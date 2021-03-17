Перше немовля з антитілами до COVID-19 народилось у США, повідомили лікарі

Американські педіатри Пол Гілберт та Чед Руднік заявляють, що виявили передачу антитіл проти COVID-19 від матері до дитини.

Мати дитини, у якої після народження виявили антитіла до COVID-19, отримала щеплення вакциною Moderna від коронавірусу на 36-му тижні вагітності, йдеться в дослідженні лікарів.

«Наскільки нам відомо, це перший відомий у світі випадок, коли дитина народжується з антитілами після вакцинації, - говорить Гілберт в інтерв‘ю ABC News. - Ми зробили аналіз пуповини дитини, щоб подивитись, чи передались антитіла від матері до дитини, бо таке спростерігається з іншими вакцинами, введеними під час вагітності».

Аналіз показав наявність антитіл у дитини.

«Таким чином, існує можливість створення захисту та зменшення ризику інфікування Sars-CoV-2 шляхом вакцинації матері», - пишуть дослідники.

Вони закликали додатково дослідити передачу антитіл від матері до дитини під час вагітності а також те, наскільки тривалим є захист немовляти.

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