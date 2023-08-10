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Акула напала на українку на одному з пляжів Нью-Йорка
У минулий понеділок, 7 серпня, на одному з міських пляжів міста Нью-Йорк акула напала і серйозно травмувала 65-річну українку, повідомляє Associated Press. Це перший подібний випадок у водах біля Нью-Йорка за багато десятиліть.
За повідомленнями ЗМІ, постраждалою виявилася українка Тетяна Колтунюк, а її громадянство підтвердили українські консульські служби у США.
Акула вкусила жінку за ліву ногу, заподіявши велику рану, коли та плавала наодинці біля міського пляжу Роквей-Біч. Рятувальники пляжу зреагували на крики жінки, витягли її з води і надали першу допомогу. Постраждалу доправили в одну з міських лікарень, де її стан охарактеризували як “критичний, але стабільний”, повідомляє АР.
У вівторок місцева влада заборонила купання на Роквей-Біч, а поліція обстежувала акваторію за допомогою безпілотника, шукаючи ознаки присутності акул. Однак, за повідомленнями влади, після інциденту в понеділок акул більше не бачили.
Загалом, кількість зустрічей з акулами у водах Нью-Йорку зросла останніми роками. Однак, більшість зареєстрованих укусів у водах міста пов’язана з тим, що менші акули приймають щиколотку або гомілку людини за рибу, залишаючи після себе незначні сліди від зубів або колоті рани. Досі жодна з отриманих травм не вважалася серйозною.
На пляжі Роквей, гамірному міському пляжі, який часто приваблює понад 100 000 людей на день, влада неодноразово закривала акваторію після повідомлень про наявність акул протягом останніх двох років.
Тим не менше, укуси акул залишаються винятково рідкісними біля берегової лінії міста, а останній зареєстрований укус на пляжі Роквей датується 1950 роком, коли 16-річному хлопцю знадобилося накласти шви після того, як його вкусила за ногу акула.
В статті використано матеріал АР.
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- Associated Press
Після атак дронів по Москві норвезький футболіст в Росії розірвав контракт і залишив країну. Росіяни погрожують судом
Після атак безпілотників по Москві іноземний футболіст "Динамо Москви" розірвав контракт з командою і втік з Росії.
Норвезький півзахисник Матіас Норманн вирішив залишити Росію відразу після удару безпілотників по бізнес-центру у Москві, неподалік району, де він жив. Про це повідомило видання AP.
Норманн працював в Росії, у складі російського клубу "Ростов", з 2019 року.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року ФІФА дозволила гравцям з-за кордону, які грали в російських клубах, призупинити свої контракти. Втім Норманн був одним із небагатьох футболістів із Західної Європи, який вирішив залишитись у Росії.
Наприкінці літа 2022 року він перейшов у футбольний клуб "Динамо Москва".
Восени 2022 року Національна збірна Норвегії не включила Норманна у склад команди. Тоді президентка Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс заявила:
“Увесь норвезький і європейський футбол погодився чинити спільний тиск на Росію як на агресивну сторону, яка також дуже активно використовує позицію сили в спорті. … Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Ми зі Стале (головний тренер норвезької збірної) погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер гратиме за новий російський клуб”.
Тепер, після того, як футболіст залишив Росію, тренер норвезької збірної Стале Солбаккен заявив, що не виключає повернення Матіаса Норманна до національної збірної, якщо 27-річний гравець знайде новий, неросійський клуб.
"Жодного карантину чи довічного бану він не отримував", – сказав головний тренер збірної, повідомив у Twitter Адріан Річволдсен, норвезький спортивний журналіст.
Видання "Чемпіонат" цитує гендиректора московського "Динамо" Павла Пивоварова, який описав ситуацію з норвезьким легіонером таким чином:
"Норманн відправив у Ростов заяву про розірвання контракту через атаки безпілотників на Москву. Він покинув країну з міркувань безпеки. Ми не згодні з його позицією і будемо звертатися до арбітражного суду".
"Норманн жив неподалік Москва-Сіті, але це був його вибір. Клуб запропонував йому релокацію, але він відмовився. ... Він попрощався з усіма на базі, сказав, що побачимося завтра, і ось ми отримуємо листа про розірвання. Ми переконані в тому, що ця вся ситуація є лише приводом, щоб піти безкоштовно, - сказав директор московського клубу Динамо. - У будь-якому випадку і ми, і Ростов відстоюватимемо свої інтереси".
30 липня два безпілотники пошкодили будинки в діловому центрі "Москва-Сіті". В результаті атаки 50-поверхова будівля "IQ-квартал", де розташовуються офіси трьох російських міністерств та житлові апартаменти, отримала пошкодження в районі п'ятого та шостого поверхів. Це була четверта атака на Москву від початку травня.
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