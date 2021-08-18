Талібан застосував насильство при розгоні акції протесту

Талібан продовжує консолідувати владу в Афганістані, на тлі повідомлень про застосування насильства проти протестувальників на сході країни в середу, через день після того, як ісламістська група проголосила, що «війну закінчено» і відплати не буде, пишуть в статті для «Голосу Америки» Аяз Гул та Аїша Танзім, які працюють в Пакистані та Афганістані.

Свідки говорять, що представники Талібану стріляли вгору, били людей палицями в Джалалабаді, де в середу група протестувальників намагалась зняти прапор Талібану і замінити його на афганський державний прапор. Щонайменше трьох людей було вбито, багатьох поранено. Талібан не прокоментував повідомлення.

У вівторок Талібан заявив про повагу до прав жінок «в рамках ісламського закону» і формування «інклюзивного ісламського» уряду.

Британія та США заявили, що співпрацюватимуть з іншими країнами над розробкою стратегії для Афганістану, а щодо Талібану, то до уваги будуть братись його дії.

«Ми судитимемо про цей режим на основі його рішень, дій, а не слів, його ставлення до тероризму, злочинності, наркоторгівлі, доступу гуманітарної допомоги, права дівчат на освіту», - заявив британський прем‘єр-міністр Борис Джонсон в середу в парламенті.

У вівторок Джонсон поговорив з президентом США Джо Байденом. В заяві Білого дому мовиться, що лідери «обговорили необхідність тісної координації між союзниками та партнерами в демократичних країнах щодо політики по відношенню до Афганістану, включаючи шляхи, якими світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу та підтримку для біженців та інших афганців, яким може загрожувати небезпека».

Вони узгодили проведення засідання «Великої сімки» з метою обговорення ситуації.

Ситуація в афганській столиці, Кабулі, залишається спокійною в середу, через декілька днів після того, як Талібан перебрав контроль над містом. Автомобільний рух пожвавився, порівняно з неділею, коли вулиці були майже порожні. В середу на вулицях було більше жінок, але більшість із них - жінки старшого віку, або малі дівчата.

Не було звичних юрб афганських жінок на вулицях та в кав‘ярнях модних районів Кабула. Жінок в більш закритому одязі більше, ніж зазвичай в Кабулі до приходу Талібану. Чоловіки також носять місцеве вбрання, шалвар каміз.

Протягом свого першого перебування при владі, з 1996 по 2001 роки, Талібан здійснював керівництво за суворою інтерпретацією Шаріату. В країні відбувались страти, злодіям ампутували кінцівки, жінкам забороняли працювати чи вчитись і змушували носити бурку.

Побоювання того, що такий стиль керівництва повернеться а також, що буде помста тим, хто працював і допомагав іноземним військовим, спонукала велику кількість афганців до евакуації, разом з іноземними дипломатами та іншими іноземцями.

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