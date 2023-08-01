В Білому домі не бачать загрози від "Групи Вагнера" для НАТО

Наразі безпосередньої загрози для НАТО з боку бойовиків "Групи Вагнера" немає, а ті "вагнерівці", які залишились в Україні, ймовірно, не мають значного впливу на бойові дії. Такими оцінками поділився з пресою координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання ЗМІ у вівторок, Кірбі сказав, що, за наявною інформацією певна частина бойовиків "Групи Вагнера" перемістилась до Африки, "намагаючись збільшити нестабільність там", дехто ще в Україні, а частина бойовиків перемістилась до Білорусі.

"Нам невідомо про будь-яку конкретну загрозу, яку "Група Вагнера" становить для Польщі чи інших союзників по НАТО і ми за цим, очевидно, уважно слідкуємо", - наголосив посадовець.

Кірбі підтвердив, що США віддані зобов'язанням в рамках Статті 5 НАТО, яка передбачає, що напад на одного є нападом на всіх і навів слова президента США Джо Байдена про те, що США захищатимуть "кожний дюйм території НАТО".

Як повідомляв Голос Америки, влада Польщі підозрює, що найманці “Групи Вагнера” готують провокації на кордоні з ЄС, зокрема вони можуть перевдягнутися у форму білоруських прикордонників і сприяти мігрантам нелегально потрапити на територію Євросоюзу або самі вдавати із себе мігрантів та перетнути кордон.

“Ситуація стає все більш небезпечною... Швидше за все, вони [вагнерівці] будуть маскуватися під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним мігрантам потрапити на територію Польщі, щоб дестабілізувати Польщу”, – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції, повідомляє Reuters.

“Це створює додаткові загрози”, – вважає Моравецький.

Олександр Лукашенко 1 серпня заявив, що Польща має бути вдячною Білорусі, за те, що та стримує бойовиків "Групи Вагнера".