, укладені заздалегідь між прокурорами та адвокатами захисту, але не завжди, і судді мають право переглядати умови та винести власний вирок.

Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, намагалися змусити Норейку відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації його батька.

Однак початкову угоду про визнання провини погодив федеральний прокурор Девід Вайс у рідному для Байденів штаті Делавер. Вайса призначив колишній президент США Дональд Трамп, нині провідний кандидат у президенти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У вівторок законодавці-республіканці подали Норейці, яку також призначив Трамп, заяву, яка включала нещодавні свідчення в Конгресі від двох федеральних агентів зі збору податків, які стверджували, що посадовці Служби внутрішніх доходів і Департаменту юстиції США були поблажливими до Гантера Байдена при врегулюванні податкових звинувачень проти нього.

Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, про які республіканці стверджували, маючи мало доказів, що він використовував для перерахування мільйонів доларів своєму батькові після закінчення терміну його віце-президентства в 2017 році та до того, як він балотувався на пост президента в 2020 році.

Президент Байден висміяв ці звинувачення, нещодавно сказавши: «Де гроші?» або просто відмовлявся відповідати на запитання журналістів щодо звинувачень республіканців.

Спікер Палати представників Кевін Маккарті у вівторок припустив, що республіканська більшість у Палаті представників може розпочати розслідування щодо імпічменту президента Байдена за звинуваченнями щодо його сина та щодо того, чи президент отримав фінансову вигоду.

Гантер Байден, який публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку, також був звинувачений в окремій справі про зберігання вогнепальної зброї. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди, наприклад ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю.

В статті використано матеріали Associated Press і Reuters.