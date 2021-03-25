В Україні новий антирекорд добових заражень COVID-19

Нинішня весняна хвиля пандемії в Україні вже сягнула вище попередньої, осінньої. За одну добу 24 березня зафіксовано 16 669 нових випадків коронавірусної хвороби.

Така кількість добових заражень - найбільша за весь час пандемії в Україні. Попередній антирекорд був зафіксований 27 листопада 2020 року і становив 16 294 нових випадки за добу.

Вакцинація залишається найважливішим інструментом запобігання новим захворюванням на COVID-19. На цьому наголошують у Міністерстві охорони здоров'я України.

Як повідомили в МОЗ, станом на 25 березня (тобто за місяць після початку кампанії вакцинації) щеплення отримали понад 150 тисяч українців.

У міністерстві запевняють: вакцина AstraZeneca (CoviShield), яка використовується в Україні, дієва та безпечна. А повідомлення про нібито утворення тромбів у щеплених не знайшли жодного підтвердження.

Водночас громадяни України далі демонструють неготовнісь вакцинуватися. Головним чином, через недовіру до вакцини індійського виробництва та страх побічних ефектів. Як свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 67% громадян не хочуть щепитися вакциною CoviShield. І лише 27% заявили, що готові зробити щеплення згаданим препаратом.

При цьому 40% опитаних зізналися, що інформації про вакцинацію не вистачає.

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