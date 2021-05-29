НАСА: до Землі наближається астероїд завбільшки з Ейфелеву вежу

«Потенційно небезпечний астероїд» заввишки з Ейфелеву вежу пролетить поблизу Землі 1 червня, пишуть ЗМІ з посиланням на інформацією американської космічної агенції НАСА.

НАСА включило дані про астероїд 2021 КТ1 до своєї таблиці «потенційно небезпечних».

Астероїд наблизиться до Землі на відстань 8,5 млн км, пише The Sky. Його швидкість становить 18 км за секунду.

Відстань його наближення є в дев‘ять разів більшою, ніж відстань від Землі до Місяця, а швидкість з якою він пролітатитему в 20 разі перевищує швидкість кулі, випущеної з рушниці, додає Newsweek.

НАСА наразі відслідковує 26 000 астероїдів і приблизно 900 з них мають ширину більше кілометра, додає Newsweek.

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