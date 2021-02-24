Протестувальники оголосили про продовження акції на підтримку Стерненка

Велелюдний мітинг протесту проти ув'язнення Сергія Стерненка відбувся під офісом президента України.

Увечері 23 лютого на вулицю Банкову в Києві почали сходитись протестувальники, вимагаючи звільнення одеського активіста. Мітингарі вигукували гасла проти президента Зеленського, міністра внутрішніх справ Авакова, генерального прокурора Венедіктової. Вони також скандували "Ні політичним репресіям", " Один за всіх і всі за одного", "Свободу патріотам".

Спершу людей було небагато, і поліція перекривала їм доступ до президентського офісу з влаштованою під його вікнами новорічною ковзанкою. Але згодом уся Банкова і прилегла до неї Інститутська заповнилась натовпом. Протестувальники скандували "Пропускай!", почалася штовханина, у бік правоохоронців полетіли фаєри.

Запитуємо в одного з протестувальників - чоловіка з протезами обох ніг, вдягненого в військові однострої: чому він тут? Співрозмовник представляється як Анатолій Фатєєв, ветеран російсько-української війни. Каже - приїхав з Броварів, бо обурений рішенням суду. "Це точно політичне замовлення, ані крихти правди й здорового глузу, - каже ветеран. - Це рішення спрямоване лише на те, щоб залякати волонтерів, військових і взагалі національно-патріотичні сили".

Інший мітингар тримає саморобне гасло "Ні - політичним репресіям". Представляється як Максим, робітник. На запитання, що його сюди привело, каже: "Сьогодні Стерненко, а завтра ми".

"Для мене жити в такій країні страшніше, ніж померзнути трохи тут на акції і ризикувати бути побитим поліцією", - додає інший протестувальник, студент В'ячеслав.

За фактом сутичок на Банковій до управління поліції доставлено 24 осіб. Усіх затриманих відпустили. У Нацполіції заявляють про 27 травмованих силовиків, декотрих з яких доставили до лікарні з опіками очей.

А тим часом учасники акції пообіцяли, що в суботу 27 лютого знову вийдуть протестувати, якщо ув'язненого Стерненка не випустять із СІЗО.

23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка до понад 7 років ув'язнення у справі про викрадення депутата райради на Одещині Сергія Щербача. Стерненко відкидає звинувачення.

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