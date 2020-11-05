Безос отримав $ 3 млрд від продажу акцій Amazon у тиждень виборів президента США

В понеділок та вівторок цього тижня Джефф Безос, засновник компанії Інтернет-торгівлі Amazon, продав акції компанії на суму бльіше 3 мільярдів доларів. Це засвідчили дані Комісії США з цінних паперів та фондових ринків. Безос все ще володіє біля 10% компанії.

Після дня виборів у США, ціни на акції на американських біржах пішли вгору в середу. Найбільше зростання показали акції компаній високих технологій. Завдяки зростанню на фондових ринках, 167 американських мільярдерів збільшили свої статки на 57 мільярдів доларів, пише Fox News. Статки Безоса а також засновника Facebook Марка Цукерберга зросли найбільше - на 10,5 мільярда доларів та на 8 мільярдів, відповідно, повідомляє Bloomberg.

Раніше Безос заявляв, що щорічно продаватиме акції Amazon на один мільярд доларів для того, щоб фінансувати компанію космічних технологій Blue Origin. Цього року він продав акції компанії на суму 10 мільярдів доларів.

Безоса вважають найбагатшою людиною світу. Його статки зросли до 191 мільярда доларів з 76 мільярдів доларів на початку цього року, згідно з Індексом мільярдерів, який складає Bloomberg.

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