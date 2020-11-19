Apple сплатить $113 млн у справі про уповільнення роботи старих iPhone

В середу компанія Apple погодилась сплатити 113 мільйонів доларів в рамках врегулювання справи стосовно роботи iPhone випущених у 2014-2016 роках у США.

34 американські штати та округ Колумбія звинуватили компанію у обмані споживачів, а саме у тому, що компанія таємно уповільнювала роботу старих iPhone.

Прокурори штатів дійшли висновку, що такі дії компанії не залишали користувачам іншого виходу, крім як придбати нові телефони, що дозволило компанії щорічно додатково продавати мільйони телефонів.

Компанія заперечує, що вона робила це для того, щоб змусити користувачів придбати нові телефони. Спершу Apple відкидала звинувачення, потім стверджувала, що уповільнення роботи було необхідним, щоб подовжити роботу батареї.

Гроші надійдуть штатам, які, за очікуваннями, витратять їх на компенсацію юристам а також на покращення захисту прав споживачів.

В березні компанія вже сплатила 500 мільйонів доларів для врегулювання позовів про навмисне уповільнення роботи її пристроїв поза межами США. А також зобов‘язалась сплатити по 25 доларів за кожен iPhone.

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