Акула напала на українку на одному з пляжів Нью-Йорка

У минулий понеділок, 7 серпня, на одному з міських пляжів міста Нью-Йорк акула напала і серйозно травмувала 65-річну українку, повідомляє Associated Press. Це перший подібний випадок у водах біля Нью-Йорка за багато десятиліть.

За повідомленнями ЗМІ, постраждалою виявилася українка Тетяна Колтунюк, а її громадянство підтвердили українські консульські служби у США.

Акула вкусила жінку за ліву ногу, заподіявши велику рану, коли та плавала наодинці біля міського пляжу Роквей-Біч. Рятувальники пляжу зреагували на крики жінки, витягли її з води і надали першу допомогу. Постраждалу доправили в одну з міських лікарень, де її стан охарактеризували як “критичний, але стабільний”, повідомляє АР.

У вівторок місцева влада заборонила купання на Роквей-Біч, а поліція обстежувала акваторію за допомогою безпілотника, шукаючи ознаки присутності акул. Однак, за повідомленнями влади, після інциденту в понеділок акул більше не бачили.

Загалом, кількість зустрічей з акулами у водах Нью-Йорку зросла останніми роками. Однак, більшість зареєстрованих укусів у водах міста пов’язана з тим, що менші акули приймають щиколотку або гомілку людини за рибу, залишаючи після себе незначні сліди від зубів або колоті рани. Досі жодна з отриманих травм не вважалася серйозною.

На пляжі Роквей, гамірному міському пляжі, який часто приваблює понад 100 000 людей на день, влада неодноразово закривала акваторію після повідомлень про наявність акул протягом останніх двох років.

Тим не менше, укуси акул залишаються винятково рідкісними біля берегової лінії міста, а останній зареєстрований укус на пляжі Роквей датується 1950 роком, коли 16-річному хлопцю знадобилося накласти шви після того, як його вкусила за ногу акула.

В статті використано матеріал АР.