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- Голос Америки
В Білому домі не бачать загрози від "Групи Вагнера" для НАТО
Наразі безпосередньої загрози для НАТО з боку бойовиків "Групи Вагнера" немає, а ті "вагнерівці", які залишились в Україні, ймовірно, не мають значного впливу на бойові дії. Такими оцінками поділився з пресою координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, Кірбі сказав, що, за наявною інформацією певна частина бойовиків "Групи Вагнера" перемістилась до Африки, "намагаючись збільшити нестабільність там", дехто ще в Україні, а частина бойовиків перемістилась до Білорусі.
"Нам невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку "Група Вагнера" становить для Польщі чи інших союзників по НАТО і ми за цим, очевидно, уважно слідкуємо", - наголосив посадовець.
Кірбі підтвердив, що США віддані зобов'язанням в рамках Статті 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного є нападом на всіх і навів слова президента США Джо Байдена про те, що США захищатимуть "кожний дюйм території НАТО".
Як повідомляв Голос Америки, влада Польщі підозрює, що найманці “Групи Вагнера” готують провокації на кордоні з ЄС, зокрема вони можуть перевдягнутися у форму білоруських прикордонників і сприяти мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самі вдавати із себе мігрантів та перетнути кордон.
“Ситуація стає все більш небезпечною... Швидше за все, вони [вагнерівці] будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі, щоб дестабілізувати Польщу”, – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції, повідомляє Reuters.
“Це створює додаткові загрози”, – вважає Моравецький.
Олександр Лукашенко 1 серпня заявив, що Польща має бути вдячною Білорусі, за те, що та стримує бойовиків "Групи Вагнера".
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- Голос Америки
Ісландія першою з країн Європи призупинила роботу посольства у Росії та збільшує присутність в Україні
Ісландія першою серед європейських країн та країн НАТО призупинила роботу посольства в Росії.
“Рішення призупинити роботу посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин”, – сказано у заяві Міністерства зовнішніх справ Ісландії. А причинами рішення названо те, що “комерційні, культурні та політичні відносини впали до найнижчого рівня за весь час”.
Того ж дня МЗС Ісландії оголосило про збільшення присутності в Україні. Для цього відомство використовуватиме приміщення посольства Литви у Києві – між країнами підписано Меморандум про взаєморозуміння (наразі країна не планує відкривати посольство у Києві).
Ісландія планує посилити свою присутність на знак солідарності з Україною під час нелегітимної агресії Росії проти України, сказано у офіційній заяві.
Міністр закордонних справ Ісландії разом із іншими скандинавськими колегами закликав “максимально активізувати трансатлантичні зусилля для прискорення перемоги України”.
Реакція Росії прозвучала ще у червні після озвучення рішення Ісландії про зниження рівня дипвідносин з Росією. Тоді у МЗС Росії пообіцяли, що “неминуче настане відповідна реакція”.
Як повідомляв Голос Америки, з часу вторгнення Росії до України російських дипломатів зі своїх країн висилали США, Норвегія, Естонія, Нідерланди, Австрія, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Велика Британія та інші країни.
"Одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника", – Девід Дептула. Відео
"Дозвольте мені відповісти на запитання щодо тих, хто стверджує, що винищувачі, такі як F-16 вразливі до протиракетної оборони "земля-повітря". Подивіться, одна з місій, для виконання яких призначений F-16, називається "придушення протиповітряної оборони противника". Вони створені для цього!"
- Голос Америки
Без рукостискань – на змаганнях з тенісу в США попереджають про ситуацію між українцями і “нейтральними” суперниками
Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк вибороли перші перемоги на турнірі WTA500 у Вашингтоні. Напередодні глядачів у США попередили, що рукостискань між українськими спортсменами та спортсменами “під нейтральним прапором” не буде.
У США, на відміну від британських турнірів, глядачів попередили заздалегідь, що рукостискання українців та представників Росії чи Білорусії не буде. Світоліна ще у Великій Британії наполягала, що на турнірах слід почати інформувати вболівальників про ситуацію.
“Це правильно”, цитує Світоліну інформаційна агенція АР, – “Я просила WTA поважати рішення українців. І вони це зробили”.
На табло було написано: “Наприкінці матчу рукостискань між гравцями не буде. Ми цінуємо вашу повагу до обох спортсменів під час і після матчу, а також ваше розуміння у цих складних обставинах”. Повідомлення також зринуло на екрані після першого сету.
Першою суперницею Еліни Світоліної у столиці США стала білоруска Вікторія Азаренко, чемпіонка Australian Open, яку Світоліна нещодавно перемогла на Вімблдоні-2023. Вони зустрілися загалом всьоме між собою (на рахунку українки була лише одна перемога).
Американські ЗМІ називають перемогу Еліни Світоліної “продовженням її тріумфального відновлення після декретної відпустки”.
На змагання WTA500 у Вашингтоні в основну сітку потрапили три українки: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк.
Як повідомляв Голос Америки, Світоліна, перебуваючи у Вашингтоні, підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан, дискваліфіковану з Чемпіонату світу після відмови потиснути руку суперниці-росіянці після гри. Світоліна заявила, що услід за Федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову щодо рукостискання з росіянами і білорусами.
А Фехтувальні асоціації США та Німеччини висловили солідарність з Україною після дискваліфікації Харлан.
- Голос Америки
"Лікарі без кордонів" підтвердили партнерство з Херсонською лікарнею, що постраждала від обстрілів
Через російські обстріли лікарні Херсона, загинув лікар і поранено медсестру в місцевій лікарні, повідомили в МВС України у вівторок.
"Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики!" - написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.
Міжнародна доброчинна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) підтвердила, що мала партнерство з обстріляною лікарнею.
"Наші команди працюють в лікарні, надають медичне устаткування та консультації з психологічного здоров'я людям, переміщеним через руйнування Каховської дамби", - твітує організація. Також організація надає допомогу лікарні в обладнанні бункера з надання невідкладних послуг.
"Ця лікарня в основному обслуговує тих, хто постраждав від інсультів, пацієнтів з серцевими захворюваннями, надає хірургічні послуги", - пояснюють в організації.
MSF однозначно засуджує обстріли лікарні та висловлює співчуття родині загиблого, йдеться в повідомленні.
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