Мін‘юст США та 11 штатів подали позов проти Google за порушення правил конкуренції

У вівторок Міністерство юстиції США та прокурори 11 штатів подали позов проти компанії Google, в якому звинуватили гіганта високих технологій у зловживанні своїм монопольним становищем.

Для того, щоб захиститись, Google муситиме доводити, що користувачі мають вибір і звертаються до Google, бо надають перевагу саме цій пошуковій системі

«Якщо уряд не забезпечить дотримання антимонопольного законодавства і створення конкурентних умов, ми можемо втратити нову хвилю інновацій. В такому разі, американці можуть ніколи не побачити новий Google», - заявив заступник генерального прокурора США Джефф Розен.

Google обробляє майже 90% пошукових запитів інтернет-користувачів у США. Для того, щоб захиститись, Google муситиме доводити, що користувачі мають вибір і звертаються до Google, бо надають перевагу саме цій пошуковій системі.

«Позов вдаряє в серце контролю Google над інтернетом для мільйонів американських користувачів, рекламодавців, малого бізнесу та підприємців, які стали заручниками незаконної монополії», - заявив міністр юстиції США Білл Барр.

Головний юрист Google Кент Уокер заявив, що позов є «глибоко невірним». «Люди користуються Google за власним вибором, а не з примусу, чи тому що не можуть знайти альтернативу, - йдеться в блозі Уокера. - Позов жодним чином не допоможе користувачам. Навпаки, він штучно підтримує менш якісні пошукові альтернативи, збільшить ціни на телефони і ускладнить можливість отримати пошукові послуги, які вони хочуть».

Google стикалась з подібними позовами в Європі, де компанія тричі сплачувала мільярдні штрафи з 2017 по 2019 роки за порушення правил чесної конкуренції

Компанію звинувачують в тому, що Google, щоб збереги монопольне становище, сплачує щороку мільярди доларів виборникам, таким як Apple а також Інтернет-провайдерам як AT&T, щоб вони за замовчуванням пропонували на своїх пристроях та комп‘ютерах саме Google в якості пошуковика. Також Google звинувачують в тому, що він отримує більше 40 мільярдів доларів від продажу «рекламного пошуку» та «загальної текстової реклами» і перераховує частину цих грошей компаніям, які утримують його в якості пошукової системи за замовчуванням.

Google стикалась з подібними позовами в Європі, де компанія тричі сплачувала мільярдні штрафи з 2017 по 2019 роки за порушення правил чесної конкуренції.

Оглядачі порівнюють справу Google зі справою у США проти AT&T, в результаті якої цього провайдера було поділено на дев‘ять менших компаній а також справоюстосовно Microsoft ініційовану Мін’юстом США в 1990-х, під час якої компанія змогла захиститись від подрібнення у США.

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