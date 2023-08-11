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Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються з навчання в Британії
Британське міністерство оборони повідомляє 11 серпня, що чергова група українських військових - приблизно 900 морських піхотинців завершили курс навчання у Великій Британії і повертаються в Україну.
Той курс був частиною очолюваної британцями міжнародної програми навчання українських військових Операція інтерфлекс, в якій беруть участь інструктори зі ще дев’яти країн: Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Норвегії, Нової Зеландії, Швеції та Фінляндії.
Операція інтерфлекс започаткована минулого року і вже охопила понад 20 000 українців - переважно нещодавно мобілізованих і добровольців, які впродовж п’яти тижнів отримують основні знання щодо володіння зброєю, навички ведення бойових дій, медичної допомоги тощо.
В повідомленні британського міністерства оборони йдеться, що ця група українських морських піхотинців проходила навчання під наставництвом «елітних британських командос» і, що це «допоможе Україні в розбудові власної морської піхоти».
«Українські морські піхотинці пройшли курс, який включав використання легкої протитанкової зброї (NLAW), зенітних ракет Stinger, застосування мінометів, використання дронів для розвідки, а також способи знищення вибухівкою перешкод для техніки, таких як «драконячі зуби», - повідомляють британці.
Так звані «драконячі зуби» або «диявольські зуби» - пірамідальні та інші бетонні структури призначені для перешкод у просуванні техніки стали частиною укріплень, які російська окупаційна армія застосовує для стримування українського контрнаступу.
Супутникові знімки показують, що смуги таких укріплень разом з мінними полями, протитанковими ровами тощо зосереджені на півдні України в Запорізькій області, а також на сході і на узбережжі окупованого кримського півострова.
Навчання українських військових у Великій Британії відбувається додатково до програм, які здійснює Європейський Союз, а також Сполучені Штати та інші країни - партнери України в межах міжнародної допомоги для захисту від російської агресії.
Добре, але недостатнє?
За приблизними підрахунками загалом західне військове навчання здобули понад 60 тисяч українців.
Але на тлі повільнішого ніж сподівалися українського контрнаступу цього літа, деякі коментатори вказують, що західні навчальні програми переважно короткі - 4-6 тижнів і можливо не завжди відповідні до реалій бойових дій в Україні.
Американська газета The New York Times написала 2 серпня, що «хоча українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не домоглися таких великих здобутків, які бачили під час успіхів минулої осені біля стратегічно важливих міст Херсона і Харкова».
«Це порушує питання щодо якості навчання, яке українці отримують від заходу», - зауважує часопис.
Видання Open Democracy 8 серпня опублікувало статтю під заголовком «Навчання НАТО залишає українських військових «недостатньо підготованими» до війни».
У статті зокрема процитовано старшого українського військового:
«Західне навчання добре і хлопці отримують досвід, особливо з стрілянням і зі спорядженням... але найбільш корисне навчання і далі відбувається в Україні».
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Перший ресторан української кухні у Лос-Анджелесі. Відео
У Лос-Анджелесі з'явився перший ресторан української кухні. Заклад під назвою “Mom please” (Мамо, будь ласка) відкрила сім'я підприємців з Маріуполя, які перебрались в Лос-Анджелес після початку війни. Заклад уже став центром зібрання української громади.
- Голос Америки
Білий дім попросив у Конгресу додаткову допомогу Україні на понад 22 мільярди доларів
Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням надати Україні до кінця року понад 13 мільярдів доларів на екстрену оборонну допомогу та ще понад 8 мільярдів доларів на гуманітарну підтримку. Про це пише видання AP.
З 13,1 мільярда доларів на оборонну допомогу передбачається виділення 9,5 мільярда доларів на військову техніку для України або поповнення запасів американської техніки, яку вже відправили в Україну. 3,6 мільярда доларів пропонується виділити на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки України.
Гуманітарну підтримку Україні обсягом у 8,5 мільярдів доларів, за запитом, планують виділити Держдепу та Агентству США з міжнародного розвитку (USAID).
Зокрема, 7,3 мільярда - на економічну, гуманітарну допомогу та допомогу в галузі безпеки. Один мільярд - на зміцнення стратегічного партнерства в країнах, що розвиваються. 200 мільйонів - на посилення африканських країн, в їхньому протистоянні російському угрупованню "Вагнер".
Білий дім просить додаткових грошей і на внутрішні потреби США – ліквідацію наслідків стихійного лиха, посилення кордону
Загалом фінансовий пакет від Білого дому складає 40 мільярдів доларів. Крім коштів на допомогу Україні, президент просить профінансувати ліквідацію наслідків стихійних лих у США після смертоносного сезону спеки та штормів, а також підсилити правоохоронні заходи на південному кордоні з Мексикою.
Питання фінансування кордону — серед пріоритетів Республіканської партії. Як пишуть американські ЗМІ, фінансовий пакет складений таким чином, щоб його підтримали законодавці від обох партій.
Запит на фінансування також включає 3,3 мільярда доларів на розширення позик Світового банку на розвиток та інфраструктуру країнам, що розвиваються. Ці кошти, мовиться у запиті, будуть "надійною альтернативою" "примусовому та нежиттєздатному кредитуванню та інфраструктурним проєктам Китаю".
Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер демократ заявив, що в Конгресі існує сильна двопартійна підтримка для допомоги Україні та для допомоги американцям, які постраждали від стихійного лиха.
"Останній запит адміністрації Байдена свідчить про незмінне зобов’язання Америки допомагати американцям удома та нашим друзям за кордоном; він має надіслати чіткий сигнал Володимиру Путіну, уряду Китаю та іншим про рішучість Америки, коли йдеться про захист демократії в усьому світі", - заявив сенатор-демократ Чак Шумер.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що з нетерпінням чекає розгляду цього запиту, "щоб переконатися, що він необхідний і доречний для безпеки Америки, захисту наших кордонів, підтримки наших союзників і допомоги громадам у відновленні після катастроф".
Від початку вторгнення Росії в Україну Конгрес вже схвалив надання підтримки України на близько 43 мільярди доларів. Державне фінансування за деякими нинішніми програмами у США наразі має припинитися 30 вересня, коли в країні офіційно закінчується фіскальний рік.
Кріс Крісті про деталі зустрічі із президентом Зеленським. Відео
В Україні побував вже другий претендент на право представляти республіканську партію на виборах у президенти США. Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті в інтерв’ю Тетяні Ворожко поділився деталями своєї зустрічі із президентом Зеленським та власним баченням американської допомоги Україні.
- Голос Америки
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Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер. Він зауважив, що шести мільярдів доларів, які загубилися, внаслідок бухгалтерської помилки й були нещодавно знайдені, має вистачити до кінця поточного року.
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