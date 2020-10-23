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США призупиняють видачу віз в Туреччині

Посольство США в Анкарі

Дипмісія США в Туреччині призупиняє надання консульських послуг та видачу віз, повідомила установа в п‘ятницю.

Таке рішення було прийняте після повідомлень про загрозу викрадень американців а також можливі терористичні напади. В посольстві заявляють, що ці повідомлення заслуговують на довіру.

Йдеться про загрозу «проти громадян США та іноземців у Стамбулі, включаючи напади на Генеральне консульство США а також, можливо, інші, місця розташування в Туреччині». Попередження з таким текстом посольство США в країні розмістило на своєму сайті.

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