США підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії - Держдепартамент

«Ми занепокоєні нещодавньою ескалацією російської агресії у cхідній Україні, в тому числі достовірною інформацією про рух російських військ на українських кордонах та в окупованому Криму», - сказав під час брифінгу в понеділок речник Державного Департаменту США Нед Прайс.

Він нагадав, що минулого місяця через ескалацію агресії на сході України загинуло 4 українських солдатів та поранено ще 2 осіб українського персоналу.

Російські дестабілізуючі дії підривають прагнення деескалації, які були закріплені в угоді за посередництвом ОБСЄ у липні минулого року, нагадав Прайс.

«Ми обговорюємо наше занепокоєння щодо цієї ескалації та порушення режиму припинення вогню та регіональне напруження з нашими союзниками по НАТО», - сказав речник закордонного відомства. Також він наголосив, що США неодноразово заявляли – вони підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії.

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