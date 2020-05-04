Заява G7: порушення незалежності антикорупційних органів в Україні ставить під загрозу міжнародну підтримку

Посли країн G7 виступили з заявою на підтримку незалежності антикорупційних установ в Україні.

Країни «Групи семи» наголосили, що схвалення українською владою законів, які б обмежували незалежність антикорупційних установ, негативно позначиться на траекторії реформ в Україні а також на пидтрімци міжнародної спільноти.

«США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія та ЄС продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відданість справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях. Ми підтримуємо те, чого український народ вимагав під час Революції Гідності і продовжує вимагати щодня з того часу. Законодавство, яке б порушувало незалежність цих інституцій порушує траекторію реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти», - йдеться у заяві розміщеній у Twitter.

В Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект, який полегшує можливість звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України.

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